Letzte Stadt in Luhansk gefallen? Putins „Bluthund“ meldet Einnahme von Lyssytschansk

Pro-russische Truppen melden die Einnahme der Stadt Lyssytschansk. Die Ukraine sprach zunächst weiter von harten Kämpfen. Der News-Ticker.

Update vom 3. Juli, 7.20 Uhr: Prorussische Separatisten haben eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit russischen Soldaten das Gebäude der Stadtverwaltung im schwer umkämpften ostukrainischen Lyssytschansk unter ihre Kontrolle gebracht (siehe Update vom 2. Juli, 22.26 Uhr). Die Ukraine stellte die Lage hingegen zuletzt anders dar.

Die ukrainische Seite sprach am Samstag auch von heftigen Gefechten, bezeichnete die Stadt aber weiter als umkämpft. Der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, teilte mit, die Russen versuchten, Lyssytschansk von verschiedenen Seiten aus zu stürmen. Später am Tag bekräftigte der Sprecher der ukrainischen Nationalgarde, Ruslan Musytschuk: „In der Nähe von Lyssytschansk finden heftige Kämpfe statt, aber glücklicherweise ist die Stadt nicht umzingelt und steht unter der Kontrolle ukrainischer Truppen.“

Lyssytschansk ist der letzte große Ort im Gebiet Luhansk, den die ukrainischen Truppen noch gehalten haben. Die Eroberung des Gebiets ist eines der erklärten Ziele Moskaus in dem Krieg. In der letzten Woche hatte das ukrainische Militär die nur durch einen Fluss von Lyssytschansk getrennte Großstadt Sjewjerodonezk aufgeben müssen.

Gouverneur: Drei Tote nach Explosionen in russischer Grenzstadt

Update vom 3. Juli, 6.27 Uhr: Bei Explosionen in der russischen Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine sind nach Angaben des Gouverneurs der Region drei Menschen ums Leben gekommen. Das schrieb Wjatscheslaw Gladkow am Sonntag laut Agentur Tass im Nachrichtendienst Telegram. Vier weitere Personen seien verletzt worden, darunter auch ein zehnjähriges Kind. Außerdem seien 50 Häuser beschädigt worden. Die Ursachen des Vorfalls würden untersucht, das Luftabwehrsystem werde voraussichtlich aktiviert. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Russland hat am 24. Februar einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine begonnen und beklagte seitdem wiederholt auch Angriffe auf sein eigenes Staatsgebiet. Neben Belgorod werfen auch andere russische Regionen - darunter Kursk und Brjansk - der ukrainischen Seite immer wieder Beschuss vor. Kiew äußert sich zu den Vorwürfen in der Regel nicht.

Ukraine-Krieg: Lyssytschansk schwer umkämpft

Update vom 2. Juli, 22.26 Uhr: Prorussische Separatisten haben eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit russischen Soldaten das Gebäude der Stadtverwaltung im schwer umkämpften ostukrainischen Lyssytschansk unter ihre Kontrolle gebracht. Das sagte der Separatistenvertreter Andrej Marotschko der russischen Agentur Interfax am Samstagabend. Zuvor hatte es vom Präsidenten der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, sowie von der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti ähnliche Meldungen gegeben. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Russische Streitkräfte nehmen offenbar Zentrum von Lyssytschansk ein

Update vom 2. Juli, 19.45 Uhr: Russische Streitkräfte sind nach eigenen Angaben in das Zentrum der ostukrainischen Stadt Lyssytschansk vorgerückt. Das erklärte der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow am Samstag. Wenig später verkündete Kadyrow darüber hinaus, Lyssytschansk stünde nun unter russischer Kontrolle. Das meldete auch die Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf ihren Korrespondenten. Bereits am Nachmittag hatten russischen Truppen die vollständige Einkesselung der Stadt vermeldet (Siehe vorheriges Update).

Das ukrainische Militär bestätigte den Verlust der Stadt jedoch nicht. Die Angaben lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen. Lyssytschansk ist die letzte große Stadt im Oblast Luhansk, die sich bislang noch unter ukrainischer Kontrolle befindet. Sollte es dem russischen Militär tatsächlich gelungen sein, die Stadt einzunehmen, würden die Streitkräfte nahezu den kompletten Donbas kontrollieren. Ein erklärtes Ziel der russischen Armeeführung.

Kadyrow ist seit 2007 Präsident von Tschetschenien und ist ein treuer Diener von Russlands Präsident Wladimir Putin. Der 45-Jährige gilt als „Bluthund“ des Kreml-Chefs. Bereits seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar nehmen auch Truppen aus Tschetschenien an den Kampfhandlungen teil.

