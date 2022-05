Niederländische Feuerwehrleute auf dem Weg in die Ukraine

Teilen

Feuerwache in Holland © Ton Koene / VWPics

Niederländische Feuerwehrleute fahren am Montag mit einem Löschzug in die Ukraine.

IJsselmuiden - Niederländische Feuerwehrleute haben sich am Montag mit einem Löschzug auf den Weg in die Ukraine gemacht. Die Fahrzeuge sollen am Dienstag zusammen mit Material zur Brandbekämpfung an ukrainische Kollegen übergeben werden, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Insgesamt seien sieben Fahrzeuge und umfangreiche Ausrüstungen durch Spenden von Unternehmen und regionalen Feuerwehren zusammengekommen, sagte der Kommandant der Feuerwache von IJsselmuiden (in der nördlichen Provinz Overijssel), Jan Ten Berge, der Zeitung «Hart van Nederland».

Mit der Hilfslieferung reagiere man auf einen Notruf der Feuerwehr von Kiew. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine seien bereits mehr als 100 Feuerwehrwagen zerstört worden. «Viel mehr haben die Leute nicht, es fehlt auch an Material zur Brandbekämpfung», sagte Ten Berge. «Dies ist das Mindeste, was wir tun können.» Bereits früher hatte das Kommando von IJsselmuiden Fahrzeuge und Ausrüstungen gesammelt, die Brandbekämpfern in die Ukraine geschenkt wurden. (dpa)