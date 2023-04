US-Wahl 2024: Umstrittener Abgeordneter George Santos kandidiert erneut

Gegen den Abgeordneten Santos wird wegen Spendengelderveruntreuung ermittelt. Dennoch will er erneut für die Wahl zum Kongressmitglied kandidieren © Edna Leshowitz / IMAGO

Bei den Kongresswahlen im November des kommenden Jahres plant der skandalumwitterte US-Abgeordnete George Santos eine weitere Kandidatur.

Washington - Er strebe die Wiederwahl als Abgeordneter des Dritten Kongressdistrikts in New York an, teilte der 34-Jährige am Montag (Ortszeit) mit. In seiner Ankündigung bezeichnete sich der Republikaner als Amerikaner erster Generation und als «armer Junge von Einwanderer-Eltern», dem die Probleme seines Wahlkreises nicht fremd seien.

Santos wurde im November zu seiner ersten Amtszeit ins Repräsentantenhaus gewählt. Doch Betrugs- und Täuschungsvorwürfe haben den Republikaner bereits in die Kritik gebracht. Er soll einen großen Teil seines Lebenslaufes, mit dem er sich den Wählern 2022 präsentierte, erfunden und sich teils bizarre Einzelheiten ausgedacht haben. Im März wurde zudem bekannt, dass das FBI wegen der mutmaßlichen Veruntreuung von Spendengeldern gegen ihn ermittelt. Dazu kam kürzlich ein Betrugsfall in Brasilien, in dem Santos seine Schuld einräumte, was ihm US-Medien zufolge einen Prozess ersparte.

Rücktrittsforderungen sind wiederholt laut geworden. Santos, der auch Donald Trumps erneute Präsidentschaftsbewerbung unterstützt, hat den eigenen Rückzug bisher aber stets ausgeschlossen und nun mit der angekündigten Kampagne seinen Willen bekräftigt, als Abgeordneter weiterzumachen.

Auch die republikanische Führung hat ein Interesse, dass der Hinterbänkler aus New York sein Mandat behält. Denn käme es zu einer Nachwahl in dem in der jüngeren Vergangenheit eher demokratisch geprägten Wahlkreis, könnte die haarknappe Mehrheit bröckeln, über die die Republikaner seit Januar im Repräsentantenhaus verfügen. (dpa)