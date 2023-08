„Müssen russischen Terror stoppen“: Offenbar tote Zivilisten nach Angriff auf Wohngebäude

Von: Franziska Schwarz

Die ukrainischen Streitkräfte weiten ihre Angriffe im Schwarzen Meer aus – in Pokrowsk sterben fünf Zivilisten. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Angriff auf Wohngebäude: Laut ukrainischen Angaben sterben fünf Menschen in Pokrowsk

Verluste für Russland: Drohnenangriff auf Tanker vor Halbinsel Krim

Kriegsschiff unter Beschuss: Sprecherin von Sergej Lawrow spricht von „Terrorattacke"

unter : Sprecherin von Sergej Lawrow spricht von „Terrorattacke“ Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 7. August, 22.15 Uhr: Fünf Menschen sollen bei russischen Angriffen auf ein Wohngebäude in der ostukrainischen Stadt Pokrowsk ums Leben gekommen sein. Das berichtete der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram. Demzufolge wurden 31 Menschen verletzt, darunter ein Kind. Zunächst seien vier zivile Opfer zu beklagen gewesen, bei einer zweiten Attacke starb dann ein hochrangiger Vertreter der Rettungsdienste in der Region Donezk.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach davon, ein „gewöhnliches Wohnhaus“ sei getroffen worden. Laut Pawlo Kyrylenko, dem Gouverneur der Region Donezk, wurden zwei Wohnhäuser, ein Hotel, Cateringunternehmen, Geschäfte und Verwaltungsgebäude beschädigt.

Selenskyj sagte zudem: „Wir müssen den russischen Terror stoppen.“ Und: „Jeder in der Welt, der der Ukraine hilft, wird zusammen mit uns die Terroristen besiegen. Russland wird für alles verantwortlich sein, was es in diesem schrecklichen Krieg getan hat.“

Update vom 7. August, 19.05 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben entlang der Front bei Kupjansk im Nordosten der Ukraine Geländegewinne verbuchen können. In den „vergangenen drei Tagen“ seien russische Soldaten auf einer Länge von elf Kilometern „drei Kilometer tief in die Verteidigung des Feindes“ eingedrungen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag. Die Armee habe ihre Lage entlang der dortigen Front verbessert und schlage weiter ukrainische Gegenangriffe zurück.

Die ukrainischen Streitkräfte hatten das Gebiet um die Stadt Kupjansk in der Region Charkiw im vergangenen September von Russland zurückerobert. Russland intensiviert seit einigen Wochen seine Angriffe in der Gegend aufs Neue.

Ukraine-Krieg: Hat Russland chemische Waffen eingesetzt?

Update vom 7. August, 16.55 Uhr: Russland soll in der Region Saporischschja chemische Waffen eingesetzt haben. Das behauptet der ukrainische Kommandeur Oleksandr Tarnavsky in einer Telegram-Nachricht, wie der Spiegel berichtet. „Der Feind setzt unter Verletzung aller Konventionen weiterhin chemische Munition ein“, schireb er demnach. Es soll sich bei dem chemischen Kampfstoff um Chlorpikrin handeln. Niemand sei verletzt worden. Moskau hat die Vorwürfe bisher weder dementiert noch bestätigt.

Update vom 7. August, 15.20 Uhr: Der ukrainische Generalstab verkündete eine makabre Meldung über russische Verluste. Demnach seien in der von Russland besetzten Stadt Tschaplynka in der Oblast Cherson zwei Lastwagen voller Leichen russischer Soldaten angekommen, die in das örtliche Leichenschauhaus gebracht wurden. „Der Feind erleidet weiterhin große Verluste, die er mit allen Mitteln zu verbergen versucht“, heißt es dazu in einem Facebook-Posting. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben allerdings nicht.

Ukraine-Krieg: Drohnenangriff auf russischen Tanker vor Krim

Erstmeldung vom 7. August: Kiew – Die ukrainischen Streitkräfte greifen im Ukraine-Krieg allem Anschein nach vermehrt Ziele im Schwarzen Meer an. Damit soll der Nachschub der russischen Angreifer gestoppt werden, schreibt das US-Institut für Kriegsstudien (ISW). In der Nacht zum Samstag (5. August) zum Beispiel war der russische Tanker „SIG“ vor der Krim schwer beschädigt worden.

Der Angriff auf den russischen Öltanker SIG sei ein „erfolgreicher Spezialeinsatz“, hieß es aus ukrainischen Sicherheitskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dabei seien eine Marinedrohne und Sprengstoff zum Einsatz gekommen. Das Schiff sei „gut mit Treibstoff beladen gewesen, sodass das ‚Feuerwerk‘ von Weitem gesehen werden konnte“, hieß es.

Der Tanker soll auch das russische Militär mit Treibstoff versorgt haben. Das Schiff schwimme aber noch, hieß es auf russischer Seite weiter. Eine Ölsperre sei um ihn herum errichtet worden, die Reparatur werde vorbereitet. Der Chemikalientanker ist von den USA mit Sanktionen belegt.

Russisches Kriegsschiff im Ukraine-Krieg unter Beschuss – „Terrorattacke“

Erst am Freitag hatte die Ukraine gemeldet, dass das russische Kriegsschiff „Olenegorsk Gornjak“ das Ziel einer nächtlichen Drohnenattacke in Noworossijsk geworden sei. Es war der erste derartige Angriff auf den russischen Marinestützpunkt seit Kriegsbeginn. Bilder zeigten das Landungsschiff in geneigter Lage. Auch kriegsbefürwortende russische Militärblogger schrieben von Beschädigungen des Schiffes.

Eine aktuelle Satellitenaufnahme des russischen Marinestützpunktes Noworossijsk © Handout/Planet Labs PBC/AFP

Noworossijsk ist ein wichtiger Hafen für Öltanker und liegt am Ende einer etwa 1500 Kilometer langen Pipeline, die Öl aus Kasachstan und mehreren russischen Regionen liefert. Das russische Außenministerium verurteilte den Angriff auf die SIG als „Terrorattacke“. Das schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa auf Telegram.

Nach dem jüngsten ukrainischen Beschuss russisch kontrollierter Brücken zwischen der Krim und Cherson sieht das ISW Russlands Militärtransporte in der Region erschwert. Die russischen Truppen im besetzten Teil Chersons erhalten den Nachschub vor allem auch über die von Russland schon 2014 annektierte Krim. Der Straßen- und Schienenverkehr lief dort aber weiter. (mit Agenturmaterial)