Peinliche Brexit-Panne: Briten-Premier Sunak muss jetzt Audi fahren

Von: Richard Strobl

Teilen

Großbritanniens Premier Rishi Sunak wird wohl bald Audi statt Jaguar fahren. © IMAGO / Paul Marriott

Seit mehr als 30 Jahren fahren Großbritanniens Premierminister Jaguar. Rishi Sunak muss jetzt auf Audi umsteigen - eine Folge des Brexit.

London - Großbritanniens aktueller Premier bringt viel Neues mit in das wichtigste politische Amt des Landes. Mit 42 Jahren ist Rishi Sunak etwa der jüngste Premier seit mehr als 200 Jahren. Zudem ist er der erste Hindu im Amt. Eine vermeintlich nebensächliche Neuerung wird in Großbritannien aber aktuell ein Thema: Der Fuhrpark des Premiers.

Denn Rishi Sunak wird nach einer aktuellen Meldung des Independent in Zukunft in einer gepanzerten Limousine des Ingolstädter Autoherstellers Audi zu Terminen gefahren werden. In einen schicken A8 sollen Großbritanniens Premier sowie die politischen Spitzenbeamten des Landes in Zukunft einsteigen. Damit bricht man mit einer langen Tradition, denn mehr als 30 Jahre lang stellte immer der britische Autohersteller Jaguar die gepanzerten Karossen der britischen Spitzenpolitiker. Doch nicht etwa Sunak suchte sich sein neues Auto aus. Die Entscheidung fiel nicht freiwillig.

Peinlichkeit für Großbritannien: Premier muss nun Audi fahren

Schon im Sommer gab die Metropolitan Police, die für die Sicherheit des Premiers zuständig ist, bekannt, dass man vom Jaguar XJ auf den Audi A8 umsatteln werde. Es folgte Kritik. Jetzt meldet der Independent aber auch den Grund für die Entscheidung: Demnach war kein britischer Autohersteller in der Lage, die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Der Hintergrund ist so einfach wie bitter für Großbritannien: Der Brexit ist offenbar mitschuld an der Auto-Misere.

Dem Bericht nach stürzten zwar schon vor dem EU-Austritt Fachkräftemangel und Lieferkettenprobleme die britische Autoindustrie in Probleme. Der Brexit und die Corona-Pandemie verschlimmerten die Lage dann weiter. Von einer „erschütternden Situation“ in dem Industriezweig spricht Labour-Politiker Jonathan Reynolds laut Independent.

Britische Autoindustrie am Boden: „Von keinem Hersteller ein Angebot abgegeben“

Dem Bericht nach war dann aber nicht nur Jaguar nicht in der Lage, die Sicherheitsbestimmungen für die Minister-Limousinen zu erfüllen. Auch Mini, Bentley, Aston Martin, Rolls Royce und Co konnten offenbar nicht liefern. Der Metropolitan Police Service muss bei der Beschaffung der Wägen laut Gesetz allerdings nicht nur nach Sicherheitsbestimmungen, sondern auch nach Preis gehen.

„Speziell für diese Ausschreibung gab es zum Zeitpunkt der Ausschreibung keinen britischen Erstausrüster, der in der Lage war, die Anforderungen der Ausschreibung zu erfüllen oder eine ähnliche Fahrzeugspezifikation zu produzieren, daher wurde von keinem britischen Hersteller ein Angebot für den Vertrag abgegeben“, zitiert der Independent britische Beamte aus einer Erklärung.

Immerhin: Lediglich die Anforderungen für Spitzenbeamte werden nicht erfüllt. Weniger hochrangige Offizielle können nach Regierungsangaben weiter in Wägen aus britischer Produktion fahren. (rjs)