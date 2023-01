Scholz nach Telefonat mit Biden wohl zu Leopard-Lieferung bereit – unter einer Bedingung

Von: Jens Kiffmeier, Andreas Schmid, Nail Akkoyun, Christian Stör

Kurz nachdem der Panzer-Druck auf Olaf Scholz wächst, soll sich der Kanzler zur Lieferung entschieden haben. Jedoch nur unter einer Bedingung. Der News-Ticker zur Kriegs-Diplomatie.

Update vom 18. Januar, 22.06 Uhr: Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat sich für Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine ausgesprochen. „Es ist wichtig, dass wir den Kontakt auch mit Putin aufrechterhalten“, sagte Sánchez am Mittwoch dem US-Nachrichtensender CNN am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Ich plädiere zum Beispiel sehr dafür, dass die französische Regierung und die deutsche Regierung (...) hier die Führung übernehmen.“

Denkbar sei eine Rückkehr zum sogenannten Normandie-Format – eine Kontaktgruppe aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine, wie es sie vor Ausbruch des Krieges gegeben hatte. Meist trafen sich dazu die Außenminister der vier Länder. Die anderen EU-Mitgliedsländer würden Paris und Berlin bei einer solchen Initiative unterstützen, sagte Sánchez. Auf die Frage, ob Putin eine Gesprächsbereitschaft des Westens als „Schwäche“ auslegen könnte, antwortete er: „Nein, das glaube ich nicht.“

Scholz nach Telefonat mit Biden wohl zu Leopard-Lieferung bereit – unter einer Bedingung

Update vom 18. Januar, 20.40 Uhr: Olaf Scholz ist offenbar zur Lieferung von Leopard-2-Panzern bereit. Alles nur unter einer Bedingung, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Demnach habe Scholz dazu mit Joe Biden telefoniert. Dabei habe der Kanzler dem US-Präsidenten gesagt, dass er den Forderungen nach Kampfpanzer-Lieferungen nur nachkommen könne, wenn die USA ihrerseits Kampfpanzer des Typs „Abrams“ liefern würden. Biden legte sich in dem Gespräch offenbar noch nicht fest.

Laut „SZ“ verlangen die USA, dass das Kanzleramt nicht nur anderen Staaten die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern erlaubt, sondern auch selbst welche liefert. Die Bundesregierung wollte den Bericht am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht kommentieren.

Scholz hat sich bisher gegen die Lieferung der Leopard-Panzer an die Ukraine gesträubt. Als Argument nannte er, dass es keinen deutschen Alleingang geben dürfe. Inzwischen wollen allerdings Polen und weitere EU- und Nato-Staaten eigene Leopard-Panzer an die Ukraine liefern und dringen auf die dafür erforderliche Genehmigung des Herstellerlandes Deutschland.

Panzer-Druck auf Scholz wächst: EU fordert deutsche Lieferung

Update vom 18. Januar, 18.15 Uhr: Das Europaparlament fordert Bundeskanzler Olaf Scholz dazu auf, den Weg für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine freizumachen. Der Kanzler solle „ohne weitere Verzögerung“ ein Konsortium der Länder initiieren, die solche Panzer zur Verfügung stellen können, heißt es in einem Antrag der Grünen, der am Mittwoch mit großer Mehrheit in Straßburg von den Abgeordneten angenommen wurde. Kurz bevor die westlichen Alliierten der Ukraine am Freitag im rheinland-pfälzischen Ramstein über weitere Waffenlieferungen beraten, nimmt damit der Entscheidungsdruck auf Scholz in dieser Frage weiter zu.

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos ließ der Kanzler aber noch keine Tendenz erkennen. Er verwies erneut darauf, dass Deutschland bereits jetzt zusammen mit Großbritannien und nach den USA zu den größten Waffenlieferanten der von Russland angegriffenen Ukraine zähle. „Wir werden weiter ein so großer Unterstützer bleiben“, versprach er. Deutschland werde Waffen liefern, so lange es nötig sei. Auch auf Nachfrage vermied er jedoch das Wort „Leopard-2-Panzer“.

Selenskyj nimmt ganze Welt in die Pflicht – „Sie darf nicht wieder zögern“

Update vom 18. Januar, 17.20 Uhr: In diesen Minuten spricht Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Er beginnt seine Rede mit einer Schweigeminute für die Opfer des Krieges und gedenkt seinem Innenminister, der heute bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam.

