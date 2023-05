Mehrere Videos zeigen: Russland brennt – Das steckt dahinter

Von: Katja Saake

Eine riesige schwarze Rauchwolke ist über Moskau gezogen. Die Brandschwaden seien in der ganzen Stadt zu sehen gewesen. Russland kämpft im ganzen Land gegen Feuer.

Moskau - In mehreren Videos, die am Sonntag (7. Mai) online verbreitet wurden, sind riesige schwarze Rauchwolken über Moskau zu sehen. Es soll sich um einen Großbrand auf einer Baustelle ungefähr 8 Kilometer von der FSB-Zentrale entfernt handeln. Neben Bränden, die durch mutmaßliche ukrainische Drohnenangriffe verursacht worden sind, kämpft Russland im Moment auch in mehreren Regionen des Landes gegen Waldbrände - teilweise ist bereits der Ausnahmezustand ausgerufen worden.

Rauchwolke über Moskau. © Screenshot Twitter, EuromaidanPress/ Baza

Russland brennt: Rauchwolken über Moskau

Videos zeigen eine riesige schwarze Rauchwolke, die am Sonntag (7. Mai) von ganz Moskau aus zu sehen gewesen sein soll. Unter anderem hat das ukrainische Nachrichtenportal Euromaidan Press ein Video des Brandes auf Twitter gepostet. Das Feuer soll auf einer Baustelle eines russischen Immobilienbauunternehmens ausgebrochen sein, nachdem Müll und Baumaterialien in Brand geraten seien, berichtet das Nachrichtenportal unter Berufung auf Berichte von Einwohnern Moskaus. Die Brandursache sei nach unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Russland in letzter Zeit gegen Großbrände kämpfen muss. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es viele Brände von Infrastruktureinrichtungen wie Ölraffinerien gegeben, die durch Drohnenangriffe verursacht worden sein sollen. Die Angriffe werden als Vorbereitung einer bald beginnenden ukrainischen Frühjahrsoffensive im Ukraine-Krieg interpretiert. Explosionen über dem Kreml, angeblich verursacht durch Drohnen, die laut Russland den russischen Präsidenten Wladimir Putin töten sollten, hatten zuletzt für Aufregung gesorgt.

Waldbrände wüten in mehreren Regionen Russlands

Aber auch mit Feuern, die durch den Klimawandel mitverursacht wurden, hat Russland im Moment zu kämpfen: In drei russischen Regionen wüten Waldbrände. Mindestens ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen: Ein 49-Jähriger sei bei dem Versuch gestorben, ein Feuer in der westsibirischen Region Tjumen zu löschen, teilte die Regionalverwaltung am Montag mit. Durch ungewöhnliche Hitzewellen beginnt die Waldbrand-Saison in Russland seit einigen Jahren immer früher.

In der Region Swerdlowsk seien 65 Waldbrände aktiv. Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden und zwei Schießpulverlager seien durch ein Lauffeuer niedergebrannt, wie Ekaterinburg Online berichtet. In Swerdlowsk wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Der russische Minister für Katastrophenschutz, Alexander Kurenkow, reiste nach eigenen Angaben in die Region Kurgan im Ural. Durch die Löscharbeiten vor Ort, an denen fast 1300 Menschen beteiligt gewesen sein sollen, seien neun von dreizehn Bränden in dieser Region unter Kontrolle gebracht worden. (kasa/AFP)