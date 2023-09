Wieder russischer Angriff auf Donau-Hafenstadt Ismajil

Von: Lukas Rogalla, Stefan Krieger

Russland soll einen Marktplatz im Osten der Ukraine beschossen haben. Die USA kündigen ein neues Rüstungspaket für Kiew an. Der News-Ticker.

Für Abrams-Panzer: USA wollen Uranmunition an die Ukraine liefern

Angriff auf Kostjantyniwka: Ukraine meldet mehr als ein Dutzend Tote durch russischen Beschuss

auf Kostjantyniwka: Ukraine meldet mehr als ein Dutzend Tote durch russischen Beschuss Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 7. September, 7.15 Uhr: Russland hat seine Luftangriffe auf die ukrainische Hafenstadt Ismajil an der Donau fortgesetzt. Bei dem neuerlichen Angriff mit Drohnen seien Hafeninfrastruktur, ein Getreidesilo und Verwaltungsgebäude beschädigt worden, teilt der Gouverneur der südukrainischen Region Odessa, Oleh Kiper, mit. Ein Mensch sei verletzt worden.

Es war der vierte Angriff auf Ismajil binnen fünf Tagen. Seit Russland im Juli aus dem von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelten Abkommen zum sicheren Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer ausgestiegen ist, hat es verstärkt ukrainische Häfen attackiert. Die Donau-Häfen sind zur wichtigsten Basis der Ukraine für Getreide-Exporte geworden.

Schäden durch einen russischen Drohnenangriff auf die Hafeninfrastruktur von Ismajil am 2. August. (Archivbild) © dpa

Ukraine bei Melitopol in der Offensive

Update vom 6. September, 22.45 Uhr: Was hat sich in den vergangenen Stunden an der Front im Ukraine-Krieg getan? Innerhalb der letzten 24 Stunden sollen die russischen Truppen zehn Raketenangriffe, 54 Luftschläge und 31 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfer-Systemen auf ukrainische Stellungen und Ortschaften durchgeführt haben, berichten die ukrainischen Streitkräfte auf Facebook. Vor allem im Osten und im Süden der Ukraine sei die Lage „schwierig“. Es sei zu „26 militärischen Auseinandersetzungen“ gekommen.

An der Melitopol-Front befinden sich Kiews Truppen nach eigenen Angaben in der Offensive. Nach der Eroberung des Dorfs Robotyne versucht die Ukraine, in Richtung der Großstadt Melitopol vorzustoßen, die unweit des Asowschen Meers liegt. Zuerst müssen die Truppen jedoch Tokmak einnehmen. Russland hat jedoch Verteidigungsanlagen rund um die Kleinstadt errichtet, was die Offensive Kiews weiter ausbremst und schon in Robotyne für hohe Verluste gesorgt hat. An der Bachmut-Front soll die ukrainische Armee Angriffe Russlands abgewehrt haben. Kiews Truppen hätten „teilweise Erfolge“ im Süden der völlig zerstörten Stadt erzielt.

USA wollen im Ukraine-Krieg Uranmunition an Kiew liefern

Update vom 6. September, 19.55 Uhr: Die USA werden der Ukraine panzerbrechende Uranmunition liefern. Das US-Verteidigungsministerium kündigte am Mittwoch ein neues Rüstungspaket für die Ukraine im Umfang von 175 Millionen Dollar (rund 163 Millionen Euro) an. Darin enthalten ist Munition mit abgereichertem Uran für Abrams-Panzer, die im Ukraine-Krieg bald zum Einsatz kommen sollen. Washington hat Panzer dieses Typs Kiew zugesagt. Großbritannien hatte bereits im Frühjahr angekündigt, der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland Uranmunition zur Verfügung zu stellen.

Abgereichertes Uran ist ein Abfallprodukt, das bei der Anreicherung von Uran für den Einsatz in Atomkraftwerken oder bei der Herstellung von Atomwaffen entsteht. Es ist so hart, dass es beim Auftreffen auf ein Ziel seine Form nicht verändert. So wird abgereichertes Uran eingesetzt, um Granaten und Bomben mehr Durchschlagskraft zu verleihen.

Die Verwendung von Uranmunition oder auch DU-Munition (englisch: depleted uranium) ist nach internationalem Recht nicht verboten. Der Einsatz ist aber umstritten, weil das Metall giftig ist - sowohl für die Soldaten als auch für Menschen, die im Kriegsgebiet leben. Abgereichertes Uran ist etwa 60 Prozent weniger radioaktiv als Uran im Naturzustand.

Russland beschießt Kostjantyniwka: Ukraine meldet mindestens 16 Tote

Update vom 6. September, 15.18 Uhr: Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Kostjantyniwka im Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das berichten ukrainische Medien. Demnach habe eine Rakete den Marktplatz der Stadt getroffen. Der Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Michajlo Podoljak, nennt keine weiteren Details. Ministerpräsident Denys Schmyhal zufolge ist unter den Toten ein Kind. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden.

Der Präsident teilte Aufnahmen einer Überwachungskamera, die den mutmaßlichen russischen Angriff zeigen sollen, auf X (ehemals Twitter). Die Zahl der Toten könnte laut Selenskyj weiter steigen. „Abscheuliches Böses. Unverschämte Niedertracht. Völlige Unmenschlichkeit“, schrieb der Präsident dazu.

