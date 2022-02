Nicaragua: Kritiker von Präsident zu 13 Jahre Haft verurteilt

Nicaraguas Regierungschef Daniel Ortega © Francisco Guasco / Imago

Ein vor der Präsidentenwahl in Nicaragua inhaftierter Herausforderer des letztlich siegreichen Amtsinhabers Daniel Ortega ist laut Medienberichten zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Managua - Der Journalist Miguel Mora war im Juni - wie viele andere Oppositionsvertreter - festgenommen worden und wurde nun der Verschwörung zur Untergrabung der nationalen Integrität schuldig gesprochen, wie der von ihm gegründete TV-Sender 100% Noticias und andere Medien berichteten. Das Urteil fiel demnach am Mittwoch im berüchtigten Gefängnis «El Chipote» in Managua. Dort wurden zuletzt nach Berichten regierungskritischer Medien mehrere Prozesse gegen inhaftierte Gegner der Regierung Ortegas geführt. Auf Basis desselben Tatvorwurfs wie Mora verurteilt wurden demnach unter anderen eine prominente frühere Mitstreiterin Ortegas aus Guerilla-Zeiten, Dora Téllez, und der Studentenführer Lesther Alemán. In beiden Fällen steht das Strafmaß noch aus. Nach Angaben von Oppositionellen gibt es in dem mittelamerikanischen Land mehr als 170 politische Gefangene.

Angehörigen und Anwälten der Inhaftierten wurde Oppositionsmedien zufolge kein oder nur eingeschränkter Zugang zu den Verhandlungen gewährt. In einer Mitteilung vor wenigen Wochen, nachdem ihnen seltene Besuche erlaubt worden waren, gaben einige Familien der Häftlinge an, diesen gehe es wegen ihrer Behandlung im Gefängnis körperlich und psychisch schlecht. Der linke Ex-Revolutionär Ortega war bei der Wahl im November ohne ernstzunehmende Gegner für eine vierte Amtszeit in Folge angetreten. Seit Juni waren neben zahlreichen anderen Kritikern sieben Anwärter auf das Präsidentenamt festgenommen oder unter Hausarrest gestellt worden. Während sich Ortega und seine autoritäre Regierung eines deutlichen Sieges rühmten, sprachen die EU und die US-Regierung der Wahl die Legitimität ab. (dpa)