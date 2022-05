Bei Scholz-Besuch: Macron macht Ukraine keine Hoffnung auf schnellen EU-Beitritt - doch er hat eine andere Idee

Zu Besuch in Berlin bei Olaf Scholz macht Emmanuel Macron Vorschläge, wie die Zusammenarbeit zwischen EU und Ukraine aussehen könnte - Scholz stimmt zu. News-Ticker.

Update vom 9. Mai, 22.46 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs erwägen Schweden und Finnland, eine Aufnahme in der Nato zu beantragen. Sollten sie sich für einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft entscheiden, dürfte das Zustimmungsverfahren innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein, wie ein Nato-Mitarbeiter am Montag in Brüssel deutlich machte. Vom Antrag bis zur Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle könnte es seinen Angaben zufolge lediglich etwa zwei Wochen dauern.

Für die Beitrittsverhandlungen an sich braucht es demnach pro Land vermutlich nur etwa einen Tag. „Wir werden nicht auf den Gipfel von Madrid warten, um Entscheidungen zu treffen“, sagte der Mitarbeiter mit Blick auf Spekulationen, dass die Aufnahmeentscheidung Ende Juni bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs in der spanischen Hauptstadt verkündet werden könnte. Nach dem Abschluss des Aufnahmeverfahrens innerhalb der Nato müssen die Beitrittsprotokolle nur noch in den 30 Bündnisstaaten selbst ratifiziert werden. Dieser Prozess könnte noch einmal einige Monate in Anspruch nehmen. Angesichts von Drohungen Russlands gegen die Beitrittskandidaten gilt es aber als wahrscheinlich, dass sich alle Nato-Staaten bemühen, die Ratifizierung so schnell wie möglich abschließen. In Deutschland muss dafür der Bundestag zustimmen.

Ukraine-Krieg: USA wollen Ukraine schneller mit schweren Waffen unterstützen können

Update vom 9. Mai, 22.28 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat am Montag ein Gesetz unterzeichnet, das schnellere Waffenlieferung an die Ukraine ermöglichen soll. Das Gesetz basiert auf einem Programm aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen Nazi-Deutschland, als die USA europäische Verbündete unterstützten. „Die USA werden damit den Kampf der Ukraine unterstützen, ihr Land und ihre Demokratie gegen Putins brutalen Krieg zu verteidigen“, sagte Biden.

Das Gesetz gibt Biden mehr Vollmachten, Vereinbarungen mit der ukrainischen Regierung zur Lieferung von US-Waffen zu treffen. Es hatte das Parlament mit großer Mehrheit passiert. Ebenfalls am Montag hatte Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine mit der Verteidigung gegen Nazi-Deutschland verglichen. Die US-Regierung wies diese Darstellung entschieden zurück. Den Einmarsch in der Ukraine „als defensive Aktion zu bezeichnen, ist völlig absurd“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. „Es ist eine Beleidigung jener, die ihr Leben verloren haben, und jener, die Opfer dieser sinnlosen Unterdrückung geworden sind.“ Auch die Bundesregierung hatte Putins Äußerungen zurückgewiesen.

Internationale Bemühungen im Ukraine-Krieg: Thema eines Außenministertreffens der G7 in Schleswig-Holstein

Der Ukraine-Krieg wird auch Thema eines Treffens der G7-Außenminister in Schleswig-Holstein von Donnerstag bis Samstag und eines informellen Nato-Außenministertreffens in Berlin am Samstag und Sonntag sein. Der in der vergangenen Woche an Corona erkrankte US-Außenminister Antony Blinken wird bei dem G7-Treffen von Außenstaatssekretärin Victoria Nuland vertreten, wie Ministeriumssprecher Price am Montag sagte. Blinken hoffe aber, an dem Nato-Außenministertreffen in Berlin teilnehmen zu können, wenn er bis dahin genesen sei.