Anschließend appelliert er an die Weltgemeinschaft zur bedingungslosen Unterstützung des vom Krieg gezeichneten Land. „Die Welt muss schneller handeln als Russland“, sagt Selenskyj. „Die Welt zögerte, als Russland 2014 die Krim annektierte. Sie darf nicht wieder zögern.“ Selenskyj bezeichnet Putin als „unseren gemeinsamen Feind“ und meint: „Wir werden diesen Krieg beenden.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht am Mittwoch in einer Videoschalte zu Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums in Davos. © Fabrice Coffrini/AFP

Update vom 18. Januar, 16.25 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zum Ukraine-Krieg und möglichen deutschen Panzerlieferungen geäußert. Deutschland sei „einer der größter Unterstützer“ der Ukraine und werde dem Land im Krieg gegen Russland weiterhin zur Seite stehen. Man wolle neben „humanitärer und militärischer Hilfe“ noch mehr leisten.

Die deutsche Regierung werde weiterhin in enger Absprache mit Frankreich, den USA und Großbritannien über die Vorgänge im Ukraine-Krieg beraten. Man wolle aber sichergehen, dass der Konflikt nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato ausarte, sagte Scholz.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. © Markus Schreiber/dpa/AP

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Söder fordert deutsche Panzerlieferungen

Update vom 18. Januar, 15.00 Uhr: Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder hat sich für eine Lieferung deutscher Kampfpanzer des Typs Leopard 2 für die Ukraine ausgesprochen. „Deutschland hat sich entschieden, Waffen zu liefern. So richtig kann man mir nicht erklären, warum ein Panzer kein Problem sein soll, ein anderer aber schon“, sagte Söder am Mittwoch in Kloster Banz bei Bad Staffelstein am Rande der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion. Dort schloss der 56-Jährige eine dritte Amtszeit nicht aus.

Am Freitag kommt auf dem US-Stützpunkt in Ramstein die „Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine“ zusammen, um über Hilfen für das von Russland angegriffene Land zu beraten. Für die Bundesregierung wird erstmals der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teilnehmen.

Update vom 18. Januar, 13.40 Uhr: Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Waffen-Debatte: Das Europaparlament hat Deutschland zur Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine aufgefordert. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit einem Antrag der Grünen zu. So verlangt die EU-Institution von Scholz, „ein europäisches Konsortium relevanter europäischer Länder zu initiieren, um ohne weitere Verzögerung Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern“, wie es wörtlich in dem Papier heißt. Der Text war von dem deutschen Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer vorgeschlagen worden. Der Schritt gilt als ungewöhnlich – zumal der Antrag von einem Mitglied der an der Bundesregierung beteiligten Grünen eingebracht wurde.

Waffenlieferung an die Ukraine: Niederlande stellt Patriot-Abwehrsystem zur Verfügung

Update vom 18. Januar, 12.30 Uhr: Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat erklärt, ein Patriot-System in die Ukraine entsenden zu lassen. Man hätte „die Absicht“, den USA und Deutschland bei der Entsendung des Raketenabwehrsystems zu folgen, sagte Rutte in einer gemeinsamen Rede mit US-Präsident Joe Biden in Washington. „Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns dem anschließen, und ich habe dies auch heute Morgen mit Olaf Scholz aus Deutschland besprochen“, sagte er. Die USA und Deutschland haben in den letzten Wochen jeweils die Lieferung der Patriot-Systeme an die Ukraine versprochen.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Lawrow bezeichnet Selenskyjs Friedensplan als „lächerlich“

Update vom 18. Januar, 11.30 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erklärt, dass der vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagene Plan für eine friedliche Beilegung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine „nicht infrage kommt“. Darüber berichtet die russische Staatsagentur Tass.

„Selenskyj legte einige absolut lächerliche Initiativen vor, einen 10-Punkte-Plan, in den er alles hineinquetschte, was er konnte: Lebensmittelsicherheit, Energiesicherheit, biologische Sicherheit, Abzug der russischen Truppen von überall, Reue der Russischen Föderation, ein Tribunal, Verurteilung und so weiter“, wird Lawrow zitiert. Auf dem G20-Gipfel auf Bali hatte Selenskyj einen entsprechenden Verhandlungsplan vorgeschlagen. Für Moskau sind Gespräche unter diesen Umständen jedoch bislang kein Thema.

