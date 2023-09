Putin lästert über Gegenoffensive – Drohnen über Russland abgeschossen

Von: Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Russland berichtet von abgeschossenen Drohnen aus der Ukraine. „General Armageddon“ ist offenbar wieder aufgetaucht. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Nach Wagner-Aufstand : In Ungnade gefallener General taucht wieder auf

: In Ungnade gefallener General taucht wieder auf Offensive „gescheitert“: Putin lästert über Ukraine

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 5. September, 10.35 Uhr: Die russische Luftabwehr hat am Dienstagmorgen eine ukrainische „flugzeugähnliche Drohne“ über der Krim zerstört, teilte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung mit.

Am frühen Dienstag hatte Russland eigenen Angaben zufolge mindestens drei von der Ukraine gestartete Drohnen abgeschossen hatte, die auf Moskau gerichtet waren. Nach Angaben des Ministeriums zerstörten Luftabwehrsysteme zwei Drohnen über den Regionen Kaluga und Twer, die an das Moskauer Gebiet grenzen, sowie eine Drohne, die sich näher an der Hauptstadt befand, über dem Bezirk Istra im Moskauer Gebiet.

In Ungnade gefallener General Surowikin taucht wieder auf

Update vom 5. September, 7.35 Uhr: Der nach der Revolte der Wagner-Söldner im Juni offenbar in Ungnade gefallene russische General Sergej Surowikin soll erstmals wieder gesichtet worden sein. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die bekannte TV-Moderatorin Ksenia Sobtschak veröffentlichte am Montag (4. September) ein Foto, das den General zu zeigen scheint und schrieb dazu: „General Sergej Surowikin ist draußen. Lebendig, gesund, zu Hause, bei seiner Familie, in Moskau. Das Foto wurde heute aufgenommen.“ Auch der prominente Journalist Alexej Wenediktow schrieb im Kurznachrichtendienst Telegram: „General Surowikin ist zu Hause bei seiner Familie. Er ist beurlaubt und steht dem Verteidigungsministerium zur Verfügung.“ Reuters konnte die Angaben nicht überprüfen. Sergej Surowikin ist auch als „General Armageddon“ bekannt.

Sergej Surowikin im November 2022.

Kim Jong-un will Putin besuchen

Update vom 4. September, 22.25 Uhr: Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un will offenbar noch in diesem Monat nach Russland reisen, um sich mit Wladimir Putin zu treffen und die Möglichkeit zu diskutieren, Moskau mit weiteren Waffen für den Ukraine-Krieg zu versorgen. Dies berichtet die New York Times. Denkbar sei ein Treffen auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok, welches vom 10. bis zum 13. September stattfinden soll.

Der US-Tageszeitung zufolge wird Kim von Pjöngjang aus in die südöstlich gelegene russische Millionenstadt reisen, um sich dort mit dem russischen Präsidenten zu treffen. Laut den Quellen der Times hat der nordkoreanische Machthaber sich bereit erklärt, Russland mit Artilleriegeschossen und Panzerabwehrraketen zu beliefern. Im Gegenzug soll Moskau Pjöngjang mit Technologien für Satelliten und Atom-U-Boote versorgen.

Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte nach russischen Angriffen auf Wohnhäuser

Update vom 4. September, 20.20 Uhr: Erneut ist es zu russischen Angriffen auf Wohngebäude und zivile Infrastruktur gekommen. Dies berichtete unter anderem der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte. Russland habe fünf Raketen- und 68 Luftangriffe gestartet und 42 Mal von Mehrfachraketen auf ukrainische Truppenstellungen und andere bewohnte Gebiete abgefeuert, hieß es auf Telegram.

Die Angriffe hätten zu Toten und Verletzten geführt, teilte der Generalstab mit, machte aber keine genauen Angaben zu den Opferzahlen. In den Region Saporischschja und Charkiw sei es darüber hinaus zu mehreren Luftangriffen gekommen.

Ukraine-Krieg: Putin bezeichnet Kiews Offensive als „gescheitert“

Update vom 4. September, 18.25 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Gegenoffensive der Ukraine zur Befreiung ihrer von Moskau besetzten Gebiete erneut als „gescheitert“ bezeichnet. „Da ist nichts festgefahren, das ist gescheitert“, sagte Putin am Montag in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er widersprach damit den von Ukraine berichteten Fortschritten bei der Offensive.

