„Bedauere nicht, dass er nicht dabei ist“: Gabriel erzürnt SPD vor den Sondierungen

GroKo, KoKo, oder doch etwas ganz anderes? Union und SPD versuchen, eine Regierung zu bilden, im Januar beginnen die Sondierungsgespräche. Wir begleiten die Koalitionsbildung im News-Ticker.

Nach den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen soll es nun zwischen Union und SPD wieder funktionieren. Eine GroKo ist ebenso Gegenstand der „ergebnisoffenen Gespräche“, wie eine Minderheitsregierung. Zweifel daran gibt es jedoch von allen Seiten.

Auch die so genannte Kooperationskoalition, kurz KoKo, wird wohl diskutiert. Der Union ist das jedoch zu unsicher.

Zuletzt trafen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD in Berlin und einigten sich auf einen Start der Sondierungen am 7. Januar

Mittlerweile haben alle drei Parteien ihre Verhandler-Teams benannt.

20.30 Uhr: Außenminister Sigmar Gabriel hatte sich am Morgen mit Forderungen an die Union zu Wort gemeldet. In seiner Partei kommt das Vorpreschen nicht überall gut an. Der Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Michael Groschek, äußert in der Westdeutschen Zeitung kaum verholen seinen Unmut. „Ich bedauere es nicht, dass Sigmar Gabriel nicht zum Sondierungsteam gehört“, betont er. „Martin Schulz hat bei der Zusammenstellung des Teams eine gute Auswahl getroffen. Von mir gibt es keine Absetzbewegung zu Schulz, sondern einen ganz engen Schulterschluss.“

19.45 Uhr: Für eine Familienzusammenführung der anderen Art hat sich unterdessen Bundes-Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) ausgesprochen. Flüchtlingsfamilien aus Syrien und dem Irak sollten aus Sicht von Entwicklungsminister Gerd Müller nicht hierzulande zusammengeführt werden, sondern nach Möglichkeit in ihrer Heimat.

19.15 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die SPD einmal mehr beim Thema Familiennachzug ins Visier genommen - und den Sozialdemokraten mit einem Erstarken der AfD gedroht. Dobrindt warnte im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse, wenn die SPD den Familiennachzug für die nach seinen Angaben 300.000 subsidiär Geschützen wieder ermöglichen wolle, bedeute dies „neue Zuwanderung und eine völlige Überforderung der Integrationsfähigkeit Deutschlands“. Das würde zusätzlich die AfD weiter stärken, sagte er. „Das kann auch die SPD nicht wollen.“

Ins gleiche Horn stieß am Mittwoch Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer. „Aus der Anzahl der Migranten, die wir jetzt haben, dürfen nicht noch mehr werden. Im Gegenteil: Wir müssen noch stärker an der Rückführung arbeiten. Darin ist sich die Union absolut einig. Das muss auch die SPD akzeptieren“, sagte er der Bild-Zeitung.

17.04 Uhr: FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die Union zu einer personellen Erneuerung aufgerufen. Gleichzeitig hielt er CDU-Chefin Angela Merkel (CDU) vor, ihr sei es nie darum gegangen, Jamaika hinzubekommen. „Sie hat daran gebastelt, die Fortsetzung der großen Koalition zu erreichen. Das ist ihr gelungen“, sagte Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

DerGrünen-Spitzenpolitiker Robert Habeck spielte den Ball ins Feld der FDP zurück: „Die Parteitaktik saß da schon oft sehr präsent mit am Tisch und hat vielleicht am Ende auch den Ausschlag gegeben, dass die FDP die Türen zugeschlagen hat“, sagte der Bewerber für den Grünen-Vorsitz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

12:55 Uhr: Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat den Kompromissvorschlag von CDU-Vize Armin Laschet zum Familiennachzug als unzureichend zurückgewiesen. In der Süddeutschen Zeitung nannte er Laschets Vorstoß "eher PR-Geklingel als Annäherung, weil er den meisten Familien nichts hilft“. "Das hat mit der Realität wenig zu tun", so der SPD-Politiker weiter.

Laschet hatte am Dienstag gegenüber der ARD auf ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts verwiesen, das die Bundesregierung verpflichtet hatte, einem 16-jährigen minderjährigen Flüchtling mit sogenanntem subsidiärem Schutz den Familiennachzug zu ermöglichen. Seiner Meinung nach müsse es einen behutsamen Ausgleich zwischen Begrenzung der Flüchtlingszahlen und Integration geben. Einzelfälle sollten gut abgewogen werden.

7.15 Uhr: Vor den in anderthalb Wochen beginnenden Sondierungsgesprächen hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) Bedingungen für das Zustandekommen einer neuen großen Koalition gestellt. Wenn das Kanzleramt alle Vorschläge zur EU-Reform weiterhin ablehne, werde es kein Bündnis mit seiner Partei geben, sagte der Gabriel der "Bild"-Zeitung (Mittwochsausgabe). "Wenig Sinn" hätten Koalitionsgespräche auch, wenn die Union darauf beharre, "dass gesetzlich Versicherte schlechter behandelt werden als privat Versicherte". Die Jamaika-Verhandlungen seien auch daran gescheitert, dass die Union nie sage, wofür sie eigentlich regieren wolle, sagte Gabriel weiter. Er forderte die Union auf, klar zu sagen, was sie für Deutschland tun wolle. CDU und CSU müssten endlich mal "aus ihrer Deckung kommen".

