Niedersachsen-Wahl naht: Umfrage-Favorit Weil zählt schon CDU-Koalition an – er will „Rot-Grün“

Niedersachsen-Wahl 2022: Stephan Weil (r.) und Bernd Althusmann im Landtag in Hannover © Julian Stratenschulte

Die Niedersachsen-Wahl ist auch für die Bundesparteien ein wichtiger Stimmungstest. Energiekrise und Inflation bestimmen den Wahlkampf. Der News-Ticker.

Hannover/München - Rot-Grün hat Niedersachsen bereits von 2013 bis 2017 regiert. Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betont nun im Wahlkampf, er wolle gerne dazu „zurückkehren“. Seit fünf Jahren befindet er sich in einer großen Koalition („GroKo“) mit der CDU.

Neben der Zukunft der Regierung in Hannover geht es bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 aber auch um Bundespolitik: Sie gilt als Stimmungstest für die Bundesparteien.

Wahl in Niedersachsen: SPD setzt auf Rot-Grün – CDU fehlen laut Umfrage die Optionen

Weil erklärte weiter, die Gemeinsamkeiten mit der CDU seien zuletzt „deutlich zur Neige“ gegangen. Für die niedersächsischen Christdemokraten wiederum gibt es jenseits der SPD keine wirklich realistische Koalitionsoption. Einem schwarz-grünen Bündnis dürfte laut Umfragen zur Niedersachsen-Wahl die Mehrheit fehlen - außerdem schlossen es die Grünen mit Blick auf die politischen Positionen der CDU weitgehend aus.

In den Umfragen führt ohnehin - anders als in der Sonntagsfrage für ganz Deutschland - die SPD unter Weil. Die Sozialdemokraten liegen bei 31 bis 33 Prozent, während die von Vizeministerpräsident Bernd Althusmann angeführte CDU auf 28 bis 30 Prozent kommt. Die Grünen werden bei 16 Prozent verortet und würden damit drittstärkste Kraft im niedersächsischen Landtag.

Wahlkampf in Niedersachsen: Energiekrise und Inflation

Bestimmende Wahlkampfthemen waren eher bundespolitische Fragestellungen: die Energiekrise und die Inflation. „So einen Wahlkampf habe ich noch nie erlebt“, ächzte Weil selbst. Er kündigte für die SPD unter anderem ein knapp eine Milliarde Euro teures landeseigenes Unterstützungsprogramm an, das die auf Bundesebene getroffenen Maßnahmen ergänzen soll.

Althusmann und die CDU versuchten wiederum vor allem, die Niedersachsen-Wahl zu einer Art Abstimmung über das Krisenmanagement der SPD-geführten Ampel-Koalition unter Kanzler Olaf Scholz zu machen. Bislang ohne entscheidenden Erfolg, die Umfragen zur Wahl scheinen seit geraumer Zeit stabil.

Knapp 6,1 Millionen Menschen sind am Sonntag, 9. Oktober, in Niedersachsen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Falls Sie auch wahlberechtigt sind, kann Ihnen der Wahl-O-Mat zur Wahl in Niedersachsen bei der Entscheidung helfen. Zudem gibt es bei uns am Wahlabend eine interaktive Ergebnis-Karte zur Wahl. Dort finden Sie alle Ergebnisse auf Städte- und Gemeindeebene. (AFP/dpa/frs)