Fotos zeigen verheerende Verluste: Ukraine verlor offenbar deutlich mehr Panzer im Minenfeld

Von: Bettina Menzel

Deutlich zu erkennen: Zerstörte und/oder verlassene Bradley-Schützenpanzer sowie ein verlassener Leopard-2-Panzer der ukrainischen Armee (unten). Das Foto soll in der Region Saporischschja entstanden sein. © IMAGO/Russian Defence Ministry

Die Verluste bei der Katastrophe im Minenfeld bei Saporischschja sind offenbar höher, als bisher bekannt. Die Ukraine verlor ein Fünftel ihrer Leopard 2A6-Panzer aus Deutschland.

Mala Tokmatschka – Wenige Tage nach dem Beginn der zweiten Gegenoffensive versuchten ukrainische Truppen von der südukrainschen Stadt Mala Tokmatschka in der Region Saporischschja aus weiter in den Süden vorzustoßen – und scheiterten an einem Minenfeld. Hohe Verluste der Ukraine waren bereits bekannt, doch das wahre Ausmaß der Zerstörung zeigen nun veröffentlichte Bilder eines lokalen Fotografen. 25 Panzer und Fahrzeuge wurden neuesten Erkenntnissen zufolge innerhalb weniger Momente zerstört und damit die Kampfkraft eines ganzen Bataillons, wie Forbes jüngst berichtete.

Katastrophe im Minenfeld zerstört die Hälfte aller Leopard 2R-Panzer der Ukraine

Der Westen ließ sich im Ukraine-Krieg mit der Lieferung von Kampfpanzern Zeit, was den Beginn der zweiten ukrainischen Gegenoffensive verzögerte und Russland genug Zeit bot, ein massives Bollwerk aus Schützengräben, Panzersperren und Minen zu errichten. Ein Minenfeld wurde der Ukraine Anfang Juni zum Verhängnis und zerstörte 25 Fahrzeuge, davon 17 M-2, vier Leopard 2A6-Panzer, drei Minenräumfahrzeuge Leopard 2R und ein Pionierpanzer Wisent – dies entspricht laut Forbes der Kampfstärke eines ganzen Bataillons.

Damit liegen die Verluste der Ukraine deutlich höher, als zunächst bekannt. Ein Fünftel des gesamten ukrainischen Bestandes an US-amerikanischen M-2 Bradley-Schützenpanzern sowie ein Fünftel der insgesamt 21 Leopard 2A6-Kampfpanzer aus Deutschland wurden bei der Katastrophe im Minenfeld offenbar zerstört. Finnland hatte mit sechs Stück alle seine Leopard 2R-Panzer an Kiew übergeben, der Bestand dezimierte sich dem Bericht zufolge auf die Hälfte.

Zwei ukrainische Brigaden versuchen „dicken Teppich“ aus Minen im Ukraine-Krieg zu überqueren

Die 47. Angriffsbrigade und die 33. mechanisierte Brigade versuchten am 8. Juni, kurz nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive, ein Minenfeld zu durchqueren, berichtet Forbes. Das Ziel der Truppen war die von Russland besetzte Stadt Robotyne und von dort aus ein Vorrücken auf Tokmak und im Anschluss auf Melitopol – sofern die Truppen es schaffen würden, die feindlichen Linien zu durchbrechen.

Doch Russland war sich laut Forbes dieser möglichen Stoßrichtung im Vorfeld bewusst und hatte in dem Gebiet Hunderte oder sogar Tausende von jeweils etwa zehn Kilogramm schweren TM-62-Minen dicht an dicht verlegt. Die nur wenige Meter voneinander entfernt platzierten Minen glichen einem „dicken Teppich“. Die beiden ukrainischen Brigaden liefen an diesem Tag offenbar geradewegs in die Falle.

Minenräumfahrzeuge führten Brigaden im Ukraine-Krieg an, konnten aber offenbar nicht alle entschärfen

Die Minenräumfahrzeuge Leopard 2R und die Wisent-Minenräumer pflügten laut Forbes als erste durch das Minenfeld. Ihre Aufgabe war es, für die nachfolgenden Fahrzeuge einen Weg freizuräumen. Allerdings konnten die Spezialfahrzeuge offenbar nicht alle der dicht an dicht verlegten Minen entfernen. Die M-2 sowie die gepanzerten Truppenfahrzeuge MaxxPro der 47. Brigade folgten den Minenräumern, wobei mehrere M-2 sowie drei Leopard 2R und ein Wisent auf Minen trafen und zerstört wurden. Die ukrainischen Brigaden Truppe befanden sich währenddessen unter russischem Beschuss, teilweise von Hubschraubern aus.

Manche der ukrainischen Fahrzeuge konnten zu diesem Zeitpunkt weder vorwärts noch zurück oder waren zerstört, weshalb die Besatzung ausstieg und auf ihrem Rückzug auch ihre Toten und Verwundeten mitnahm, wie aus dem Forbes-Bericht hervorgeht. Experten zufolge könnten eine Handvoll der beschädigten Fahrzeuge und Panzer womöglich in monatelanger Arbeit wiederhergestellt werden, doch der Aufwand und das Risiko bei der Bergung wären zu groß. Die USA sagten der Ukraine bereits den Ersatz der zerstörten US-Panzer M-2 zu, der Ersatz der Leopard 2A6-Panzer aus deutscher Produktion ist noch offen (bme).