Weiter machte Lawrow die USA für den Ukraine-Krieg verantwortlich. Washington würde sich auf einen hybriden Krieg gegen Russland vorbereiten. Weiter verglich der russische Außenminister das US-amerikanische Vorgehen mit den Taten von Adolf Hitler und Napoleon Bonaparte.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: USA schickt Munition in die Ukraine

Update vom 18. Januar, 10.40 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium will einem Medienbericht zufolge in Israel gelagerte Munition der Ukraine übergeben. Wie die New York Times am Mittwoch berichtete, bereitet sich das Pentagon derzeit auf den Waffentransfer an das von Russland angegriffene Land vor. Etwa die Hälfte der für die Ukraine bestimmten 300.000 Artilleriegeschosse sei demnach bereits nach Europa verschifft worden.

Ein Sprecher des israelischen Militärs bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass in Israel gelagerte Ausrüstung vor einigen Wochen auf Bitte der USA den US-Streitkräften übergeben wurde. Den Angaben zufolge hatte Israel zuvor Bedenken geäußert. Das Land befürchtete demnach, dass die Lieferung der Bestände an die Ukraine die Beziehungen mit Russland gefährden könnten.

Die US-Waffenreserven in Israel wurden dem Medienbericht zufolge 1973 im Jom-Kippur-Krieg eingerichtet, den Ägypten, Syrien und andere arabische Länder gegen Israel führten. Die Reserven dienten der Versorgung von US-Streitkräften im Nahen Osten. Zudem habe Israel auf einen Teil im Notfall zurückgreifen können, hieß es. Die US-Regierung habe demnach zugesichert, die Bestände wieder aufzufüllen.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Putin will Rede halten

Erstmeldung vom 18. Januar: Moskau – Seit fast elf Monaten tobt der Ukraine-Krieg in Europa. Noch immer ist ein Ende nicht in Sicht. Nach Einschätzung des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) könnte Kremlchef Wladimir Putin demnächst eine zweite Mobilisierungswelle ankündigen, eventuell sogar schon bei dem für heute geplanten Auftritt in Sankt Petersburg. Wann und wo Putin seine Rede halten wird, ist noch nicht bekannt.

Die Denkfabrik beruft sich unter anderem auf russische Militärblogger. Auch ukrainische und westliche Geheimdienste warnten wiederholt vor Putins Mobilisierungsvorbereitungen für Mitte Januar. Putin könnte die Gelegenheit auch nutzen, um der Ukraine den Krieg zu erklären, hieß es im jüngsten ISW-Bericht weiter. In Russland heißt die Invasion im offiziellen Sprachgebrauch „militärische Spezialoperation“. Die öffentliche Verwendung des Begriffs „Krieg“ wird strafrechtlich geahndet.

Russland verlangt Treffen des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine

Unterdessen kündigte ein russischer UN-Gesandter an, dass Moskau auf die Kritik an seiner Invasion in der Ukraine eine scharfe Antwort geben und ein informelles Treffen im Gremium abhalten werde, um seine Haltung darzulegen. In einem Beitrag auf Telegram kritisierte Russland-Spitzendiplomat Dmitri Poljanski, dass UN-Mitglieder „einmal im Monat“ während der Diskussionen über den Ukraine-Krieg eine „antirussische“ Haltung einnehmen würden.

Poljanski schrieb zudem, dass es am Freitag (20. Januar) eine sogenannte „Arria-Formel-Sitzung“ im Sicherheitsrat geben werde, die sich mit dem Beschuss des Donbass im Dezember beschäftigen werde. „Es wird interessante Redner und Fakten geben“, so der Diplomat. Arria-Sitzungen sind ein informelles und interaktives Sitzungsformat der Mitglieder des Sicherheitsrats.

Ukraine-Krieg: Blick richtet sich nach Davos

Heute richtet sich der Blick aber erst einmal nach Davos, wo am heutigen Nachmittag Kanzler Olaf Scholz (15.45 Uhr) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (17.00 Uhr) zu den Unternehmern, Staats- und Regierungschefs sprechen werden. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion erwartet. (cs/nak mit dpa)