Der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow meldete, dass sich Lyssytschansk nun vollständig unter russischer Kontrolle befände. © IMAGO/Yelena Afonina

Ukraine-Krieg: Russische Truppen melden Einkesselung von Lyssytschansk

Update vom 2. Juli, 16.32 Uhr: Während pro-russische Kämpfer angeben, die ostukrainische Stadt Lyssytschansk vollständig umzingelt zu haben, spricht die ukrainische Seite zwar auch von heftigen Gefechten, bezeichnet die Stadt aber weiter als umkämpft. Der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, teilte mit, die Russen versuchten, Lyssytschansk von verschiedenen Seiten aus zu stürmen. Lyssytschansk ist der letzte große Ort im Gebiet Luhansk, den die ukrainischen Truppen zuletzt noch gehalten haben. In der vergangenen Woche hatte das ukrainische Militär die nur durch einen Fluss von Lyssytschansk getrennte Großstadt Sjewjerodonezk aufgeben müssen.

Indes berichtet die ukrainische Zeitung Kyiv Independent von Raketenangriffen auf die südukrainische Stadt Mykolajiw und beruft sich dabei auf Angaben des südlichen Operationskommandos der Ukraine. Demnach habe Russland zehn Onyx-Raketen auf die Stadt abgefeuert und dabei gezielt den Hafen und die industrielle Infrastruktur der Stadt ins Visier genommen. Diese Angaben konnten zunächst nicht von unabhängiger Seite verifiziert werden.

Die Brücke zwischen den Städten Lyssytschansk und Sjewjerodonezk ist vom Ukraine-Krieg fast vollständig zerstört (Archivbild, 19. Juni). © IMAGO/Madeleine Kelly/Zuma Wire

Lyssytschansk vollständig umzingelt: Pro-russische Truppen melden Erfolg in der Ostukraine

Update vom 2. Juli, 13.55 Uhr: Die pro-russischen Kämpfer in der Ukraine haben nach eigenen Angaben die umkämpfte Stadt Lyssytschansk im Osten des Landes vollständig umzingelt. Zusammen mit russischen Truppen seien „heute die letzten strategischen Hügel“ erobert worden, sagte ein Vertreter der Separatisten der russischen Nachrichtenagentur Tass. „Damit können wir vermelden, dass Lyssytschansk vollständig eingekreist ist.“

Lyssytschansks Nachbarstadt Sjewjerodonezk war nach wochenlangen Gefechten vor einer Woche von russischen Truppen erobert worden. Beide Städte gehören zur Region Luhansk, eine der beiden Teilregionen des Donbass. Sollten die russischen Truppen auch Lyssytschansk einnehmen, könnten sie anschließend Kramatorsk und Slowjansk in der zweiten Donbass-Teilregion Donezk ins Visier nehmen.

Ukraine-Krieg: Russland nutzt offenbar ungenaue Raketen - „Kollateralschäden“

Update vom 2. Juli, 12.35 Uhr: Russland setzt nach britischer Einschätzung bei seinen Angriffen in der Ukraine zunehmend auf ungenaue Raketen. Grund sei vermutlich, dass die Vorräte an modernen, zielgenauen Waffen schwinden, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Analysen von Überwachungsaufnahmen hätten ergeben, dass das Einkaufszentrum in der ostukrainischen Stadt Krementschuk sehr wahrscheinlich von einer Rakete des Typs Ch-32 getroffen worden sei, hieß es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Dabei handele es sich um eine Weiterentwicklung der sowjetischen Rakete Ch-22 (Nato-Code: AS-4 Kitchen), die aber noch immer nicht dafür optimiert sei, Bodenziele genau zu treffen, vor allem in Städten.

„Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit von Kollateralschäden beim Zielen auf bebaute Gebiete erheblich“, betonte das Ministerium. Bei Angriffen auf das südwestukrainische Gebiet Odessa am 30. Juni seien vermutlich Raketen vom Typ Ch-22 eingesetzt worden. „Diese Waffen sind sogar noch ungenauer und ungeeignet für zielgenaue Angriffe und haben in vergangenen Wochen so gut wie sicher zu wiederholten zivilen Opfern geführt“, hieß es weiter. Zudem wurde betont, dass russische Kräfte rund um die umkämpfte ostukrainische Stadt Lyssytschansk dank andauernder Luft- und Artillerieangriffe kleinere Geländegewinne erzielen konnten. Ukrainische Einheiten würden den Vormarsch aber offenbar in den südöstlichen Vororten der Stadt blockieren.