Die Meldungen von Dienstag, 26. Dezember

17.16 Uhr: Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) ist optimistisch, dass SPD und Union bei den anstehenden Sondierungen über eine Regierungsbildung familienpolitisch unter einen Hut kommen können.

"Zumindest hat die Union Dinge in ihr Wahlprogramm geschrieben, die sie vier Jahr lang in der großen Koalition bekämpft hat. Sie scheint also dazu gelernt zu haben", sagte Barley der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe). Die SPD-Politikerin verwies in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler und die Verankerung der Rechte von Kindern im Grundgesetz. "Umso mehr bin ich gespannt, was die Sondierungen im Januar bringen werden", sagte Barley.

Für eine bessere Bekämpfung von Kinderarmut müssten die verschiedenen Leistungen, die bedürftige Familien beanspruchen könnten, unbürokratischer gestaltet werden, so Barley. "Sie sollten zusammengelegt und auch zum Teil aufgestockt werden. Nur damit können wir die Kinder aus der Armut holen".

Zurückhaltend äußerte sich Barley allerdings zur Forderung der Union, das Kindergeld um 25 Euro zu erhöhen. "Bei Gießkannen-Lösungen bin ich generell skeptisch. Zumal der Plan der Union sehr viel Geld kostet und eine Erhöhung alleine ja auch nichts bringt", meinte die SPD-Politikerin. Jetzt sei es beim Kindergeld so, dass arme Eltern nichts davon hätten, denn ihre Grundsicherung werde komplett mit dem Kindergeld verrechnet. "Und diejenigen, die sehr gut verdienen, merken die Erhöhung gar nicht", so Barley.

Verdi-Chef Bsirske zu GroKo: SPD sollte nicht in selbstgestellte Falle tappen

10.40 Uhr: Verdi-Chef Frank Bsirske hat die SPD vor zu großen Ängsten vor einer erneuten Regierungsbeteiligung gewarnt. „Es ist richtig, dass Union und SPD jetzt ausloten, was geht“, sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „In der SPD gibt es die Sorge, dass die Wähler nicht honorieren, wenn die Partei wieder mitregiert, selbst wenn ihre Handschrift erkennbar ist.“ Das sei kurzschlüssig. „Die SPD sollte nicht in eine selbstgestellte Falle tappen.“ Auch nachdem die SPD in Opposition zur schwarz-gelben Regierung war, habe sie ein enttäuschendes Wahlergebnis gehabt. „Entscheidend ist das Programm einer großen Koalition und das Profil der SPD dabei.“ Sie müsse für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen.

„Nötig ist eine Stabilisierung der Rente, die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung, eine spürbare Stärkung der Pflege, das Zurückdrängen prekärer Arbeitsverhältnisse und die Stärkung der Tarifbindung“, sagte Bsirkse. Weichen bei der Digitalisierung müssten gestellt werden. Der Verdi-Chef forderte umfangreiche Investitionen in die Bildung, den sozialen Wohnungsbau und die öffentlichen Infrastruktur. „Dabei darf es keine ungedeckten Schecks geben.“

7.30 Uhr: Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hat seine Partei vor einer voreiligen Absage an eine erneute große Koalition gewarnt. "Ich finde, die SPD sollte immer anstreben, auch zu regieren und Deutschland ein Stück besser zu machen", sagte Schneider, der dem Team der Sozialdemokraten für die Sondierungen mit der Union angehört, der Nachrichtenagentur AFP. Entscheidend sei aber, dass die SPD ihre Inhalte durchsetzen könne und sich der Stil des Regierungsbündnisses ändere.

Schneider sagte, die Ablehnung einer "GroKo"-Neuauflage in Teilen der Partei sei angesichts des Ergebnisses bei der Bundestagswahl "nicht überraschend". "Für die SPD ist das Regieren kein Selbstzweck, im Gegenteil: Es muss schon eine wirkliche Verbesserung für die Leistungsträger des Alltags mit sich bringen. Also dass für ganz normale Menschen, die ihren Job machen, ihre Kinder erziehen oder sich um ihre Eltern kümmern, das Leben besser wird", sagte Schneider zu AFP. "Ob die Union dazu bereit ist, das werden die Gespräche zeigen."

Der SPD-Parlamentsgeschäftsführer machte deutlich, dass seine Partei "für ein Weiter-so der letzten großen Koalition nicht zur Verfügung" stehe. "Es würde sich vieles ändern müssen, auch im Stil und Umgang. Das gilt auch für die offene Debatte im Parlament, damit beide großen Parteien ihr Profil nicht verlieren."

Die Meldungen am Montag, 25. Dezember

13:49 Uhr: Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier fordert bei der Sondierung für eine große Koalition eine Konzentration auf wesentliche Punkte. „Bei den Jamaika-Verhandlungen wurde der Fehler gemacht, dass man sehr viele Themen und diese sehr im Detail behandelt hat“, sagte der hessische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. „Wir müssen uns auf die entscheidenden Themen verständigen und die Grundstruktur, wie wir sie lösen wollen.“

10.24 Uhr: Eine neue GroKo dürfe keine einfache Verlängerung der alten GroKo werden - so sieht es die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer.

