„Frühling bedeutet Matsch“: „Rasputiza“ verhagelt der Ukraine die Gegenoffensive

Von: Nail Akkoyun

Die Gegenoffensive der Ukraine könnte sich aufgrund der „Rasputiza“ verzögern. Schon im vergangenen Jahr machte die Regenzeit der russischen Armee das Leben schwer.

Moskau/Kiew – Seit geraumer Zeit wird eine „Frühjahrsoffensive“ der ukrainischen Armee erwartet, doch es gibt ein Hindernis: die Regenzeit, von den Ukrainerinnen und Ukrainern auch „Rasputiza“ genannt. Der Begriff lässt sich etwa zu „Zeit der Weglosigkeit“ und meint jene Wochen, in denen das Wetter verrückt spielt und die Erde in tiefen Matsch verwandelt.

Schon im vergangenen Jahr hat die „Rasputiza“ der russischen Armee Probleme beim Vormarsch bereitet. Damals wurden weite Teile des Landes in einen schlammigen Sumpf verwandelt. Jetzt sind wiederum die ukrainischen Soldaten von dem starken Regen und dessen Folgen betroffen: „Frühling bedeutet Matsch“, sagte ein ukrainischer Kommandeur Ende Februar in Donezk im Gespräch mit Ntv.

Äcker und unbefestigte Straßen werden aufgrund von Regen im Herbst und schmelzendem Schnee im Frühjahr für teils Monate unpassierbar. Panzer, Truppentransporter und Artilleriegeschütze bleiben im weichen Morast häufig stecken und sind somit weitgehend funktionsunfähig. Unter diesen Voraussetzungen vorzurücken, sei daher „unmöglich“, sagte der Kommandant.

Ein ukrainischer Soldat geht am 8. März 2023 in einem Graben bei Bachmut im Donbass in Deckung. Nach einem kalten und schneereichen Winter hat der Frühlingsanfang mit Regen und milderen Temperaturen den Schlamm auf den Schlachtfeldern im Donbas zurückgebracht. © Aris Messinis/AFP

Süden statt Donbass: Die Ukraine könnte sich dank der „Rasputiza“ umorientieren

David Helms, ehemaliger Meteorologe der US-Luftwaffe, erklärte gegenüber der Deutschen Welle, dass die „Schlammsaison“ in diesem Jahr früher begonnen habe, da die Monate März und Februar wärmer als sonst waren. Helms prognostizierte, dass ab Mitte April die Böden im Süden der Ukraine zu trocknen beginnen werden, zwei Wochen später dann in Donezk und ab Mitte Mai auch in Luhansk.

Helms zufolge könnte die Ukraine die Zwischenzeit ausnutzen, indem sie ihre Offensive in Richtung Süden beginnt, während die russischen Panzer im Donbass noch im Schlamm festsitzen.

Verzögerte Gegenoffensive: Ukraine-Leaks spielen angeblich keine Rolle

Weitere Gründe für das Abwarten der Streitkräfte sind neben der Regenzeit aber auch fehlende Munition und das Warten auf westliche Waffen, wie aus einem Bericht der Washington Post hervorgeht. Den vermeintlich negativen Einfluss der sogenannten Ukraine-Leaks – die Veröffentlichung geheimer Kriegsdokumente – dementierte Kiew indes. Moskau sei zwar der einzige Profiteur des Datenlecks, räumte der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, in einem Interview mit ABC News ein. Das werde jedoch nicht „die tatsächlichen Ergebnisse der Offensivoperation beeinflussen“.

Budanow räumte allerdings ein, dass man dringend auf einen Erfolg der Offensive angewiesen sei. Auch wenn es derzeit keinen Druck von westlichen Alliierten gebe, würden ohne Siege „früher oder später Fragen aufkommen, ob es sinnvoll sei, die Ukraine weiter zu unterstützen“. (nak/dpa)