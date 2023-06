Ukraine beginnt neue Offensive – und meldet erste Erfolge

Von: Nail Akkoyun, Bona Hyun, Christian Stör

Teilen

Der Kreml lässt eine Klage gegen Prigoschin und seine Söldner fallen. Im Osten der Ukraine beginnt eine neue Gegenoffensive. Der News-Ticker.

Update vom 25. Juni, 5.30 Uhr: Der Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrow hat den Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, nach dessen Aufstand öffentlich verurteilt und als Verräter bezeichnet. „Ich dachte, dass man einigen Leuten vertrauen könnte“, schrieb er auf Telegram. „Dass sie ihr Mutterland als echte Patrioten aufrichtig bis auf die Knochen lieben.“ Zwar habe es eine gewaltfreie Lösung gegeben, doch es könne noch immer zu Blutvergießen kommen. Kadyrow schickte seine Truppen umgehend nach Rostow, wo sich auch die Wagner-Kämpfer befanden. Diese haben die Stadt mittlerweile wieder verlassen.

Ukraine-Krieg: Vorstöße in Cherson und Donezk

Update vom 25. Juni, 0.40 Uhr: Russische Militärblogger berichten, dass die Ukraine eine neue Offensive in der Region Cherson, nahe der Antonowsky-Brücke, gestartet habe. Die ukrainischen Streitkräfte sollen nach mehreren Artillerieschlägen begonnen haben, schweres militärisches Gerät über den Fluss Dnipro zu transportieren, unter anderem Panzer.

Ein ukrainischer Soldat der 28. Brigade schießt mit einem Maxim-Maschinengewehr auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Region Donezk. © Evgeniy Maloletka/dpa

Update vom 24. Juni, 22.10 Uhr: Das russische Präsidialamt hat eine Vereinbarung mit Söldnerchef Jewgeni Prigoschin bestätigt. Es sei ein Abkommen getroffen worden, um weitere Verluste zu vermeiden, teilte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow mit. Prigoschin werde nach Belarus ziehen. Die Klage gegen ihn werde fallengelassen. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort sei unbekannt.

Update vom 24. Juni, 19.50 Uhr: Während in Russland ein Machtkampf zwischen Jewgeni Prigoschin und Wladimir Putin entfacht ist, kündigt die ukrainische Armee an, im östlichen Donezker Gebiet Geländegewinne erzielt zu haben. „Die Ostgruppierung der Truppen hat heute eine Offensive an mehreren Abschnitten zugleich begonnen“, schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Samstag bei Telegram.

Den Angaben nach seien russischen Einheiten um die Stadt Bachmut zurückgedrängt worden. An anderen Frontabschnitten im Luhansker und Donezker Gebiet seien Angriffe von russischer Seite abgewehrt worden. Darüber hinaus soll in der Südukraine gehe die vor knapp drei Wochen gestartete ukrainische Offensive weiterlaufen, wie Focus berichtet. Es gebe harte Kämpfe mit hohen Verlusten auf russischer Seite, führt Maljar weiter aus.

Ukraine-Krieg: „Die nächsten 48 Stunden werden über den neuen Status von Russland entscheiden“

Update vom 24. Juni, 13.35 Uhr: Angesichts des bewaffneten Aufstands des Chefs der Söldnerarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, hält der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak das Schicksal von Kremlchef Wladimir Putin für offen. „Die nächsten 48 Stunden werden über den neuen Status von Russland entscheiden“, schrieb Podoljak am Samstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Möglich seien ein „ausgewachsener Bürgerkrieg“, ein „ausgehandelter Machtübergang“ oder auch eine „vorübergehende Atempause vor der nächsten Phase des Sturzes des Putin-Regimes“.

Podoljak ist ein enger Vertrauter von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Weiter schrieb er: „Alle potenziellen Akteure entscheiden jetzt, auf welcher Seite sie stehen.“ In Russland herrsche gerade ein „ohrenbetäubendes Schweigen der ‚Elite‘“.