Kein bloßes „Weiter so“ - so lautet die Anforderung der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Malu Dreyer an eine mögliche neue große Koalition. Sollte es nicht genügend Gemeinsamkeiten geben, „muss man eben eine Minderheitsregierung eingehen. Dass Kanzlerin Merkel eine Minderheitsregierung ablehnt, ist ihre Meinung - wir haben eine andere“, sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Dreyer wurde zuletzt auf dem SPD-Parteitag mit einem Traumergebnis von 97,5 Prozent zur Parteivizechefin gewählt.

8.21 Uhr: Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht bezweifelt das Zustandekommen einer neuen großen Koalition. Es sei fraglich, ob die SPD-Basis der Parteispitze in eine große Koalition folge, wenn diese bei der CDU nur eingeschränkte Verbesserungen durchsetzen könne oder wolle, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Als Beispiel nannte sie das von der SPD gewollte Recht auf Rückkehr von einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle.

„Es ist nicht klug, dass sie nicht mit klaren, populären Forderungen in die Sondierung geht“, sagte Wagenknecht mit Blick auf die SPD. So sei ihr Kernprojekt Bürgerversicherung zwar richtig, tauge aber wenig für Kompromissverhandlungen. Wagenknecht meinte, die SPD könnte einen deutlich höheren Mindestlohn fordern, eine auskömmliche Rente, höhere Steuern für Superreiche und Gesetze gegen unsichere und prekäre Beschäftigung. Es wäre aus ihrer Sicht eine klare Position, „mit der die SPD, egal wie es ausgeht, Profil zurückgewinnen würde“.

Die Meldungen am Sonntag, 24. Dezember

11.10 Uhr: Vor Beginn der Sondierungsgespräche macht die SPD Druck auf die Union, gemeinsam das Kooperationsverbot im Bildungsbereich abzuschaffen. SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil sagte der Bild am Sonntag: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Unterstützung der SPD für eine neue Bundesregierung gibt, ohne dass wir das Kooperationsverbot abschaffen.“

Das Kooperationsverbot verbietet eine finanzielle Unterstützung des Bundes für Länder und Kommunen im Bildungsbereich. In der vergangenen Legislaturperiode wurde die Regelung bereits an manchen Stellen aufgeweicht. Doch angesichts maroder Schulen sowie fehlender Computer und WLAN-Anschlüsse ist die Regelung weiter in der Kritik.

10.35 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich skeptisch zu den Aussichten einer erneuten großen Koalition im Bund geäußert. Es werde jetzt zwar ergebnisoffene Gespräche seiner Partei mit der Union geben, am Ende müssten dann aber die SPD-Mitglieder entscheiden, sagte Woidke in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Es wird in der SPD schwierig sein, eine Mehrheit für eine erneute Koalition mit der Union zu finden.“ Dies sei nur möglich, wenn es eine klare sozialdemokratische Handschrift gebe, nicht nur in den Sondierungen, sondern auch im späteren Koalitionsvertrag. Die Chance bezifferte er auf „50 zu 50“.

06.02 Uhr: Im Ringen um die Bildung einer Regierung im Bund hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer erneut für die Tolerierung einer CDU/CSU-Minderheitsregierung ausgesprochen. Dafür habe sie eine klare Präferenz, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende der Bild am Sonntag. Sie trage aber die Entscheidung ihrer Partei mit, alle Möglichkeiten offen zu sondieren. Es gehe nun um die Frage, welche Inhalte mit CDU und CSU machbar seien und ob dies für eine verbindliche Koalition ausreiche. „Wenn nicht, dann sieht sich die SPD trotzdem in der Verpflichtung, für eine stabile Regierung mitzusorgen. Dann wäre das mit einer Minderheitsregierung möglich.“

Die Meldungen vom Samstag, 23. Dezember 2017

18.35 Uhr: Für Angela Merkel hängt der Erfolg der GroKo-Verhandlungen zunehmend mit ihrem politischen Überleben zusammen. Denn der Parteichef des ehemals engsten politischen Partners der Union will nicht mal mehr mit der CDU reden, solange Angela Merkel noch am Ruder ist. FDP-Chef Christian Lindner hat das nun zur Vorbedingung für zukünftige Koalitionsverhandlungen gemacht.

12.10 Uhr: Der CDU-Vizechef Thomas Strobl hat für die anstehenden Sondierungsgespräche ein Twitter-Verbot gefordert. "Die Verhandlungen mit der SPD sollten wir in klösterlicher Abgeschiedenheit führen, ohne Handy, ohne WLAN", sagte Strobl der "Heilbronner Stimme" (Samstagsausgabe). "Diese ständige Twitterei macht erfolgreiche Verhandlungen nahezu unmöglich."

Strobl ist Teil des Verhandlungsteams seiner Partei für die am 7. Januar beginnenden Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD. "Ja, ich bin dafür, dass wir zwischen Union und SPD vereinbaren, dass sich alle Teilnehmer während der Gespräche selbst ein Twitter-Verzicht auferlegen", sagte der baden-württembergische Landesinnenminister.

Union und SPD wollen die Gespräche weniger öffentlich führen als es bei den gescheiterten Jamaika-Sondierungen der Fall war. Während der Verhandlungen zwischen Union, FDP und Grünen hatten sich Teilnehmer in zahlreichen Interviews geäußert, aus laufenden Sitzungen getwittert und sich auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft inszeniert.

8.41 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur auch über die Möglichkeit eines erneuen Versuchs, eine Jamaika-Koalition zu bilden, gesprochen.