Update vom 9. Mai, 21.29 Uhr: Die USA wollen der ukrainischen Wirtschaft im Ukraine-Krieg zur Seite stehen: Am Montag wurden die Importzölle für ukrainischen Stahl für ein Jahr aufgehoben. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bedankte sich am Montag auf Twitter für die schnelle Entscheidung. Die Zollfrage sei bei seinem Besuch in Washington Mitte April diskutiert worden. Stahl ist einer der Hauptdevisenbringer des ukrainischen Exports.

Infolge des Ukraine-Kriegs wurden jedoch bereits zwei Stahlwerke in der Hafenstadt Mariupol zerstört. Zudem unterliegen die verbliebenen ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer einer russischen Seeblockade. Schätzungen nach hat sich die ukrainische Wirtschaftsleistung seit Kriegsbeginn halbiert.

Macron macht Ukraine keine Hoffnung auf schnellen EU-Beitritt - doch er hat eine andere Idee

Update vom 9. Mai, 20.23 Uhr: Emmanuel Macron, französischer Präsident, ist am Tag der russischen Siegesfeiern über den Nationalsozialismus mit mehreren Vorschlägen zur Teil-Lösung des Ukraine-Krieges an die Öffentlichkeit gegangen. Bei einem Besuch in Berlin sagte er, dass neue politische Formen gefunden werden müssten, um Länder wie die Ukraine an Europa zu binden und eine politische Koordinierung zu schaffen.

Ein EU-Beitritt sei für „Länder wie die Ukraine“ realistischerweise nicht binnen weniger Jahre erreichbar. Deshalb müssten neue Kooperationsformen gefunden werden. Dabei gehe es um Fragen etwa der Verteidigung, mit einer Solidarität jenseits der Nato, um Energie, Infrastruktur oder auch Reisefreiheit. Länder, die in ihren Beitrittsbemühungen zur EU schon weiter fortgeschritten seien, sollten aber nicht zurückgewiesen werden. Das von ihm angedachte Kooperationsbündnis könnte auch Großbritannien nach dem Brexit wieder koordiniert in Europa einbinden, meinte Macron.

Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Bundeskanzleramt. © Michael Kappeler/dpa

Ukraine-Russland: Scholz (SPD) findet Macrons Vorschlag „sehr interessant“

Kanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einem „sehr interessanten Vorschlag“. Die EU könne nur stark sein, wenn ihre Mitglieder eine Reihe von Kriterien teilten, zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliche Fragen. Gleichzeitig gebe es auf dem europäischen Kontinent viele Länder, die den EU-Staaten in ihren Bestrebungen für Freiheit und Demokratie sehr ähnlich seien und an den Staatenbund eng angebunden sein wollten. Es sei nötig, dafür Wege zu finden.

Dies dürfe aber nicht dazu führen, dass Staaten, denen bereits ein EU-Beitritt in Aussicht gestellt worden sei und die dafür „mutige Entscheidungen“ getroffen hätten, dafür nicht irgendwann belohnt würden, betonte Scholz. Er nannte in diesem Zusammenhang die Westbalkan-Staaten und im Besonderen Nordmazedonien.

Ukraine-Russland/internationale Bemühungen: Macron will Demütigung Russlands verhindern

Update vom 9. Mai, 18.02 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will verhindern, dass Russland bei möglichen Friedensverhandlungen gedemütigt werden könnte. Im Europaparlament in Straßburg sagte er: „Wir müssen für den Frieden arbeiten. Das geht nur, ohne den anderen auszuschließen und ohne Demütigung.“ Damit spielte Macron auf den Friedensvertrag von Versailles an, der nach dem Ersten Weltkrieg einer Demütigung Deutschlands gleichkam, wie es manche Historiker deuten.

Für Macron ist das Ziel, „niemals der Versuchung des Demütigens oder der Rache nachzugeben“, weil dies schon zu oft in der Vergangenheit den Frieden verhindert habe. Europa müsse alles tun, „damit die Ukraine erhalten bleibt und Russland sie nicht vereinnahmt“, betonte der französische Präsident aber bei einem Festakt zum Europatag.