Ein gepanzertes Fahrzeug sowie mehrere Soldaten stehen nahe dem südlichen Hauptquartier des russischen Militärs. Es ist unklar, ob es sich hier um russische Soldaten oder Wagner-Söldner handelt. © Erik Romanenko/Imago

Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte nach russischem Raketenangriff auf Kiew

Update vom 24. Juni, 13.00 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Das teilte die dortige Staatsanwaltschaft mit. Infolge des Angriffs seien ein Wohn-Hochhaus im Solomjanskyj-Viertel getroffen und drei Stockwerke beschädigt worden. Durch die Druckwelle seien auch Dutzende geparkte Autos beschädigt worden. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

Der Angriff mit zahlreichen Opfern war eine der folgenschwersten russischen Attacken auf Kiew in jüngster Zeit. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen auf.

Ukraine-Krieg: Luftalarm im ganzen Land

Update vom 24. Juni, 06.20 Uhr: In der Ukraine ist in der Nacht zum Samstag im ganzen Land Luftalarm ausgelöst worden. Aus mehreren Städten gab es in der Folge Berichte über Explosionen. Im ostukrainischen Charkiw habe es mindestens drei Einschläge gegeben, unter anderem in eine Gasleitung, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. Aus der Hauptstadt Kiew hieß es, Raketenteile seien auf einen Parkplatz in einem zentralen Bezirk gestürzt. Die 16. Etage eines Wohngebäudes neben dem Parkplatz habe zudem Feuer gefangen, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden.

Korrespondenten vom nationalen Rundfunk Suspilne Media berichteten zudem, dass Explosionen auch in den Städten Dnipro und Krementschuk zu hören gewesen seien. Zuletzt hatten sich die Raketen- und Drohnenangriffe vor allem auf die Hauptstadt Kiew gemehrt.

Die ukrainische Luftabwehr fängt beim Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew eine Shahed-Drohne in der Luft ab. © Evgeniy Maloletka/dpa

Ukraine-Krieg: Russland ermittelt gegen Prigoschin wegen Meuterei

Update vom 23. Juni, 22.30 Uhr: Prigoschin rief die russischen Soldaten zur Meuterei gegen die russische Militärführung auf. „Wir sind 25.000“, sagte Prigoschin in seiner Sprachbotschaft weiter und rief „alle, die sich uns anschließen wollen“, dazu auf, „dem Chaos ein Ende zu bereiten“. Es handele sich nicht um einen Putsch, sondern um einen „Marsch für die Gerechtigkeit“. Der russische Geheimdienst FSB eröffnete der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge ein Strafverfahren gegen Prigoschin. Diesem werde bewaffnete Meuterei vorgeworfen, meldete Tass.

Update vom 23. Juni, 21.46 Uhr: Der Söldner-Chef wirft Verteidigungsminister Sergej Schoigu (68) vor, einen Angriff mit Raketen und Helikoptern auf seine Truppen befohlen zu haben. „Er benutzte Schützen und Piloten in Helikoptern, um uns im Dunkeln zu zerstören“, heißt es in der Telegram-Nachricht. Schoigu sei dafür extra nach Rostow am Don an der Grenze zur Ostukraine gereist. Die Führungsriege der Söldner-Gruppe habe einen Entschluss gefasst: „Das Böse, das durch die Militärführung gebracht wurde, muss gestoppt werden“, schrieb Prigoschin auf seinem Telegram-Kanal.

Ukraine-Krieg: Schoigu will Reservearmee zusammenstellen

Update vom 23. Juni, 19.19 Uhr: Russland wird bis Ende des Monats eine Reservearmee zur Verstärkung seiner Streitkräfte aufstellen. Dies kündigte der russische Verteidigungsminister in einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates an, wie die Nachrichtenagentur Ria Novosti berichtet. „Mit Stand von heute Morgen sind 114.000 Menschen vertraglich rekrutiert worden, und es gibt auch mehr als 50.000 Freiwillige“, sagte Schoigu demnach.