Auf die Frage, ob man es noch einmal mit der Bildung einer solchen versuchen solle, antwortete Kretschmann: „Es liegt beim Bundespräsidenten, ob er in dem Fall noch einmal an die Jamaika-Parteien herantritt. Ich kann mir vorstellen, dass er das macht, weil er Neuwahlen, genau wie ich, für die schlechteste Variante hält. Jedenfalls sind wir Grüne dazu bereit. Unsere Türen stehen auf.“

7.13 Uhr: Die Parteien müssen nach Ansicht von Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann offener für ungewohnte Koalitionen werden. „Die Gesellschaften werden pluralistischer. Das spiegelt sich in einer bunteren Parteien- und Koalitionslandschaft wider“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Die Parteien müssen offener in Koalitionen reingehen - nicht mit der alten Schnittmengen-Haltung, sondern mit der Frage: Was kann ich mit dem Bündnis für das Land erreichen?“

Kretschmann führt im Südwesten das erste und bisher einzige grün-schwarze Bündnis in einem deutschen Bundesland. Der Ministerpräsident war auch Mitglied des Grünen-Teams bei den Sondierungen für eine Jamaika-Koalition mit Union und FDP auf Bundesebene, die die Liberalen schließlich abgebrochen hatten. Anfang Januar wollen Union und SPD in Berlin nun die Chancen zur Neuauflage einer großen Koalition ausloten, obwohl die SPD nach der Bundestagswahl zunächst erklärt hatte, in die Opposition zu gehen.

Kretschmann erinnerte an die „staatspolitische Verantwortung“, eine Regierung zu bilden. „Da zickt man dann nicht rum, sondern macht das Beste daraus.“ Sollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an Union, Grüne und FDP herantreten, um es noch einmal mit der Bildung einer Jamaika-Koalition zu versuchen, wären die Grünen zu neuen Gesprächen bereit. „Unsere Türen stehen auf.“

6.55 Uhr: Trotz vier verlorener Wahlen sieht Vizekanzler Sigmar Gabriel SPD-Chef Martin Schulz als Hoffnungsträger seiner Partei. Das unterstrich er in einem Interview.

Die Meldungen am Freitag, 22. Dezember 2017

18.06 Uhr: SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles warnt ihre Partei vor der Sehnsucht, es sich in der Oppositionsrolle bequem zu machen. „Manche folgen dieser Sehnsucht nach einer bequemen Nische, in der die SPD machen kann, was sie will“, sagte Nahles dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Diese Sehnsucht habe ich auch mal geteilt, bis ich gemerkt habe, dass es so nicht funktioniert.“

Nahles betonte, es helfe nicht, nur Maximalpositionen zu besetzen. „Zu den Genen unserer Partei gehört neben der Solidarität auch, dass wir uns an Arbeit und Leistung orientieren und nicht nur an staatlicher Umverteilung wie die Linkspartei.“

16.15 Uhr: Kurz vor Weihnachten entbrennt eine Steuerstreit zwischen den potenziellen Koalitionspartnern SPD und CSU. Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder hat am Freitag die SPD-Forderung nach einer Steuererhöhung für Reiche massiv kritisiert. „Klar ist, dass Steuererhöhungen keinen Sinn machen“, sagte der CSU-Politiker am Freitag der dpa in München. Der 51-Jährige wird nach seiner Wahl zum CSU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 im Januar auch an den Sondierungen für eine Regierungsbildung in Berlin teilnehmen.

In Deutschland gebe es Rekordüberschüsse - „und wir müssen überlegen, wie wir den Bürgern etwas zurückgeben können. Leistung muss sich wieder lohnen“, betonte Söder. Im Sommer hatte Söder in seiner Funktion als bayerischer Finanzminister Berechnungen vorgelegt, wonach Steuersenkungen von 15 Milliarden Euro möglich seien. Kurz zuvor hatte sich SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles für eine Reichensteuer ausgesprochen.

15.45 Uhr: Obwohl noch nicht absehbar ist, ob eine Koalition zustande kommt, beansprucht der Präsident des CDU-Wirtschaftsrates, Werner Michael Bahlsen, schon einmal das Finanzministerium für die Union. „Die CDU muss eine solide Haushaltspolitik wie unter Wolfgang Schäuble garantieren und ein weiteres Abdriften Europas in eine Schuldengemeinschaft verhindern“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er reagiert damit auf Berichte, nach denen Martin Schulz im Fall einer neuen großen Koalition das Finanzressort für die Sozialdemokraten beanspruchen würde.

13.35 Uhr: Bereits vor dem offiziellen Start ihrer Sondierungen über eine Regierungsbildung wollen die Spitzen von Union und SPD zu einem weiteren Treffen zusammenkommen. Das erfuhr die dpa in Berlin am Freitag aus Teilnehmerkreisen.

An der diskreten Zusammenkunft am 3. Januar wollen den Angaben zufolge Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer, der SPD-Vorsitzende Martin Schulz, die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Volker Kauder und Andrea Nahles, sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teilnehmen.

Davor ist ein Unionstreffen mit weiteren Mitgliedern ihres Sondierungsteams geplant. Union und SPD hatten nach ihrem Spitzentreffen am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Sondierungen am 7. Januar starten und bis zum 12. Januar in ein Ergebnis münden sollen.

