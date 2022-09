Niederlande: Bomber im IJsselmeer soll geborgen werden

Im Jjsselmeer liegt seit über 70 Jahren ein abgeschossener Bomber © IMAGO/imageBROKER/Manuel Kamuf

Ein im Zweiten Weltkrieg über dem IJsselmeer abgeschossener britischer Bomber soll geborgen werden.

Sneek - Dies beschloss das Parlament der Gemeinde Súdwest-Fryslân. Die Aktion soll vom Staat bezahlt werden. «Wir halten es für wichtig, die Besatzungsmitglieder zu einer letzten Ruhestätte zu bringen und ihnen ein offizielles Grab zu geben», sagte die Beigeordnete Petra van den Akker. «Schließlich haben sie den höchsten Preis bezahlt, damit wir auch heute noch in Freiheit leben können.»

Auf das Wrack der Lancaster-Maschine waren Fischer schon 1996 gestoßen, wie der Sender NOS berichtete. Das britische Flugzeug war am 12. Juni 1943 an einer Bombardierung von Bochum beteiligt und dort angeschossen worden. Über dem IJsselmeer schoss ein deutsches Jagdflugzeug den Bomber ab. Vier der sieben Besatzungsmitglieder wurden tot an der Küste angespült. Die drei anderen werden noch in dem Wrack vermutet. Wann die Bergungsaktion startet, ist noch nicht bekannt. Wie der Sender berichtete, befinden sich noch Dutzende deutsche und alliierte Flugzeuge im IJsselmeer. (dpa)