Ukraine-Krieg: Gegenoffensive der Ukraine stockt

Update vom 23. Juni, 17.11 Uhr: Im Rahmen ihrer Gegenoffensive steckt die ukrainische Armee nach eigenen Angaben weiter in der Abtastphase und hat die Hauptkräfte noch nicht eingesetzt. „Jeder will augenblicklich und sofort einen großen Sieg“, sagte der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, nun dem britischen Guardian am Freitag.

Der zum Sieg führende Prozess brauche jedoch eine gewisse Zeit, da auf beiden Seiten viele Kräfte und viel Material konzentriert seien. Zudem hätten die Russen viele Hindernisse errichtet. Laut des Generaloberst sind die russischen Truppen in der Überzahl. Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj über Probleme bei der ukrainischen Gegenoffensive gesprochen.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Erfolg der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Prigoschin widerspricht Putin

Update vom 23. Juni, 16.37 Uhr: Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, hat erneut die ukrainische Gegenoffensive bewertet. „Auf dem Schlachtfeld (...) zieht sich die russische Armee an den Fronten von Saporischschja und Cherson zurück“, teilte er nun laut der Nachrichtenagentur AFP auf Online-Netzwerken mit.

Damit widersprach Prigoschin offen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der immer wieder vom Scheitern der Gegenoffensive gesprochen hat. Der Söldner-Chef Prigoschin fügte auch harte Vorwürfe gegen die russische Militärführung an: „Wir waschen uns in Blut. Niemand bringt Verstärkung. Was sie uns erzählen, ist eine bittere Täuschung.“

Update vom 23. Juni, 14.47 Uhr: Bei einer Explosion in Mariupol sind heute vier russische Offiziere getötet worden. Das berichtet die ukrainische Seite. „Guten Morgen! Gerade haben wir Russen in der Nähe des Hafens begrüßt. Vier Offiziere wurden getötet“, hieß es laut Ukrainska Pravda auf Telegram. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Durchbruch in Gegenoffensive?

Update vom 23. Juni, 12.55 Uhr: Der Ukraine könnte im Ukraine-Krieg ein erster großer Durchbruch während ihrer Gegenoffensive gelungen sein. Russische Telegram-Kanäle melden jedenfalls, dass der Ukraine bei Robotyne im Süden des Landes „durch unsere Schützengräben“ gedrungen seien. Von „heftigen Gefechten“ ist die Rede. Die Ukraine habe auch US-amerikanische Bradley-Panzer eingesetzt. Angeblich brennen „mehrere“ ukrainische Fahrzeuge. Unabhängig verifizieren lassen sich die Angaben nicht.

Der Bradley-Panzer wurde dafür konzipiert, im Verbund mit Panzerartillerie und Kampfhelikoptern zu operieren © Imago

Thierse ruft Politik zu Entspannung im Ukraine-Krieg auf: Putin militärisch unbesiegbar

Update vom 23. Juni, 12.05 Uhr: Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hält Russlands Präsident Wladimir Putin militärisch für unbesiegbar. In einem Gastbeitrag für die Zeitschrift Publik-Forum rief der SPD-Politiker dazu auf, eine um Entspannung und Ausgleich bemühte Politik gegenüber Russland nicht aufzugeben. Zwar müsse es militärische Solidarität mit der Ukraine geben, schreibt der Sozialdemokrat. Die Diplomatie müsse aber wieder zu ihrem Recht kommen, damit die Waffen möglichst bald schwiegen. Putin sei nicht gleich Russland, schrieb er weiter. Russland bleibe ein gewichtiger Teil Europas und müsse spätestens nach Putin zur Perspektive einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur gehören.

Kampfhubschrauber im Ukraine-Krieg: Ukraine schießt „Alligator“ ab

Update vom 23. Juni, 11.00 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs hat die Ukraine am heutigen Morgen zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit einen russischen Ka-52-Kampfhubschrauber abgeschossen. Unabhängig verifizieren lassen sich die Angaben nicht. Der „Alligator“ (Nato-Code: Holum-B) kostet dem ukrainischen Geheimdienst zufolge rund 16 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 16,2 Millionen Euro).

