Foto aufgetaucht: Bradley-Panzer trotzt Volltreffer durch Russlands Raketen

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Lobt die Sicherheit der West-Panzer: Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar vor einem zerstörten Bradley. © Screenshot/Twitter/Ukrinform/dpa/Montage

Putin jubelt über die Zerstörung von Leopard- und Bradley-Panzern im Ukraine-Krieg. Doch einige halten den Angriffen auch Stand, wie ein Foto beweisen soll.

Kiew - Bei der Gegenoffensive lief nicht alles rund in den vergangenen Tagen. So musste die Ukraine schwere Verluste bei ihren Operationen im Krieg gegen Russland hinnehmen. Reihenweise hatten die Truppen von Präsident Wladimir Putin vom Westen geliefertes Kriegsgerät zerstört, darunter einige Leopard-Kampfpanzer und die US-amerikanischen Bradley-Schützenpanzer. In Moskau hatte das ein wahres Triumphgeheul ausgelöst, doch jetzt hält die ukrainische Regierung dagegen.

Gegenoffensive der Ukraine: Bradleys halten Angriff von Russlands Raketen stand

So hat die ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar zwei Fotos veröffentlicht. Sie sollen zeigen, wie ein Bradley-Panzer einem Raketenangriff Russlands widerstanden haben soll. Den Angaben zufolge erhielt das Fahrzeug der 47. Separaten Mechanisierten Brigade einen Volltreffer am Geschützturm. Dennoch sei es dem Fahrer gelungen, den brennenden Schützenpanzer in Sicherheit zu bringen, sodass alle Insassen evakuiert werden konnten. „Es gibt kein Fahrzeug, das nicht zerstört werden kann, es gibt ein Fahrzeug, das Leben rettet“, zitierte das US-Magazin Newsweek die Ministerin. Alle Soldatinnen und Soldaten hätten überlebt.

16 Bradleys und sieben Leopard-Panzer: Russland vernichtet West-Panzer im Ukraine-Krieg

Viele Angaben lassen sich im Ukraine-Krieg nicht überprüfen. Unklar ist, inwieweit die ukrainische Regierung die Bilder bewusst teilt, um mögliche Vertrauensverluste in die westliche Militärtechnik zu zerstreuen. Denn in den vergangenen Tagen hatten die Streitkräfte in ihren ersten zaghaften Vorwärtsbewegungen im Rahmen der lang erwarteten Gegenoffensive herbe Rückschläge erlitten und waren in Russlands Fallen getappt. So waren insgesamt 16 Bradleys in den Gefechten verloren gegangen. Fünf wurden zerstört, elf mussten nach Raketentreffern zurückgelassen werden. Hinzu kam der Verlust von sieben Leopard-2-Kampfpanzern, die bislang als Wunderwaffe gegen Putins Armee galten.

Zerstörte Lieferung: Putin feiert Abschuss der westlichen Wunderwaffe

Russland hatte die Zerstörung der westlichen Wunderwaffen-Lieferung als Triumph gefeiert und sie als Trophäen präsentiert. „Sie brennen so schön“, frohlockte Putin laut verschiedener Medienberichte. Doch westliche Militärbeobachter hielten schnell dagegen. Zwar seien die Verluste in den ersten Tagen enorm, hieß es. So seien bereits insgesamt 15 Prozent der gelieferten Bradleys zerstört worden, doch am Ende sei es die Aufgabe der Fahrzeuge, das Leben der Soldatinnen und Soldaten bei den riskanten Operationen zu schützen.

In diese Kerbe schlug auch Verteidigungsministerin Maljar. Der Bradley biete eine „hervorragende Überlebensfähigkeit im Kampf“ gegen Russland, schrieb sie auf Telegram. Der Schützenpanzer helfe, das „Wertvollste zu retten“ – nämlich das Leben des Militärpersonals. „Und Stahl kann immer repariert werden“, fügte sie hinzu.

Offensive der Ukraine verläuft aktuell über drei Frontlinien

Tatsächlich ist die erste Phase der Gegenoffensive äußerst gefährlich. Die Truppen der Ukraine gehen aktuell im Osten des Landes über drei Stoßrichtungen gegen die russische Invasionsarmee vor. Dabei versuchen die Verteidiger, die gut geschützte Frontlinie zu durchbrechen. Die Stoßtrupps, die mit leichterer Bewaffnung unterwegs sind, sollen Korridore eröffnen, durch die dann die schweren Kampfverbände durchstoßen können. Ein Großteil der modernen Kampfpanzer soll noch zurückgehalten werden, hieß es zuletzt immer wieder aus Militärkreisen.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Hohe Verluste im Ukraine-Krieg: Beide Seiten verlieren Panzer

Inwieweit die Verluste bei den Panzern aber einkalkuliert oder unerwartet hoch sind, bleibt reine Spekulation. Die USA haben bereits zugesichert, notfalls weitere gepanzerte Transportfahrzeuge bereitzustellen. Umgekehrt hat auch Russland große Lücken im Bestand zu beklagen. Die niederländische Plattform Oryx, die seit Beginn des Krieges auf Basis von Bildern und Videos das zerstörte Material der russischen Streitkräfte zählt, kommt inzwischen auf mehr als 2000 zerstörte oder zurückgelassen Panzer. (jkf)