Mitten in Ukraine-Krieg: Parlament in Kiew ernennt neuen Verteidigungsminister

Update vom 6. September, 14.10 Uhr: Das ukrainische Parlament hat die Ernennung des neuen Verteidigungsministers Rustem Umjerow bestätigt. Für den Beschluss stimmten 338 Abgeordnete bei 226 notwendigen Stimmen, meldeten örtliche Medien. Die Beschlussvorlage war von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereicht worden. Vorgänger Olexij Resnikow war zuvor entlassen worden.

Update vom 6. September, 12.20 Uhr: Ein britischer Challenger-2-Panzer, der beim ukrainischen Militär im Einsatz ist, wurde durch russische Artillerie zerstört. Das bestätigte der britische Verteidigungsminister Grant Shapps gegenüber Sky News. „Soweit wir wissen, ist dies der erste Verlust. Wir haben der Ukraine 14 dieser Challenger-2-Panzer geliefert. Wir akzeptieren, dass es in einem Kriegsgebiet zu materiellen Verlusten kommen kann“, sagte Shapps und fügte hinzu, dass London nicht plane, das Fahrzeug zu ersetzen.

Nach Angaben des Verteidigungsministers wurde der Panzer von Artillerie getroffen, und als die Besatzung versuchte, ein Feuer zu löschen, wurde er erneut getroffen. Shapps betonte, dass alle sechs Besatzungsmitglieder überlebt hätten.

US-Außenminister Blinken in Kiew eingetroffen

Update vom 6. September, 10.35 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Blinken wolle bei der vorab nicht öffentlich angekündigten Visite weitere Hilfen für die Ukraine in Höhe von einer Milliarde Dollar (930 Millionen Euro) ankündigen, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums. Es ist der vierte Besuch Blinkens in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022.

Ukraine-Krieg: Russland greift erneut Kiew an

Update vom 6. September, 9.35 Uhr: Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut aus der Luft angegriffen. Die Luftabwehr habe aber alle russischen Raketen bei dem Angriff am frühen Morgen abschießen können, bevor sie ihr Ziel erreichten, teilt die Militärverwaltung von Kiew über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge gebe es keine Schäden und Opfer. „Ein weiterer Raketenangriff des Feindes auf eine friedliche Stadt mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung zu töten und die Infrastruktur zu zerstören“, erklärt der Chef der Militärverwaltung, Serhij Popko. Der Luftalarm wurde nach einer Stunde wieder aufgehoben.

Söldnergruppe Wagner: Einstufung als Terrororganisation

Update vom 6. September, 5.45 Uhr: Die russische Söldnergruppe Wagner soll einem Medienbericht zufolge von der britischen Regierung als Terrororganisation eingestuft werden. Dies berichtet der Sender BBC unter Berufung auf einen Verordnungsentwurf. „Sie sind schlicht und einfach Terroristen – und diese Entscheidung, sie zu verbieten, stellt das im britischen Recht klar“, sagt Innenministerin Suella Braverman dem Sender.

Wagner sei „gewalttätig und zerstörerisch … ein militärisches Werkzeug von Wladimir Putins Russland“. Ein Verbot von Wagner als terroristische Vereinigung würde bedeuten, dass es in Großbritannien eine Straftat wäre, der Gruppe anzugehören oder für sie zu werben, ihre Treffen zu organisieren oder zu besuchen und ihr Logo in der Öffentlichkeit zu tragen.

Selenskyj sichert Soldaten neue Ausrüstung für Ukraine-Krieg zu

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sicherte nach seinem Truppenbesuch in den umkämpften Regionen Donezk und Saporischschja den Soldaten einmal mehr neue Ausrüstung zu. „Es wird neue Lieferungen geben“, sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Dabei berichtete er erneut von seinen Gesprächen mit Kommandeuren und Militärärzten während seiner Reise in die Nähe des Frontgebiets. Demnach besuchte Selenskyj 13 Brigaden.

Er werde die Forderungen der Soldaten den Generälen, Regierungsbeamten und den Zuständigen für die internationalen Beziehungen übermitteln. Details nannte er nicht. Zuvor hatte Selenskyj gesagt, bei den Gesprächen seien auch die ungenügende personelle Ausstattung einiger Kampfverbände und ein Mangel an bestimmten Munitionstypen zur Sprache gekommen. Zudem sei es um den Bedarf an Drohnen und Waffen zur Abwehr feindlicher Drohnen sowie um logistische Fragen gegangen.

20.000 Ukrainer an Flucht vor Ukraine-Krieg gehindert

Seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als 18 Monaten hat der ukrainische Grenzschutz nach eigenen Angaben über 20.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht aus dem Land gehindert. „Insgesamt haben die Grenzer seit dem 24. Februar vorigen Jahres etwa 14 600 Personen festgenommen, die illegal die Ukraine verlassen wollten“, sagte Grenzschutzsprecher Andrij Demtschenko am Dienstag im Nachrichtenfernsehen. Zusätzlich seien rund 6200 Männer mit gefälschten Ausreisegenehmigungen erwischt worden.

Viele Ukrainer versuchen, sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Flüchtige seien vor allem an der „grünen Grenze“ zu Rumänien und der Republik Moldau aufgegriffen worden, sagte Demtschenko. Es gehe hauptsächlich um Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Die Behörde hatte bereits mitgeteilt, dass allein im Grenzfluss Tyssa (Theiß), der die Ukraine von Rumänien und Ungarn trennt, mindestens 19 Männer ertrunken seien. Einige erfroren auch bei der Flucht durch die Karpaten. (Mit Agenturmaterial)