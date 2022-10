Stromausfall im Winter? Diese Lebensmittel und Gegenstände sollten Sie im Blackout-Fall unbedingt zuhause haben

Von: Linus Prien

Strommasten um das Kohlekraftwerk Neurath des Stromkonzerns RWE © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Die Angst vor Stromausfällen im Winter steigt. Der deutsche Städte- und Gemeindebund hält die Gefahr für „gegeben“. Ein Überblick, was Sie wirklich brauchen, sollten die Lichter ausgehen.

Berlin – Inmitten des eskalierten Ukraine-Konflikts wachsen in Deutschland die Sorgen über Energieengpässe im Winter. Unlängst stellte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Ergebnisse des sogenannten Stresstests vor. Habeck betonte jedoch die Versorgungssicherheit Deutschlands. CDU-Chef Friedrich Merz warnte wiederum vor Blackouts im Winter. Genauso äußerte sich auch Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes: „Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben“ sagte der Verwaltungsjurist gegenüber der Welt am Sonntag.

Blackout: Überlastung des Stromnetzes ist ein „realistisches Szenario“

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund befürchtet angesichts der Gas-Krise für den kommenden Winter Stromausfälle. Die Gefahr eines Blackouts sei gegeben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Sowohl feindliche Hackerangriffe als auch „eine Überlastung des Stromnetzes – etwa wenn die 650.000 in diesem Jahr verkauften Heizlüfter ans Netz gehen, sollte die Gasversorgung ausfallen“, seien „realistische Szenarien“.

„Wir können flächendeckende Stromausfälle nicht ausschließen“, betonte Landsberg. Für diesen Fall sei Deutschland nicht ausreichend gerüstet. Die Bundesregierung habe die Lage zwar erkannt, handle aber nicht ausreichend. „Die Vorbereitung auf echte Krisensituationen muss viel intensiver behandelt werden“, forderte Landsberg. Deutschland müsse „den zivilen Katastrophenschutz viel intensiver ausbauen“.

Blackout: „Wir sind in keiner Weise auf so ein Szenario vorbereitet.“

Der Verbandschef rief jeden einzelnen Bürger auf, sich auf Krisensituationen vorzubereiten. „Ich plädiere dafür, die Empfehlung des Bundesamts für den Katastrophenschutz ernst zu nehmen, wonach Bürger für 14 Tage Wasser und Lebensmittel im Haus haben sollen“, sagte Landsberg. Leider folge kaum jemand dieser Empfehlung. Jeder Bürger müsse sich vor Augen führen, was passiert, wenn kein Strom mehr fließt. „Dann läuft kein Wasser, man kann nicht tanken, nach zwei Tagen kann man sein Handy nicht mehr laden“, führte Landsberg aus. „Wir sind in keiner Weise auf so ein Szenario vorbereitet.“

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag versichert, seine Regierung habe für den kommenden „Winter der Herausforderungen“ gut vorgesorgt. Er verwies darauf, dass etwa die Möglichkeit geschaffen worden sei, zwei Atomkraftwerke über den Jahreswechsel in einer Notreserve zu halten, „damit es niemals einen Strommangel in Deutschland gibt“.

Blackout: Was Sie während des Stromausfalls brauchen

Sollte es zum Stromausfall kommen, können eine Reihe von Gegenständen wichtig sein. Die folgenden Produkte werden dabei empfohlen.

Streichhölzer/Feuerzeug

Kerzen/ Teelichter/ Taschenlampe/ Campinglampe

Gaskartusche

Campingkocher

Holz, Briketts oder Kohlen

Rauchmelder

Feuerlöscher und Löschdecke

Schlauch oder Wassereimer

Müllbeutel

Reservebatterien (in verschiedenen Formaten)

Verbandskasten inklusive Wärmedecke

Diese Lebensmittel sind zu empfehlen:

Nudeln ohne Ei und Vollkorn

weißer, polierter Reis

Zucker

Honig

Salz

Branntwein-Essig

Wasser in Glasflaschen

Gemüse, Fisch, Brot und Fertigprodukte in Konservendosen

Sauer eingelegtes Gemüse im Glas

Der Städtetag warnte jedoch davor, in „Panik“ zu verfallen: „Die Städte wollen 20 Prozent Gas einsparen“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der „Rheinischen Post“. „Wenn alle gemeinsam dieses Ziel verfolgen, sehe ich eine gute Chance, ohne Blackout durch den Winter zu kommen.“(lp/AFP)