Nahles fordert Reichensteuer und Gesundheitsreform statt „ein paar Überschriften“

13.30 Uhr: Vor den entscheidenden Sondierungsgesprächen von Union und SPD Anfang Januar dringt SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles auf höhere Steuern für Reiche. Auch bei einem grundlegenden Umbau des Gesundheitssystems müsse die Union ihrer Partei entgegenkommen, sagte Nahles dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Wir werden Frau Merkel nicht wegen ein paar Überschriften erneut zur Kanzlerin wählen.“

Spitzenverdiener müssten stärker durch einen höheren Spitzensteuersatz und eine Reichensteuer an der Finanzierung staatlicher Aufgaben beteiligt werden, verlangte Nahles. „Und wir wollen die Abgeltungsteuer abschaffen, Kapital und Arbeit endlich wieder gleich besteuern, das hat auch eine symbolische Bedeutung.“

12.05 Uhr: Altkanzler Gerhard Schröder hat sich vor den GroKo-Gesprächen erneut zu Wort gemeldet - mit einer interessanten Mischung aus Kritik an Kanzlerin Angela Merkel und der Forderung nach einer erneuten großen Koalition.

Das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen gehe auf Merkels Konto, befand Schröder in einem Interview mit der Rheinischen Post. "Frau Merkel, die eine respektable Persönlichkeit ist, hat diesen Prozess gegen die Wand gefahren. Das war Politikversagen", urteilte er. Zugleich befand der Altkanzler, die große Koalition sei für die SPD die richtige Lösung: "Die Alternativen zu einer großen Koalition sind schlechter."

10.45 Uhr: Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat der SPD-Forderung nach einem zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragenen Krankenkassenbeitrag eine Absage erteilt. Für Versicherte solle es trotzdem einen staatlichen Schutz vor finanzieller Überforderung geben, deutete er in der Rheinischen Post vom Freitag eine gewisse Kompromissbereitschaft an. "Deshalb kann ich mir vorstellen, dass wir uns auf eine Deckelung des Zusatzbeitrags verständigen", sagte Gröhe dazu weiter.

Damit bezog sich der CDU-Minister auf den Zusatzbeitrag von Versicherten zu ihrem regulären Krankenkassenbeitrag, den Arbeitnehmer selbst finanzieren müssen. "Natürlich werden wir dafür sorgen, dass die Versicherten nicht überfordert werden", sagte der Gesundheitsminister. Medizinischer Fortschritt dürfe nicht zu Lasten der Versicherten gehen.

9.40 Uhr: Auch eine vorzeitige Übergabe des Staffelstabs durch die Kanzlerin in der laufenden Legislaturperiode war zuletzt immer mal wieder im Gespräch. Klar ist: Der aktuelle Kanzleramts-Chef Peter Altmaier will Angela Merkel ihren Posten nicht streitig machen. Die Frage, ob er auch Kanzler könne, beantwortete Altmaier in der Süddeutschen Zeitung von Freitag mit "nein". Er habe sich "immer nur für offene Stellen interessiert". Deutschland habe aber ohnehin eine erfolgreiche Kanzlerin, sagte Altmaier. Nach seiner Vorstellung werde für diese Stelle "die nächste Ausschreibung erst erfolgen, wenn ich schon im Vorruhestand bin". Altmaier hat im Juni seinen 59. Geburtstag gefeiert.

8.22 Uhr: In einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe warnt Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel vor unstabilen Regierungsverhältnissen in Deutschland. Eine wackelige Minderheitsregierung könne „in Europa zum Beben führen“. Es gebe in seiner Partei „wichtige Stimmen, die das für eine denkbare Alternative hielten“, er dagegen sei „eher skeptisch“.

Die Meldungen am Donnerstag, 21. Dezember 2017

16.45 Uhr: Auch auf Seiten der SPD mischt sich ein früherer Spitzenpolitiker in die GroKo-Diskussionen ein. Gerhard Schröder fordert in einem Interview von Sondierern Tempo statt „Theater“, wie Deutsche-Welle-Chefredakteurin Ines Pohl am Donnerstagnachmittag twitterte.

Deutschland habe zum ersten Mal ein Sechs-Parteien-Parlament, sagte Schröder Deutsche Welle und MDR. Zwei Parteien davon, die Linke und die AfD, seien nicht koalitionsfähig. Darum sei die Regierungsbildung schwieriger. „Und ich sage deswegen auch ganz offen zu meiner Partei: Da geht kein Weg dran vorbei. Ihr müsst diese Verantwortung wahrnehmen. Ihr müsst die Mitglieder überzeugen, dass das notwendig ist."

Deutschland habe zum ersten Mal ein Sechs-Parteien-Parlament, sagte Schröder Deutsche Welle und MDR. Zwei Parteien davon, die Linke und die AfD, seien nicht koalitionsfähig. Darum sei die Regierungsbildung schwieriger. „Und ich sage deswegen auch ganz offen zu meiner Partei: Da geht kein Weg dran vorbei. Ihr müsst diese Verantwortung wahrnehmen. Ihr müsst die Mitglieder überzeugen, dass das notwendig ist.“

15.35 Uhr: Norbert Blüm, Ex-Bundessozialminister und das „soziale Gewissen der CSU“, hat die bisherigen Koalitionsvorbereitungen harsch kritisiert - und einen dringenden Appell an Union und SPD gerichtet. Die Welt stehe zwischen Nahost-Konflikt, Trump, Ressourcenmangel und Flüchtlingsströmen vor riesigen Problemen, warnte Blüm in einem am Donnerstag veröffentlichten Gastbeitrag auf tagesspiegel.de. „Und in Berlin sitzen Koalitions-Verhandler zusammen, als ginge es um die Routine-Reparatur eines alten Hauses. Während der Dachstuhl brennt, denken sie darüber nach, wie der Hausflur tapeziert werden kann.“

