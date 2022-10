Kurz vor Landtagswahl in Niedersachsen: SPD zeigt sich siegessicher - Kanzler Scholz reist nach Hannover

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Stephan Weil (l), SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niedersachsen und Ministerpräsident von Niedersachsen, und Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD) bei der Abschlusskundgebung am Samstag. © Michael Matthey/dpa

Am Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Die SPD zeigt sich nach den jüngsten Umfragen siegessicher, auch Kanzler Scholz war am Samstag in Hannover vor Ort.

Hannover - Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag zeigt sich die SPD mit Niedersachsens aktuellem Ministerpräsidenten Stephan Weil siegessicher. In den jüngsten Umfragen lag die SPD knapp vor der CDU, die Grünen erzielten den dritten Platz. Doch auch die CDU zeigt sich weiterhin zuversichtlich in der Chance, mit ihrem Vorsitzenden Bernd Althusmann am Sonntag noch die stärkste Kraft bei den Wahlen zu werden.

Niedersachsen: Kanzler Scholz unterstützt Parteifreund Weil vor Landtagswahl

Bei der Landtagswahl am Sonntag können insgesamt 6,1 Millionen Menschen einen neuen Landtag wählen. Dafür reiste auch Kanzler Olaf Scholz nach Hannover und unterstütze die SPD bei ihrem Wahlkampfabschluss am Samstagnachmittag, ebenso wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Die jüngsten Umfragen gewann die SPD mit 31 bis 32 Prozent der Stimmen. Damit lag die Partei knapp vor der CDU (27 bis 30 Prozent), gefolgt von den Grünen (16 bis 19 Prozent). Die AfD könnte sich mit 9 bis 11 Prozent bei den Umfragen auf ein zweistelliges Ergebnis verbessern, die FDP muss hinsichtlich der Landtagswahl hingegen eher zittern (5 Prozent). Die Linke (3 bis 4 Prozent) lag knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Dass trotz der jüngsten Umfragewerte das Ergebnis der Wahlen noch offen ist, betonte am Samstag unterdessen Althusmann. „Umfragen liegen auch nicht immer richtig, das haben wir zuletzt in NRW gesehen“, sagte der Vorsitzende der CDU in Niedersachsen. So gebe es noch viele Wähler, die erst noch eine Entscheidung treffen müssten, wem sie am Sonntag ihre Stimme geben wollen. Aktuell regiert in Niedersachsen die SPD mit der CDU, Weil hofft jedoch auf eine rot-grüne Koalition. Mit den Grünen hatte Weil bereits in seiner ersten Amtszeit regiert.

Vor Niedersachsens Landtagswahl: Energiekrise und Inflation bestimmen Wahlkampf der SPD

Bestimmende Themen in den Reden von Weil, Scholz und Dreyer waren die Energiekrise und die hohe Inflation sowie deren Auswirkungen, landespolitische Aspekte wie ein Lehrer- und Erziehermangel sowie der Umbau der Landwirtschaft in Niedersachsen rückten dabei in den Hintergrund.

Weil warf seinem Herausforderer Althusmann am Samstag vor, dass er keinen Landtagswahlkampf geführt habe, sondern einen gegen die Ampel-Koalition in Berlin. „Was für ein schwaches Bild“, kritisierte der SPD-Politiker. Falls Sie auch wahlberechtigt sind, kann Ihnen der Wahl-O-Mat zur Wahl in Niedersachsen bei der Entscheidung helfen. Zudem gibt es bei uns am Wahlabend eine interaktive Ergebnis-Karte zur Wahl. Dort finden Sie alle Ergebnisse auf Städte- und Gemeindeebene. (nz mit dpa)