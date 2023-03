Wie einst bei Willy Brandt: Klitschko nennt Russland Bedingungen für mögliche Aussöhnung

Von: Jens Kiffmeier

Frieden im Ukraine-Krieg? Wladimir Klitschko hält Verhandlungen für möglich – aber nur unter einer Bedingung: Putin soll wie Brandt einen Kniefall machen.

Kiew – Selbst seine Vertrauten waren überrascht: Am 7. Dezember 1970 sank Willy Brandt (SPD) in Warschau auf die Knie. Zuvor hatte der Bundeskanzler einen Kranz am Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos niedergelegt und für die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg um Vergebung gebeten. Es war ein spontaner Einfall – doch er bewirkte Großes in der Aussöhnung zweier einst verfeindeten Völker. Manchmal braucht es in der Politik große Gesten – vielleicht auch zur Beendigung des Ukraine-Krieges?

Verhandlung zum Ukraine-Krieg: Klitschko fordert Putin zu Kniefall auf – wie bei Willy Brandt in Warschau

Der berühmte Kniefall von Warschau – für Wladimir Klitschko könnte das auch 50 Jahre später durchaus noch als Vorbild für Wladimir Putin dienen. So hält der Bruder des Kiewer Bürgermeisters, Vitali Klitschko, grundsätzlich eine Annäherung von Russland und der Ukraine nach dem Ende des Krieges durchaus für möglich.

„Wenn der russische Präsident nach Kiew kommt und auf die Knie geht und um Verzeihung bittet und Reparationen zahlt, wird das ukrainische Volk sagen, es ist an der Zeit, dass wir die Vergangenheit ruhen lassen“, sagte der frühere Box-Champion dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Kniefall des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt in Warschau sei ein Beispiel für eine solche Versöhnung.

Soll sich den Kniefall von Brandt zum Vorbild nehmen: Russlands Präsident Wladimir Putin. © Mikhail Metzel/Archiv/dpa/Montage

Besuch im Ukraine-Krieg: Brandts Erbe Lars Klingbeil aktuell zu Gesprächen in Kiew

Der Vergleich kam nicht von ungefähr. Am Montag war der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil zusammen mit Fraktionschef Rolf Mützenich in die ukrainische Hauptstadt gereist. Monatelang hatten die Sozialdemokraten viel Kritik aus Kiew bekommen. Nachdem die SPD jahrelang einen russlandfreundlichen Kurs gefahren und auch nach Beginn des Ukraine-Krieges lange deutsche Waffenlieferungen hinausgezögert – aus Sorge vor einer Eskalation des Konflikts mit Russland. Doch zuletzt hatte „Brandt-Erbe“ Klingbeil zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Kurswechsel eingeleitet. Aktuell stellt Deutschland der Ukraine hochmoderne Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung und gilt als großer militärischer Unterstützer.

In Kiew stieß der Besuch von Klingbeil und Mützenich deshalb auch auf Zustimmung. Gespräche vor Ort schafften mehr Verständnis als eine „Ferndiagnose“ aus Berlin, sagte Klitschko dem RND. Die Politik der ganzen SPD drehe sich gerade um „180 Grad“, sagte Klitschko. Aus der früheren Nähe zu Russland vieler SPD-Mitglieder werde jetzt Distanz.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung hielt Klitschko deshalb auch ein Aufeinanderzugehen von Russland und der Ukraine nicht für völlig ausgeschlossen. „Die Geschichte hat schon gezeigt, dass kriminelle Regime vieles zerstören können. Aber das Leben kann man nicht stoppen“, sagte der Ukrainer, der während des russischen Angriffskrieges eng an der Seite seines Bürgermeister-Bruders steht.

Kriegsende in Sicht? Russlands Angriffskrieg führt in Bachmut weiter zu Verlusten – Niederlage im Sommer?

Doch der geforderte Kniefall dürfte für Putin eher ausgeschlossen sein. Seit er den Angriffskrieg losgetreten hat, liefern sich beide Länder eine blutige Schlacht mit enorm hohen Verlusten. Derzeit konzentrieren sich die Kämpfe vor allem auf die Region Bachmut. Es wird erwartet, dass sich der Konflikt im Frühjahr noch einmal ausweiten dürfte.

Jedoch leidet Russland unter großem Materialmangel, Soldaten werden bereits mit Spaten in den Nahkampf geschickt. Westliche Geheimdienste halten es nicht für ausgeschlossen, dass Russland im Sommer vor einer Niederlage im Ukraine-Krieg stehen und damit ein Ende des Krieges in Sichtweite rücken könnte.

Verhandlungen über Ende im Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert weiter Reparationen

Doch am Ende bleibt ein Ende im Russland-Ukraine-Krieg reine Spekulation. Während es im Hintergrund immer wieder Gerüchte um geheime Verhandlungen gibt, schlossen beide Seiten direkte Friedensgespräche aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte klare Bedingungen für so ein Vorgehen: vollständiger Rückzug, einschließlich von der Krim, sowie ausreichende Reparationszahlungen. Beides wies der Kreml bislang empört zurück. Statt Signale des Friedens gab es meistens weitere Drohungen aus Moskau. Von einem Kniefall hatte da noch nie jemand gesprochen.