Ohne Konzentration gerate Politik in die Gefahr der „Geschaftelhuberei“, mahnte der 82-Jährige. Ein „Massenauftrieb von wichtigen Koalitionären oder solchen, die sich für wichtig halten, führt leicht zu einem Maskenball der Eitelkeiten“, schreibt er. Blüm forderte von den GroKo-Sondierern eine klare, deutlich von der Opposition unterscheidbare Idee für ihre Regierungsziele - „wofür steht die große Koalition?“, fragte der Minister a.D. rhetorisch. „Machterwerb und –erhalt genügen nicht, um eine Regierung zu legitimieren“.

15.25 Uhr: Immer mehr Rentner beziehen kostenlose Lebensmittel von den Tafeln - die geschäftsführende Bundessozialministerin Katarina Barley wirbt deshalb vor den Sondierungsgesprächen erneut für die Solidarrente. „Menschen, die viel geleistet und lange Beitragszeiten erworben haben, sollen nicht zum Sozialamt gehen müssen“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Schon im Wahlkampf hatten die Sozialdemokraten für langjährige Geringverdiener eine Solidarrente gefordert, die oberhalb der Grundsicherung liegen soll.

12.55 Uhr: Nach der Ankündigung der CSU sind nun die Sondierungsteams der Parteien komplett. Wer ab 7. Januar für CDU, CSU und SPD die GroKo erhandeln soll, das erfahren Sie in diesem Artikel.

12.30 Uhr: Was passiert eigentlich, falls sich Union und SPD nicht einigen? CDU-Vize Julia Klöckner fordert für diesen Fall eine baldige Neuwahl - sie erwartet keine lange Lebensdauer für eine Minderheitsregierung. „Experimentelle Regierungskonstellationen sind etwas für's Politikseminar. Aber nichts für die Praxis, für ein Land wie Deutschland, das für Stabilität und Kontinuität steht“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin, die Teil der zwölfköpfigen CDU-Delegation für die Sondierungen in Berlin sein wird, am Donnerstag.

Ohne eine stabile Mehrheit habe die Politik keine klare Richtung. „Minderheitsregierungen brauchen doppelt so lange für doppelt so schlechte Kompromisse“, meinte Klöckner. Union und SPD sollte an einer zügigen und stabilen Regierungsbildung gelegen sein. „Sollte es wider Erwarten eine Minderheitsregierung geben, dann läuft sie innerhalb kürzester Zeit, vielleicht in drei Monaten, auf eine Neuwahl zu.“

CSU hat ihre GroKo-Verhandler auserkoren

12.00 Uhr: Die CSU hat ihr Sondierungsteam benannt. Die Partei geht mit einer 13-köpfigen Delegation in die Sondierungen von Union und SPD in Berlin. Angeführt wird die CSU-Gruppe von Parteichef Horst Seehofer. Anders als bei den gescheiterten Jamaika-Sondierungen mit FDP und Grünen ist diesmal auch der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit dabei, wie ein Parteisprecher am Donnerstag mitteilte.

Ebenfalls im Verhandlungsteam sind Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Andreas Scheuer, Noch-Entwicklungsminister Gerd Müller, Noch-Agrarminister Christian Schmidt, der parlamentarische Geschäftsführer der Landesgruppe, Stefan Müller, Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Die Landtagspräsidentin Barbara Stamm und die stellvertretenden Parteivorsitzenden Manfred Weber, Angelika Niebler und Kurt Gribl sind wie bei Jamaika mit dabei, nicht aber die auf dem Parteitag neu gewählten Stellvertreterinnen Dorothee Bär und Melanie Huml.

10.10 Uhr: Schon jetzt, gut zwei Wochen vor Start der GroKo-Sondierungen, redet die deutsche Wirtschaft den Verhandlern ins Gewissen. Der Arbeitgeberverband BDA hat Union und SPD zu schnellen Fortschritten bei ihren Sondierungsgesprächen aufgefordert. "Bitte keine elendig langen Diskussionen mehr, sondern eine zügige Regierungsbildung mit guten Ergebnissen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung des Verbandes, Steffen Kampeter der Passauer Neuen Presse vom Donnerstag. Für die Wirtschaft sei dies gleichbedeutend "mit einer wachstumsfreundlichen Agenda".

09.20 Uhr: Die GroKo-Gespräche scheinen auf einem ganz annehmbaren Weg - jetzt bringt sich die FDP wieder ins Gespräch: Rund einen Monat nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche von Union, Grünen und FDP denkt FDP-Chef Christian Lindner wieder über die Möglichkeit eines Jamaika-Bündnisses nach. "Bei CSU und Grünen gibt es eine neue Führungsmannschaft. In neuen Konstellationen wird neu gesprochen", sagte Lindner der Wirtschaftswoche. Allerdings hält er dem Bericht zufolge neue Jamaika-Gespräche erst nach möglichen Neuwahlen für denkbar.

