Wahl in Niedersachsen: Wann gibt es erste Ergebnisse im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38)?

Die Landtagswahl in Niedersachsen findet am 9. Oktober 2022 statt. © IMAGO

Am 9. Oktober 2022 ist Landtagswahl in Niedersachsen. Was ist das Ergebnis der Wahl im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg?

Nienburg, Schaumburg und Diepholz – Die Menschen in Niedersachsen wählen am 9. Oktober 2022 einen neuen Landtag. Auch die Menschen im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg entscheiden mit, welche Parteien in den Landtag einziehen und wer die besten Chancen auf die Regierungsbildung hat. Hier finden Sie die Ergebnisse der Wahl in Niedersachsen im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38).

Wahl in Niedersachsen: Wer tritt im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38) an?

Bei der Niedersachsen-Wahl haben die Menschen im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg zwei Stimmen. Bei der Erststimme haben sie die Auswahl aus Personen, die in ihrem Wahlkreis kandidieren. Wer die meisten Stimmen erhält, zieht über das Direktmandat in den Landtag ein. Im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38) treten bei der Niedersachsen-Wahl 2022 folgende Kandidaten an:

Grant Hendrik Tonne (SPD)

Heinrich Kruse (CDU)

Burkhard Bauer (Grüne)

Anton van den Born (FDP)

Lutz Knoblich (AfD)

Sebastian Kuhlmann (Die Linke)

Matthias Heine (Die Basis)

Gabriele Tautz (Tierschutzpartei)

Mit der Zweitstimme entscheiden die Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in Niedersachsen darüber, welche Parteien oder politischen Vereinigungen ins Landesparlament einziehen. Die Wähler wählen dabei die Landesliste einer Partei. Das Ergebnis bestimmt, wie viele Sitze die Parteien im Landtag bekommen.

Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38): Wann stehen die Ergebnisse der Wahl in Niedersachsen fest?

Bei der Niedersachsen-Wahl schließen die Wahllokale um 18 Uhr und die Auszählung der Stimmen beginnt. Zu dieser Zeit werden auch die ersten Prognosen veröffentlicht. Mit den ersten Hochrechnungen ist ab etwa 18.30 Uhr zu rechnen.

Im Laufe des Abends ermitteln die Wahlhelfer, wer die meisten Erststimmen bekommt und damit das Direktmandat gewinnt und welche Partei die meisten Wähler ansprechen konnte. Die Ergebnisse der Niedersachsen-Wahl im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38) finden Sie an dieser Stelle.

Wahl in Niedersachsen: Welche Gemeinden gehören zum Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38)?

Im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg leben etwa 71.240 Wahlberechtigte. Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 gehören folgende Städte, Gemeinden und Samtgemeinden zum Wahlkreis Nienburg/Schaumburg:

Stadt Rehburg-Loccum (Landkreis Nienburg)

Gemeinde Steyerberg (Landkreis Nienburg)

Samtgemeinde Liebenau (Landkreis Nienburg)

Samtgemeinde Mittelweser (Landkreis Nienburg)

Samtgemeinde Uchte (Landkreis Nienburg)

Samtgemeinde Lindhorst (Landkreis Schaumburg)

Samtgemeinde Niedernwöhren (Landkreis Schaumburg)

Samtgemeinde Sachsenhagen (Landkreis Schaumburg)

Gemeinde Wagenfeld (Landkreis Diepholz)

Samtgemeinde Kirchdorf (Landkreis Diepholz)

Wenn Gemeinden aus einem Landkreis oder Stadtteile zu einem anderen Wahlkreis gehören: Die sonstigen Gemeinden im Landkreis Nienburg/Schaumburg liegen im Wahlkreis Nienburg-Nord (39).

Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38): Die Ergebnisse der Wahl in Niedersachsen 2017

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2017 konnte Karsten Heineking (CDU) mit 45,4 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg (38) gewinnen. Weitere Kandidaten waren:

Grant Hendrik Tonne (SPD, 43,1%)

Bernd Leweke (FDP, 6,4%)

Torben Franz (DIE LINKE, 4,0%)

Martina Broschei (Piratenpartei, 1,0%)

Bei der letzten Niedersachsen-Wahl erhielt die CDU die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg. Die Ergebnisse der Wahl 2017 im Überblick:

CDU 38,1%

SPD 37,3%

FDP 7,2%

Bündnis 90/Die Grünen 7,1%

AfD 5,5%

DIE LINKE 2,9%

Tierschutzpartei 0,7%

Die PARTEI 0,4%

Piratenpartei 0,2%

Freie Wähler 0,2%

BGE 0,1%

Deutsche Mitte 0,1%

ÖDP 0,1%

V-Partei³ 0,1%

LKR 0,0%

Die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen im Wahlkreis Nienburg/Schaumburg lag bei 63,7 Prozent.