Putin hatte immer wieder behauptet, die Ukraine komme gegen die russischen Verteidigungsstellungen in den von Moskau annektierten Gebieten nicht an. Dagegen berichteten Kiews Truppen im Süden der Ukraine, sie hätten die erste und stärkste Verteidigungslinie der russischen Einheiten durchbrochen. Sie bewegten sich auf die zweite von insgesamt drei Linien zu, sagte der Brigadegeneral Oleksander Tarnawskyj am Wochenende in einem Zeitungsinterview.

Soldat auf einem Kampffahrzeug im Ukraine-Krieg

Ukraine-Krieg: Experte rechnet mit baldigem Höhepunkt der Gegenoffensive

Update vom 4. September, 17.00 Uhr: Der Militäranalyst Franz-Stefan Gady rechnet damit, dass die ukrainische Gegenoffensive in den kommenden Wochen kulminiert. „Letztendlich geht es in dieser Abnützungskampagne darum, welche Seite über mehr Reserven verfügt“, schrieb Gady, der unter anderem für das Institute for International Strategic Studies (IISS) in London arbeitet, auf der Plattform X (ehemals Twitter). Nach heutiger, allerdings unvollständiger Datenlage scheine es möglich, dass die Offensive in den kommenden Wochen ihren Höhepunkt erreichen werde.

Bislang liege der Fokus viel zu sehr auf ukrainischen Durchbrüchen durch russische Verteidigungslinien und viel zu wenig darauf, ob die Ukraine genügend Kräfte haben werde, nachdem sie durch die Verteidigungslinien durchgebrochen sei, um tief in die besetzten Gebiete vorzudringen, sagte Gady zudem im Deutschlandfunk. „Und hier wissen wir nicht wirklich, ob die Ukraine noch genügend Kräfte hätte, selbst wenn sie jetzt sehr schnell durch die einzelnen Verteidigungsstellen durchbrechen würde.“

Ukraine-Krieg: Russland fokussiert sich auf den Osten des Landes

Update vom 4. September, 15.20 Uhr: Während die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive versucht, weiter nach Süden vorzudringen, setzt Russland seine eigenen Offensiven im Osten fort. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar sagte am Montag, dass „der Feind ständig versucht, mit unterschiedlicher Intensität in Richtung Lyman, Kupjansk, Marjinka und Awdijiwka vorzudringen“. Die russischen Truppen seien unter schweren Beschuss geraten.

Ukraine-Krieg: Luftalarm im gesamten Land gemeldet

Update vom 4. September, 13.30 Uhr: In allen Gebieten der Ukraine ist Luftalarm ausgelöst worden. Russische MiG-31K-Jets waren zuvor vom Luftwaffenstützpunkt Sawasleyka in der Region Nischni Nowgorod aus gestartet. Das meldet das ukrainische Onlinemedium Kyiv Independent.

Update vom 4. September, 12.10 Uhr: Russische Drohnen sind nach Erkenntnissen der ukrainischen Regierung im Nachbar- und Nato-Land Rumänien niedergegangen und explodiert. Der Vorfall habe sich in der Nacht zum Montag (4. September) im Donau-Gebiet ereignet, als es russische Angriffe auf die ukrainische Hafen-Infrastruktur dort gegeben habe, erklärte das Außenministerium in Kiew. Die rumänische Regierung wies diese Darstellung zurück. Die Angaben lassen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.

Sollte Russland auch nur eines der Nato-Mitgliedstaaten angreifen, wäre dies nach Artikel 5 des Vertrages der Allianz ein sogenannter Bündnisfall. Dann müsste das gesamte Bündnis den angegriffenen Mitgliedstaat verteidigen.