Ukraine-Krieg: Explosion in russischer Stadt Kursk

Update vom 23. Juni, 9.35 Uhr: Mehrere Explosionen haben am späten Abend die südrussische Stadt Kursk nahe der ukrainischen Grenze erschüttert. Eine Drohne sei durch Flugabwehrfeuer abgeschossen worden, teilte der Gouverneur der Region via Telegram mit. Roman Starovoyt nannte keine Schäden oder Opfer und forderte die Menschen auf, auf herabfallende Trümmer zu achten.

Update vom 23. Juni, 8.45 Uhr: Russland erleidet im Ukraine-Krieg weiter enorm hohe Verluste. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben die russischen Streitkräfte bisher etwa 223.300 Soldaten verloren. Unabhängig verifizieren lassen sich diese Daten nicht. Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich im September 2022 das letzte Mal zu den Verlusten. Damals hieß es, dass 5.937 russische Soldaten gestorben seien.

Update vom 23. Juni, 7.05 Uhr: In der Nacht wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. Die Luftwaffe warnte vor der Gefahr von Raketenangriffen. Laut Militärverwaltung des Gebiets Chmelnyzkyj waren in der Gegend Explosionen zu hören. Zudem sollen russische Streitkräfte neun Gemeinden im Gebiet Sumy beschossen haben. Die dortige Militärverwaltung meldete fast 150 Explosionen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert internationalen Druck in der Atomfrage

Erstmeldung vom 23. Juni: Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mitten im Ukraine-Krieg seine Terrorvorwürfe gegen Moskau erneuert und den Abzug russischer Truppen aus dem Atomkraftwerk Saporischschja gefordert. „Die vollständige Räumung des Kernkraftwerks Saporischschja ist erforderlich“, sagte er in seiner allabendlichen Videobotschaft.

Die Welt müsse den Druck auf Moskau erhöhen, um eine atomare Katastrophe zu verhindern. Radioaktivität kenne keine Neutralität, sagte er in Richtung jener Länder, die im Konflikt bisher keine Position bezogen. Selenskyj wiederholte den Vorwurf, dass Moskau im Atomkraftwerk Saporischschja einen Anschlag plane, den es dann zynisch „unter dieser oder jener Katastrophe zu verbergen hofft“. Er habe Vertreter der großen westlichen Industrienationen (G7) und der Industrie- und Schwellenländer (G20) sowie internationaler Organisationen über die Gefahr unterrichtet.

Konkrete Beweise für seine Anschuldigungen gegen Moskau nannte Selenskyj nicht. Stattdessen verwies er auf die Zerstörung des Kachowka-Damms. Nach dessen Beschädigung ist der Kachowka-Stausee ausgelaufen, große Teile des südukrainischen Gebiets Cherson sind überflutet. Kiew und der Westen machen Moskau dafür verantwortlich. Russland streitet ab, den Damm gesprengt zu haben.

Ukraine-Krieg: Gegenoffensive läuft nur schleppend

Während Selenskyj in seiner Videobotschaft das Geschehen an der Front weitgehend ausblendete, meldete das ukrainische Militär bei ihrer Gegenoffensive weitere Erfolge. Eigenen Angaben nach haben die Streitkräfte im Süden des Landes Geländegewinne erzielt. „Im Süden gehen die Angriffe unserer Streitkräfte weiter, wir kommen schrittweise voran, haben teilweise Erfolg, drängen den Gegner zurück und begradigen die Front“, schrieb die Vizeverteidigungsministerin in Kiew, Hanna Maljar, auf ihrem Telegram-Kanal. Demnach laufen die Angriffe in Richtung Melitopol und Berdjansk.

Die von Maljar genannten Großstädte sind allerdings noch weit von der Front entfernt im russisch besetzten Hinterland der Südukraine. Trotz der proklamierten Fortschritte hat das ukrainische Militär offenbar keine weiteren Ortschaften eingenommen. In Maljars Bericht gibt es jedenfalls keine entsprechenden Angaben. Dabei hatte die Beamtin stets als eine der ersten die jeweilige Einnahme der bisher acht zurückeroberten Siedlungen gemeldet. (mit Agenturen)