Lindner sagte weiter, auch eine schwarz-gelbe Koalition aus Union und FDP sei für ihn weiter eine Option. "Oder die SPD erneuert sich und erinnert sich an Gerhard Schröder, wie es Sigmar Gabriel derzeit wohl tut". Zuletzt war die FDP ins Umfragetief geraten.

Das waren die Meldungen von Mittwoch, 20. Dezember

16:41 Uhr: Die SPD hat „ergebnisoffene Sondierungen“ mit der Union über eine Regierungsbildung angekündigt - am Mittwoch aber ist den Sozialdemokraten eine Panne unterlaufen. In dem von der SPD-Fraktionspressestelle zunächst verschickten Papier zum Spitzentreffen mit der Union tauchte als Punkt für die anstehenden Sondierungen auf: „Arbeitsweise der Koalition.“ Dies würde den offiziellen Beteuerungen von SPD-Chef Martin Schulz widersprechen, man verhandle auch über andere Varianten als eine erneute große Koalition, zum Beispiel eine von der SPD tolerierte Minderheitsregierung unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Wenig später korrigierte die SPD diese Version. In dem dann verschickten Papier hieß der Punkt: „Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen.“

Die SPD erklärte, die erste Version sei eine „nicht aktualisierte Fassung“ gewesen. Merkel hatte klar gemacht, dass sie nur über eine stabile Regierung verhandeln wolle - und damit über eine große Koalition.

16:35 Uhr: Bei Neuwahlen ist Angela Merkel weg! Das soll Norbert Lammert in einer kleinen Runde gesagt haben, berichtete die Bild am Morgen. Was er wirklich sagte, hat er jetzt nun erklärt.

16:20 Uhr: „Wir können Weihnachten entspannt begehen und den Jahreswechsel abwarten“, sagt CSU-Chef Horst Seehofer nach dem GroKo-Gipfel.

News-Ticker: SPD und Union wollen zwischen dem 7. Januar und dem 12. Januar sondieren

15.57 Uhr: Jetzt ist es raus: Die Sondierungen von Union und SPD beginnen offiziell am 7. Januar. Am 12. Januar 2018 will man sie auch schon wieder beendet haben. Das teilten CDU, CSU und SPD am Mittwoch nach gut siebenstündigen Beratungen in Berlin mit.

+ Geht es da lang in Richtung Groko? Der SPD-Chef Martin Schulz kommt in Begleitung einer Mitarbeiterin im Bundestag am Büro der SPD-Fraktion an. © dpa

"Das war ein gutes Gespräch in vertrauensvoller Atmosphäre. Wir haben uns über das weitere Verfahren der Sondierungen verständigt", erklärten die drei Parteien in einer gemeinsamen Mitteilung nach dem Treffen der Parteichefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) mit den Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU) und Andrea Nahles (SPD) sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

"Am 7. Januar 2018 werden wir mit der ersten Sondierungsrunde beginnen, weitere Gespräche folgen vom 8. bis 11. Januar 2018 mit dem Ziel, zum 12. Januar 2018 ein Ergebnis vorzulegen, das in den Parteigremien und Fraktionen beraten werden wird", teilten Union und SPD mit. Die SPD will dann am 21. Januar auf einem Sonderparteitag die Ergebnisse bewerten und über den Einsteig in Koalitionsgespräche entscheiden.

15:04 Uhr: Während SPD und Union tagen, verriet Markus Söder, wovor ihn seine Frau immerzu warnen muss.

14:12 Uhr: Neuigkeiten gibt es allemal von den Geschenken für Geburtstagskind Schulz. Von Seehofer bekommt der nun 62-Jährige einen bayerischen Löwen aus Nymphenburger Porzellan, wie zu hören ist. Der Löwe ist die Symbolfigur des Freistaats - und „Bayern ist das Paradies“, sagte Seehofer erst vor kurzem auf dem CSU-Parteitag. Zu Mittag dann gibt es Entenkeule und Rotkohl.

14:04 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seine Partei zur Vermeidung von Neuwahlen aufgerufen. Auch zur Neuauflage einer großen Koalition äußerte sich Günther am Mittwoch in der "Welt" wegen "des momentanen Zustands der SPD" zurückhaltend. Für den Fall, dass die Gespräche mit der SPD über eine große Koalition scheitern, forderte Günther eine zweite Chance für Jamaika-Sondierungen.

Für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen zwischen Union und SPD über eine neue große Koalition rechnet dagegen die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit Neuwahlen. Falls man sich nicht einige, könnten CDU und CSU „nicht die vier Jahre mit einer Minderheitsregierung durchregieren“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Sondern dann müsste man eventuell sogar schon im Sommer über Neuwahlen reden.“

12:58 Uhr: Wie die dpa berichtet ist nun ein wenig klarer geworden, was SPD-Chef Schulz bei den Gesprächen mit der Union zum Geburtstag bekam: Immerhin stand demnach ein Geburtstagskuchen auf dem Tisch. Ob es auch ein Ständchen der Union gab, drang allerdings zunächst nicht nach draußen.

+ Hat am 20. Dezember Geburtstag: Martin Schulz. © AFP

Statt mit der Familie in Würselen zu feiern, muss der Rheinländer nun sehen, ob er genug Projekte der Union abtrotzen kann, um seine gerupfte Partei von einer erneuten Koalition mit Merkel zu überzeugen. Wie kompliziert diese Regierungssuche nach dem Aus der Jamaika-Verhandlungen von CDU/CSU, FDP und Grünen ist, zeigt schon die Tatsache, dass es immer noch keine Sondierungen oder gar Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gibt, sondern nur das neue Format der Vor-Sondierung.