Ukraine-Krieg: Kiew auf dem Vormarsch im Süden

Update vom 4. September, 10.55 Uhr: Die Ukraine teilt mit, im Rahmen ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte im südlichen Frontbereich Fortschritte erzielt zu haben. Hanna Maljar, die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, erklärte im staatlichen Fernsehen, dass die Armee ihre Offensive im Melitopol-Gebiet fortsetze. Maljar: „Unsere Streitkräfte haben Erfolge in der Nähe von Nowodanyliwka und Nowoprokopiwka erzielt.“ Darüber hinaus wird vermeldet, dass Kiew drei Quadratkilometer Land nahe der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut zurückerobert habe.

Präsident Wolodymyr Selenskyj verteidigte sich unterdessen gegen die Kritik, dass die Gegenoffensive zu langsam vorankomme. In einer Nachricht auf Telegram sagte er, dass die Armee weiter vorrücke, und betonte: „Wir sind auf dem Vormarsch, und das ist das Wichtigste.“

Massive russische Angriffswelle auf Hafengebiete

Update vom 4. September, 8.45 Uhr: Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut die ukrainische Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und an der Donau mit einer massiven Angriffswelle überzogen – kurz bevor Präsident Recep Erdogan nach Sotschi reist. In der südlichen Region Odessa habe die ukrainische Luftwaffe 17 russische Drohnen abgeschossen, teilte der örtliche Gouverneur Oleg Kiper am Montag (4. September) im Online-Dienst Telegram mit. In der für den Getreideexport wichtigen Hafenstadt Ismajil richteten die Geschosse demnach etliche Schäden an.

In mehreren Gebieten des Bezirks Ismajil seien „Lager- und Produktionsgebäude, landwirtschaftliche Maschinen und Ausrüstungen von Industrieunternehmen beschädigt“ worden, erklärte Kiper weiter. Angaben zu möglichen Opfern machte er zunächst nicht.

Bereits am Sonntag hatte Russland die Donauhäfen erneut verstärkt ins Visier genommen. Nach ukrainischen Angaben wurden bei dem Beschuss eines zivilen Industriegeländes an der Donau zwei Menschen verletzt. Zudem wurden weitere Drohnenangriffe aus der Schwarzmeerregion Odessa gemeldet.

Russland meldet Zerstörung von vier ukrainischen Militärbooten mit Besatzung

Erstmeldung vom 4. September: Kiew/Moskau – Russland hat eigenen Angeben zufolge vier ukrainische Militärboote mit Soldaten an Bord im Schwarzen Meer versenkt. In der Nacht zu Montag hätten Marineflieger der russischen Schwarzmeerflotte vier Schnellboote des US-Herstellers Willard „mit Landungstruppen der ukrainischen Streitkräfte“ zerstört, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Montag im Online-Dienst Telegram. Demnach waren die Boote auf dem Weg zum Kap Tarchankut an der Küste der Krim.

Laut Russland hatten seine Streitkräfte bei einem ähnlichen Angriff am Mittwoch bereits vier ukrainische Militärboote mit bis zu 50 Soldaten an Bord im Schwarzen Meer versenkt.

Die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim wird seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine von Kiew ins Visier genommen. Zuletzt haben die Angriffe an Zahl und Intensität zugenommen. Die Ukraine hat wiederholt erklärt, die Krim zurückerobern zu wollen.

Mitten im Ukraine-Krieg: Selenskyj entlässt Verteidigungsminister Resnikow

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt seinen Verteidigungsminister und will mitten in der Gegenoffensive nun den jungen Politiker Rustem Umerow in dem Amt sehen. Er werde dem Parlament den 41 Jahre alten Chef des staatlichen Vermögensfonds als Nachfolger des geschassten Olexij Resnikow vorschlagen, teilte Selenskyj am Sonntag (4. September) in seiner abendlichen Videobotschaft mit. Resnikows Abgang war seit Längerem erwartet worden.

Der Unternehmer und Investor Umerow, der krimtatarischer Abstammung ist, setzt sich seit Jahren für eine Befreiung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ein. Als neuer Verteidigungsminister hätte er weniger auf den Verlauf der aktuellen Gegenoffensive Einfluss, die Verantwortung haben Selenskyj als Oberbefehlshaber der Streitkräfte und die Generäle. Umerow müsste sich vor allem um die Finanzierung der Armee und um deren Ausstattung mit Waffen und Munition sowie um die Versorgung kümmern. (Mit Agenturmaterial)