Präsident Emmanuel Macron während einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (Archivbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

Der 9. Mai habe zwei verschiedene Gesichter gezeigt - auf russischer Seite „eine Machtdemonstration, Einschüchterung und eine kriegerische Rede“ und auf der anderen Seite die Bürger und Abgeordneten Europas, die über die Zukunft des Kontinents beraten, fügte er hinzu. In der EU wird am 9. Mai der Europatag begangen. Russland feiert an diesem Datum traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland.

Ukriane-Krieg: Polen könnte wegen Massaker von 1940 Ansprüche an Polen stellen

Update vom 9. Mai, 16.55 Uhr: Polen kann nach Auffassung von Präsident Andrzej Duda Ansprüche gegen Russland wegen des 1940 vom sowjetischen Geheimdienst verübten Massakers von Katyn stellen. Das Verbrechen sei begangen worden von einem organisierten Apparat der Sowjetmacht, als deren Fortbestand sich die heutige russische Führung sehe, sagte Duda am Montag im Katyn-Museum in Warschau vor Nachfahren der Opfer. Somit trage der heutige russische Staat die „vererbte“ Verantwortung für das Massaker. „Wenn wir heute irgendwelche Ansprüche gegen jemanden erheben können, dann können wir das tatsächlich gegen den russischen Staat tun. Und ich glaube, dass man diesen Weg gehen sollte.“

Der Name Katyn steht für eines der größten Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Der sowjetische Geheimdienst ermordete dort und an zwei anderen Orten im Frühjahr 1940 fast 22.000 polnische Offiziere sowie Vertreter der bürgerlichen Elite. Das Massaker an den Polen war von Sowjetdiktator Josef Stalin angeordnet worden. Moskau hatte erst 1990 seine Schuld eingeräumt. Duda erläuterte nicht, in welcher Weise Polen seine Ansprüche für Katyn geltend machen wolle. Der Präsident räumte lediglich ein, dass die formalen Möglichkeiten dazu derzeit sehr begrenzt seien. „Dies ist das Grundproblem“, sagte er.

Ukraine-Diplomatie: Macron dämpft Hoffnung auf baldigen EU-Beitritt

Update vom 9. Mai, 15.15 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine gedämpft. Das Verfahren könne „Jahrzehnte“ dauern, sagte Macron am Montag in einer Rede im Europaparlament in Straßburg. Stattdessen plädierte er für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Kiew.

Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, spricht am 20. April 2022 während einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach einem gemeinsamen Treffen. Aktiell befindet sich der EU-Ratschef Michel erneut für einen Besuch in der Ukraine. © Efrem Lukatsky/dpa

Macron schlug die Schaffung einer „europäischen politischen Gemeinschaft“ für die Ukraine und andere beitrittswillige Länder vor. „Diese neue europäische Organisation würde für demokratische europäische Nationen, die sich zu unserem Wertefundament bekennen, einen neuen Raum für politische Zusammenarbeit, Sicherheit und Kooperation ermöglichen“, sagte der Staatschef. Frankreich zählt zu den Ländern, die einer Erweiterung der EU zuletzt skeptisch gegenüberstanden.

Ukraine-Verhandlungen: EU-Ratspräsident Michel muss in Odessa vor russischen Raketen flüchten

Update vom 9. Mai, 14.15 Uhr: Ein Besuch von EU-Ratspräsident Charles Michel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist wegen eines Raketenangriffs vorübergehend unterbrochen worden. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal am Montag mussten die Teilnehmer Schutz suchen, da Raketen in der Region Odessa einschlugen, wie es aus EU-Kreisen hieß. Michel veröffentlichte auf Twitter Fotos von seinem Besuch, die ihn zusammen mit Schmyhal und anderen Beamten zeigen. „Ich kam, um den Europatag in Odessa zu feiern“, schrieb Michel.

Nach Angaben aus EU-Kreisen besuchte Michel den Hafen von Odessa, wo Getreidelieferungen wegen der russischen Blockade des Schwarzmeers feststecken. Er traf neben Schmyhal den Chef der ukrainischen Marine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei zwischenzeitlich per Video dazugeschaltet worden. Gegenstand der Gespräche war demnach unter anderem der geplante Solidaritätsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine.