Es geht dabei um Zeitpläne und inhaltliche Schwerpunkte für die Sondierungen, die ab dem Wochenende 6./7. Januar starten können - nach einer CSU-Klausurtagung in Bayern.

News-Ticker: Nahles will bei GroKo keine Ministerin mehr sein

09:45 Uhr: Die Spitzen von CDU, CSU und SPD sind in Berlin zusammengekommen, um den Fahrplan für die im Januar beginnenden Sondierungsgespräche festzulegen. Bei dem Treffen am Mittwoch sollen die Daten sowie die Themen für die Verhandlungen besprochen werden.

Teilnehmer waren neben den Parteichefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) sowie Martin Schulz (SPD) die Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU) und Andrea Nahles (SPD) sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Schulz feiert am Mittwoch 62. Geburtstag - es wurde damit gerechnet, dass ihm die Runde ein kleines Geschenk macht. Beim Eintreffen ließ er die Frage unbeantwortet, was er sich von der Union zum Geburtstag wünsche. Allzu viel darf er zumindest hinsichtlich politischer Präsente nicht erwarten. Merkel hatte zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, was sie in den Gesprächen mit der SPD erreichen möchte (hier). Dass sie davon abrückt ist schwere vorstellbar.

Seehofer sagte auf die Frage, wie er die Lage einschätze lediglich: „Gut.“ Nach der Dauer der Verhandlungen gefragt, ergänzte er: „Hoffentlich nicht zu lange, ich möchte noch nach Bayern zurück.“

09:25 Uhr:

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles will bei einer Neuauflage der großen Koalition nicht an den Kabinettstisch zurückkehren. Zwar sei jetzt nicht der Zeitpunkt für Personalfragen, sagte die frühere Bundesarbeitsministerin der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe). "Für mich persönlich kann ich aber sagen, dass ich in jedem Fall Fraktionsvorsitzende bleiben möchte."

Nahles sagte, im Januar werde Klarheit darüber herrschen, wie es mit der Regierungsbildung weitergehe. "Wir werden die Geduld der Bürger nicht überstrapazieren", sagte die Fraktionschefin. Es werde mit dem Ziel verhandelt, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken. "Wenn wir da konkrete Maßnahmen verabreden können, haben wir auch eine gute Chance, einen Koalitionsvertrag hinzubekommen."

09:15 Uhr: Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert geht nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung von einem Scheitern der Verhandlungen für eine große Koalition aus. Wie die Zeitung am Mittwoch berichtet, habe der CDU-Politiker und Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung im kleinen Kreis die Prognose ausgegeben, es werde eine vorgezogene Neuwahl geben ohne eine erneute Kandidatur von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Er rechne mit einer schwarz-grünen Koalition.

Lammert wollte diese interne Prognose auf Nachfrage der „Bild“-Zeitung aber nicht bestätigen. „Ich weise lediglich immer wieder darauf hin, dass die ständigen Erklärungen, es werde auf jeden Fall wieder zur Bildung einer großen Koalition kommen, die sicherste Methode sind, eine selbige zu verhindern.“

Das Verhältnis von Lammert und Merkel gilt als angespannt. Der unbequeme Ex-Bundestagspräsident galt mehrfach als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, die Kanzlerin unterstützte aber andere Bewerber.

Regierungsbildung: „Gehe davon aus, dass wir das bis Ostern schaffen können“

09:10 Uhr: Die Bildung einer neuen Bundesregierung kann nach Ansicht des parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, bis Anfang April gelingen. „Ich gehe davon aus, dass wir das bis Ostern schaffen können“, sagte Schneider am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Ostersonntag fällt 2018 auf den 1. April. Die Bundestagswahl war am 24. September. Im November waren die Jamaika-Verhandlungen von CDU, CSU, FDP und Grünen gescheitert. Am Mittwoch wollen Union und SPD den Fahrplan ihrer Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Regierung beraten.

+ Der parlamentarische Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, bei „Anne Will“ im Dezember. © dpa

Die Sondierungen würden „präzise“ sein, sagte Schneider. Er rechnete mit einem Zeitraum von einer Woche. Dann stünden aber noch die Koalitionsverhandlungen sowie unter anderem ein SPD-Mitgliederentscheid an.

Schneider erwartet Zugeständnisse von Angela Merkel: „Ich bin mir sicher, dass die Kanzlerin auch weiß, sie wird jetzt sehr viel mehr eingehen müssen, (...) um eine stabile Regierung zu bilden mit der SPD.“ Als Projekte der Sozialdemokraten hob er die paritätische Krankenversicherung, eine Bildungsoffensive und die EU-Reform hervor. Wenn man sich hierauf einigen und beschädigtes Vertrauen wieder aufbauen könne, „dann ist auch eine Koalition durchaus im Möglichen“. Schneider betonte zugleich, seine Partei gehe ergebnisoffen in die Gespräche.

Die SPD hält sich drei Varianten offen: eine Fortsetzung der großen Koalition, eine Teilkoalition mit Zusammenarbeit nur bei einigen Hauptpunkten sowie die Tolerierung einer CDU/CSU-Minderheitsregierung durch die SPD. Kanzlerin Angela Merkel hatte zuletzt deutlich gemacht, sie wolle nur mit dem Ziel einer echten Koalition sondieren.