Russland konzentriert sich auf den Donbass - Angriffe dauern auf breiter Front an

Update vom 2. Juli, 10.50 Uhr: Russland konzentriert sich im Ukraine-Krieg vermehrt auf den Osten des Landes. Kiew berichtetvon Angriffen auf breiter Front, etwa im Raum Charkiw (siehe vorheriges Update). Im Osten der Ukraine setzt Russland nach Angaben aus Kiew seine Angriffe auf breiter Front fort.

Aus dem Raum Awdijiwka (Oblast Donezk) meldete der ukrainische Generalstab am Samstag russische Luftangriffe. Im Schwarzen Meer wiederum blockiere Russland weiterhin die Seeverbindungen der Ukraine. Der britische Geheimdienst erklärte am Vormittag, dass ukrainischen Truppen Russland weiterhin daran hindern, in die südöstlichen Außenbezirke von Lyssytschansk vorzudringen. Lyssytschansk ist der letzten von der Ukraine gehaltenen Großstadt im Gebiet Luhansk, am Freitag wehrte die Ukraine einen Angriff auf ein Gelatine-Werk ab.

Ein Panzer der ukrainischen Streitkräfte fährt in Lyssytschansk. © IMAGO/Alex Chan Tsz Yuk

Update vom 2. Juli, 7.23 Uhr: In der Ost- und in der Südukraine sind Stellungen der ukrainischen Armee entlang der ganzen Frontlinie von russischen Truppen mit Artillerie beschossen worden. Dutzende Orte in den Gebieten Charkiw, Donezk, Luhansk, Saporischschja, Mykolajiw und Cherson wurden am Freitag in dem bei Facebook veröffentlichten Bericht des ukrainischen Generalstabs aufgezählt.

Vereinzelt seien auch Angriffe von Flugzeugen und Hubschraubern geflogen worden, hieß es weiter. Ukrainische Einheiten hätten einen russischen Angriff bei einem Gelatine-Werk bei der Industriestadt Lyssytschansk im Gebiet Luhansk abgewehrt. Die Berichte können nicht unabhängig geprüft werden.

Ukraine wirft Russland Einsatz von Phosphorbomben auf der Schlangeninsel vor

Erstmeldung vom 1. Juli: Kiew – Die Ukraine wirft Russland den Einsatz von Phosphorbomben bei den Kämpfen um die Schlangeninsel im Schwarzen Meer vor. Die russischen Truppen hätten am Freitagabend „zweimal einen Luftangriff mit Phosphorbomben ausgeführt“, schrieb der Oberkommandeur der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschny, via Telegram. Am gestrigen Donnerstag hatte die russische Armee-Führung angekündigt, sich von der Insel zurückzuziehen. Moskau hatte von einer „Geste des guten Willens“ gesprochen.

Die Ukraine hat Russland den Einsatz von Phosphorbomben auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer vorgeworfen. © Maxar Technologies /dpa

Ukraine-Krieg: Oberkommandeur präsentiert Videos von Angriff mit Phosphorbomben

Die Bomben seien demnach von Kampfflugzeugen vom Typ Su-30 abgeworfen worden, die von der Krim aus gestartet waren, so Saluschny. Dazu präsentierte der 48-Jährige eine Videoaufnahme, welche die Bombardierung belegen soll. „Das Einzige, worin der Gegner konsequent ist, ist die unveränderte ‚Treffgenauigkeit‘“, betonte er ironisch mit Hinweis auf anscheinend verfehlte Abwürfe. Die Informationen lassen sich aktuell jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-News: Ukraine meldet Angriff auf Schlangeninsel mit Phosphorbomben

Die Schlangeninsel liegt knapp 35 Kilometer vor dem Donaudelta und war schon vor Kriegsbeginn als Grenzaußenposten militärisches Sperrgebiet. Es ist nicht das erste Mal, dass Kiew den Einsatz von Phosphorbomben durch russische Truppen im Ukraine-Krieg vermeldet. Phosphorbomben erzeugen bei der Explosion Temperaturen von bis zu 1300 Grad Celsius. Die dadurch entstehenden Brände lassen sich nicht mit Wasser löschen und die Dämpfe sind hochgiftig.

Der allgemeine Einsatz von Waffen mit weißem Phosphor ist laut den Genfer Konventionen jedoch nicht verboten. Ein Einsatz von Phosphorbomben gegen Zivilisten verbieten jedoch die Zusatzprotokolle der Genfer Abkommen aus dem Jahre 1977. Der Einsatz der Waffen wird jedoch von vielen Organisationen verurteilt. (fd mit dpa)