Ukraine-Russland-Diplomatie: Botschafter in Polen mit roter Farbe attackiert

Update vom 9. Mai, 13.40 Uhr: In Warschau haben Demonstrierende den russischen Botschafter in Polen mit roter Farbe attackiert. Als die Delegation um Sergej Andrejew am Montag auf dem Warschauer Mausoleumsfriedhof erschien, hätten zahlreiche ukrainische und polnische Demonstranten sie mit Rufen wie „Mörder“ und „Faschisten“ empfangen und daran gehindert, Blumen auf einem Friedhof für sowjetische Soldaten niederzulegen. Das berichtete die Nachrichtenagentur PAP. Dabei wurde Andrejew demnach mit einer roten Substanz übergossen. Der Botschafter und die Delegation kehrten daraufhin zu ihren Dienstwagen zurück.

Sergej Andrejew (M.), russischer Botschafter in Polen, wird bei einer Kranzniederlegung auf dem Friedhof für die gefallenen sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg in Warschau von Demonstranten mit roter Farbe bespritzt. © Maciek Luczniewski/AP/dpa

Update vom 9. Mai, 13.12 Uhr: Die EU-Kommission will den Beitrittsantrag der Ukraine voraussichtlich im Juni offiziell bewerten. „Die Kommission beabsichtigt, ihre Stellungnahme im Juni abzugeben“, schrieb Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Onlinedienst Twitter. Sollte Brüssel den 27 Mitgliedstaaten den Kandidatenstatus empfehlen und alle Länder zustimmen, könnten die eigentlichen Beitrittsverhandlungen beginnen.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Tschechien will nach Putin-Rede „rasant“ reagieren

Update vom 9. Mai, 12.40 Uhr: Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, Geschichte und Gegenwart gezielt zu verdrehen. „Es ist sinnlos, sich gegen jede einzelne Lüge zu verwehren, die in Moskau zu hören war“, sagte der Regierungschef am Montag der Agentur CTK.

„Diese Rede hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass der Westen geschlossen und rasant gegen den Aggressor vorgeht“, betonte Fiala. Der 57-Jährige steht seit Dezember an der Spitze einer Koalition aus liberalen und konservativen Parteien. Der Nato- und EU-Mitgliedstaat Tschechien hat seit Ende Februar mehr als 330.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

Ukraine-Verhandlungen: Putin wütet bei Militärparade über „Russophobie“ des Westens

Update vom 9. Mai, 10 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei der großen Militärparade in Moskau den Einmarsch in die Ukraine mit der Erweiterung der Nato begründet. „Russland hat präventiv die Aggression abgewehrt, das war die einzig richtige Entscheidung“, sagte Putin am Montag auf dem Roten Platz bei der Parade zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Er warf dem Westen auch einmal mehr vor, „Neonazis“ in der Ukraine bewaffnet zu haben.

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht bei der Militärparade zum 9. Mai. © EPA/MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL / SPUTNIK MANDATORY CREDIT

Moskau habe immer wieder versucht, ein Abkommen für eine internationale Sicherheitslösung zu erzielen, sagte Putin. Die Nato habe aber Russlands Argumente ignoriert und damit begonnen, das ukrainische Territorium militärisch zu erschließen. Der 69-Jährige betonte, dass der Sieg im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit den westlichen Alliierten errungen wurde, beklagte aber zugleich die dort herrschende „Russophobie“ bei den politischen Eliten. „Uns ist bekannt, dass den amerikanischen Veteranen, die zur Moskauer Parade anreisen wollten, das faktisch verboten wurde“, behauptete Putin.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Britischer Verteidigungsminister vergleicht Angriffskrieg mit NS-Verbrechen

Update vom 9. Mai, 9.20 Uhr: Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat am russischen „Tag des Sieges“ über den Faschismus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine mit den Verbrechen der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg verglichen. In einer Rede am Montag wollte Wallace fordern, dass Putin und seinen Generälen ein Prozess vor einem internationalen Kriegsverbrechertribunal gemacht wird wie der Nazi-Führung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das berichteten britische Medien am Montag unter Berufung auf Auszüge des Redemanuskripts.

