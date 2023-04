Russisches Riesen-Marinemanöver: Putin-Gespräch lässt aufhorchen - „in alle Richtungen nutzbar“

Von: Moritz Serif

Teilen

Russland lässt mal wieder die Muskeln spielen. Dieses Mal gibt es ein Riesen-Marinemöver. Selbstverständlich steckt dahinter ein Kalkül.

Moskau - Der Kreml lässt aufhorchen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach den Übungen der Pazifikflotte seines Landes erklärt, dass der Ausbau der russischen Marinekapazitäten weiterhin höchste Priorität habe. Eine am Montag (17. April) auf der Website des Kremls veröffentlichte Abschrift eines Gesprächs zwischen Putin und seinem Verteidigungsminister Sergei Schoigu gibt Aufschluss darüber. Schoigu sagte, dass an den Übungen 25.000 Personen, 89 Flugzeuge und Hubschrauber sowie 167 Kriegsschiffe, darunter 12 U-Boote, beteiligt waren.

Putin hat nach den Übungen der Pazifikflotte im Fernen Osten Russlands die maritimen Fähigkeiten des Landes hervorgehoben. Er erläuterte, dass eine taktische Luftverteidigungsübung begonnen habe. Außerdem würde Russland am Dienstag, 18. April, „eine Imitation von Angriffen gegen Schiffsgruppen eines Scheinfeindes“ durchführen.

Russlands Präsident Wladimir Putin bei seinem Besuch in Cherson. © Russian President Press Office/Imago

Putin lässt mit Riesen-Marinemanöver aufhorchen

In seiner Antwort betonte Putin, dass die Übungen im Pazifik trotz der „klaren Prioritäten“ im Ukraine-Krieg fortgesetzt worden seien, und fügte hinzu, dass die Flotte „sicherlich in Konflikten in jeder Richtung eingesetzt werden kann“. Ohne die Ukraine zu erwähnen, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow später, Putin habe sich zu einem „turbulenten“ Umfeld „in vielen Bereichen“ geäußert.

„Es ist voll von Konfliktsituationen und regionalen Konflikten“, sagte er laut Tass. „Wir alle kennen die Geografie dieser regionalen Konflikte gut.“ Der ehemalige britische Militärgeheimdienstoffizier Philip Ingram sagte gegenüber Newsweek, dass es mehrere Gründe für die Übungen gebe. Einer davon sei „der Versuch, zu zeigen, dass Russland seine normalen militärischen Aktivitäten fortsetzt, obwohl es seine spezielle Militäroperation in der Ukraine durchführt.“

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Putins Manöver ist als Warnung an Japan zu verstehen

Russland wollte auch unter Beweis stellen, dass es ein Akteur in der Pazifikregion ist. Man wolle die Beziehungen zu China festigen und gleichzeitig eine Warnung an Japan bezüglich einer Rückeroberung der Kurileninseln senden. Darüber gibt es nämlich Streit, seit die Sowjetunion sie am Ende des Zweiten Weltkriegs erobert hat. Im Jahr 2022 setzte Moskau die Gespräche mit Japan über die Inseln aus, um gegen die Sanktionen Tokios gegen Russland wegen der umfassenden Invasion in der Ukraine zu protestieren.

Andrew Latham, Professor für Internationale Beziehungen am Macalester College in Saint Paul, Minnesota, sagte, die jüngsten russischen Übungen seien ein „Routinesignal“ für den Fall, dass die USA und Japan Russland in Nordostasien oder irgendwo außerhalb des ukrainischen Schauplatzes testen wollten. „Ich glaube nicht, dass die Japaner darauf brennen, die Kurilen zu ‚befreien‘, oder dass die USA nach einer Gelegenheit suchen, Russland im Pazifik zu testen“, sagte er gegenüber Newsweek. (mse)