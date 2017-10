News-Ticker: 19. Bundestag wird eröffnet

Am Dienstag nimmt der 19. Deutsche Bundestag in Berlin die Arbeit auf. Unter anderem steht die Wahl des Bundestagspräsidiums auf der Tagesordnung. Wir berichten im News-Ticker.

Am Dienstag um 11.00 Uhr trifft sich der 19. Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung.

FDP-Politiker Hermann Otto Solms wird die Eröffnungsrede im neuen Bundestag halten.

Der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) soll als Nachfolger Norbert Lammerts zum Bundestagspräsidenten gewählt werden.

Am Dienstagnachmittag (17.00 Uhr) händigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Regierungsmitgliedern ihre Entlassungsurkunden aus. Die Bundesregierung ist dann nur noch geschäftsführend im Amt.

10.00 Uhr: Auch eine bedeutungsvolle Formalie hat sich bereits zugetragen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Kanzlerin Angela Merkel gebeten, die Geschäfte bis zur Ernennung der Nachfolge weiterzuführen. Das teilte das Bundespräsidialamt am Dienstag unmittelbar vor der konstituierenden Sitzung des Bundestags mit. Nach Artikel 69 des Grundgesetzes endet das Amt des Kanzlers oder eines Bundesministers mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestags. „Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.“

09.55 Uhr: Vor der konstituierenden Sitzung stand aber zunächst ein ökumenischer Gottesdienst in Berlin auf dem Programm. Die Kirchenvertreter riefen die Parteien zu respektvollem Umgang auf. "Egal in welchem politischen Lager Sie sich verorten - ich wünsche mir auch für das kommende Parlament eine Kultur, in der die demokratischen Tugenden über alle Fraktionsgrenzen hinweg gelebt werden", erklärte Prälat Karl Jüsten, Leiter des Katholischen Büros in Berlin. Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Prälat Martin Dutzmann, mahnte, Gott habe den Geist der Liebe gegeben, "der im politischen Gegner nicht den Feind, sondern den Weggefährten sieht und den Geist der Besonnenheit, der Pauschalurteile meidet, genau hinsieht und sorgfältig abwägt".

09.40 Uhr: Gegen 11 Uhr wird weder der älteste, noch der dienstälteste Abgeordnete den 19. Bundestag eröffnen. Warum das so ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

09.38 Uhr: Vor der Wahl von Wolfgang Schäuble (CDU) zum Bundestagspräsidenten übt Außenminister Sigmar Gabriel scharfe Kritik am scheidenden Kabinettskollegen.

09.33 Uhr: Sieben Politiker wurden von ihren Fraktionen für das Amt des Bundestagspräsidenten und die sechs Stellvertreterposten nominiert. Wir stellen sie Ihnen vor.

09.30 Uhr: Das höchste Staatsamt - das des Bundespräsidenten - blieb Wolfgang Schäuble verwehrt, den zweithöchsten Posten soll er ab Dienstag bekleiden: Als Präsident des Bundestages muss er auch die AfD auf Einhaltung der demokratischen Spielregeln verpflichten. Doch schon am ersten Sitzungstag drohen Spannungen zwischen den Parteien.

19. Bundestag wird eröffnet

Der neue Bundestag nimmt am Dienstag mit der Wahl eines neuen Präsidiums seine Arbeit auf. Gleich in der ersten Sitzung droht massiver Ärger mit der AfD. Politiker aller anderen Fraktionen wollen den AfD-Kandidaten für einen der Vizepräsidentenposten, Albrecht Glaser, durchfallen lassen. Die nationalkonservative Alternative für Deutschland, die nach Union und SPD die drittstärkste Fraktion im neuen Parlament stellt, will nicht einknicken. Die Sitzung könnte in einem Eklat enden. Zum Präsidenten des Bundestags soll der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble gewählt werden.

Nach drei Jahren, zehn Monaten und acht Tagen hat zudem die schwarz-rote Bundesregierung ausgedient - aber nur fast. Im Anschluss an die konstituierenden Sitzung des 19. Bundestags erhalten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre noch 14 Minister am Dienstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwar die Entlassungsurkunden. Ganz am Ende ist die Regierung von CDU, CSU und SPD aber noch nicht. Sie geht in die Verlängerung. Steinmeier wird das Kabinett bitten, geschäftsführend im Amt zu bleiben, bis eine neue Regierung gebildet ist.

+ Die Zusammensetzung des neuen Bundestages nach ausgewählten Merkmalen (unter anderem Alter, Geschlecht). © dpa

dpa/AFP