„Mit ihrer Invasion in der Ukraine spiegeln Putin, sein engster Kreis und seine Generäle nun den Faschismus und die Tyrannei von vor 70 Jahren wider und wiederholen die Fehler der totalitären Regime des letzten Jahrhunderts“, hieß es demnach in der Rede von Wallace. „Ihr Schicksal muss ebenfalls dasselbe sein.“ Russlands Opfer der Vergangenheit dürften nicht vergessen werden, „aber auch nicht die Lehren, was den Tätern solch nicht provozierter Brutalität bevorsteht“, betonte er.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Stoltenberg fordert Friedensverhandlungen von Putin

Erstmeldung: Kiew/Moskau - An diesem 9. Mai richten sich viele Blicke nach Moskau: Russlands Präsident Wladimir Putin will bei einer Militärparade sprechen. Vorab bekommt er einige Forderungen zu hören - etwa von der Nato. Das Bündnis hat Putin zum „Tag des Sieges“ über Hitler-Deutschland aufgefordert, die Kampfhandlungen in der Ukraine umgehend einzustellen.

„Ich rufe Präsident Putin zum 9. Mai noch einmal auf, den Krieg unverzüglich zu beenden, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und Friedensverhandlungen aufzunehmen“, sagte Stoltenberg der Zeitung Welt. „Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und werden dem Land weiterhelfen, sein Recht auf Selbstverteidigung durchzusetzen.“ Stoltenberg erwartet, „dass Putin am 9. Mai dieses Jahres erneut Lügen über die Nato und den Westen insgesamt verbreiten wird“.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Nato-Chef weist Vorwürfe aus Moskau zurück

Zudem wies der Nato-Generalsekretär Vorwürfe aus Moskau zurück, das westliche Verteidigungsbündnis verhalte sich „aggressiv“. „Mehr als sieben Jahrzehnte waren wir in der Lage, Krieg für unsere Alliierten zu verhindern. Die Nato ist eine defensive Allianz, und die gegenwärtige Krise zeigt, dass es überlebenswichtig ist, dass Europa und Nordamerika in der Nato zusammenstehen, um den Frieden zu sichern und die Werte von Freiheit und Demokratie zu bewahren.“ Stoltenberg betonte, die Allianz wäre, ebenso wie die Europäische Union, „auf den Trümmern des 2. Weltkriegs erbaut worden, um Krieg zu verhindern“.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Selenskyj arbeitet Kontrast „zu Moskaus Einsamkeit in Bösem und Hass“ heraus

Derweil sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine große Symbolkraft in den Reisen internationaler Prominenz in sein Land zum Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa. „Der heutige Tag in der Ukraine hat gezeigt, dass wir bereits ein vollwertiger Teil der freien Welt und eines vereinten Europas sind“, betonte er in seiner täglichen Videoansprache am Sonntagabend. „Dies ist ein offensichtlicher Kontrast zu Moskaus Einsamkeit in Bösem und Hass, die morgen jeder sehen wird“, sagte er in Anspielung auf die Feierlichkeiten zum „Tag des Sieges“. Am Sonntag hatten unter anderem US-Präsidentengattin Jill Biden, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, der kanadische Regierungschef Justin Trudeau und die U2-Musiker Bono und The Edge die Ukraine besucht.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Efrem Lukatsky/dpa

„Russland hat alles vergessen, was für die Sieger im Zweiten Weltkrieg wichtig war“, so der ukrainische Präsident. In einer besonderen Beleidigung für Moskau zog er erneut eine Parallele zwischen den russischen Angreifern und Nazi-Deutschland: „Ich bin all unseren Verteidigern dankbar, die die Ukraine verteidigen und vor den modernen Nachkommen dieses alten Übels retten.“ Schon zuvor hatte er den russischen Truppen vorgeworfen, sie hätten in der Ukraine „eine blutige Neuauflage des Nazismus organisiert“. (dpa/AFP/cibo)