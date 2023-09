Selenskyj feiert selbstgebaute Rakete der Ukraine – mit Reichweite von 700 Kilometern

Von: Christian Stör

Kiew setzt im Ukraine-Krieg inzwischen auch auf Waffen aus eigener Produktion – und droht mit Angriffen auf Ziele in ganz Russland.

Kiew – Die Ukraine setzt im Kampf gegen Russland neuerdings wohl auf eine Waffe aus eigener Produktion. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verkündete auf seinem Telegram-Kanal jedenfalls stolz, dass eine in der Ukraine hergestellte Langstreckenwaffe erfolgreich ein 700 Kilometer entferntes Ziel erreicht habe. Offen ließ er bei einem Treffen mit hochrangigen Militärs und anderen Beamten, um welchen Typ Waffe es sich dabei handelt. Auch Ort und Zeitpunkt des Angriffs teilte er nicht mit.

Zunächst schien es so, als könnte der Angriff auf die nordwestrussische Stadt Pskow gemeint sein, die rund 700 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Bei massiven Attacken in der Nacht auf den 30. August waren auf dem dortigen Flugplatz mehrere Militärtransportflugzeuge beschädigt worden, mindestens zwei von ihnen brannten aus. Der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow erklärte inzwischen aber, dass dafür Drohnen „von Russland aus gestartet“ worden seien.

Ukraine verfügt über ein eigenes Raketenprogramm

Dennoch scheint die Ukraine mittlerweile über ein neues Raketenprogramm zu verfügen. Mit den neuen Waffen sind für Kiew im Ukraine-Krieg nun auch Ziele erreichbar, die tief in Russland liegen. Olexij Danilow sprach jedenfalls schon mal eine Warnung an Russland aus. Der Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung veröffentlichte ein Video, das 13 Sekunden lang erst mal eine stille Nacht zeigt, bevor „das Raketenprogramm des Präsidenten der Ukraine in Aktion“ zu sehen sei. „Sewastopol wartet, Kamtschatka wartet, Kronstadt wartet“, so Danilow, der dann auch noch ein PS hinzufügte: „Ruhige und singende ukrainische Nacht.“

Bemerkenswert ist, welche Städte Danilow als Ziele auserkoren hat. Sewastopol klingt noch logisch. Die größte Stadt auf der Krim liegt am südwestlichen Rand der Halbinsel auf den Ausläufern des Krimgebirges direkt am Schwarzen Meer. Sie ist Heimathafen und Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte und schon seit Kriegsbeginn im Visier der Ukraine. Dagegen liegt Kronstadt auf der Ostseeinsel Kotlin vor Sankt Petersburg nahe Finnland und Estland, rund 1.900 Kilometer von der Ukraine entfernt. Das ist aber noch gar nichts im Vergleich zu Kamtschatka, immerhin trennen etwas mehr als 7.400 Kilometer die Ukraine von der Halbinsel im fernen russischen Osten.

Ukraine könnte mit eigenen Raketen russisches Hoheitsgebiet angreifen

Die selbst hergestellten Waffen bringen für die Ukraine den Vorteil mit sich, dass sie damit auch russisches Territorium angreifen können. Bereits im Juni hatte Kiew gemeldet, eine Drohne mit einer Reichweite von 1000 Kilometern gebaut und erfolgreich getestet zu haben. Dagegen hat Kiew versprochen, vom Westen gelieferte Raketen und Drohnen nicht gegen russisches Hoheitsgebiet einzusetzen. Daran hat sich die Ukraine bisher auch gehalten. (cs)