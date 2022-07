Umfrage zur Niedersachsen-Wahl: SPD muss Verluste einstecken – CDU holt auf

Von: Franziska Schwarz

Das niedersächsische Landtagsgebäude in der Altstadt von Hannover © Olaf Döring/Imago

Ukraine-Krieg und Inflation treiben die Wahlberechtigten um - laut „Niedersachsen-Trend“ könnte es rein rechnerisch nun auch für Schwarz-Grün reichen.

Hamburg - Neue Umfrage zur Landtagswahl Niedersachsen 2022: Trotz Verlusten liegt die SPD bei den Befragten vorne. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stephan Weil kommen auf 30 Prozent. Das ergab die „Niedersachsen-Trend“-Befragung von Infratest dimap, die der NDR veröffentlichte.

Allerdings: Dies sind sechs Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen NDR-Umfrage von November. Die CDU hat aufgeholt, bleibt aber knapp weiter auf Platz 2 - und die Grünen gewinnen deutlich hinzu. Der Überblick:

Die SPD kommt auf 30 Prozentpunkte (minus 6 Prozent)

Die CDU verbessert sich um 4 Prozentpunkte auf 27 Prozent.

Die Grünen gewinnen 6 Prozentpunkte und liegen jetzt bei 22 Prozent.

Die FDP kommt auf 7 Prozent (minus 3 Prozentpunkte).

Die AfD erreicht 6 Prozent (minus 1 Prozentpunkt).

Niedersachsen-Wahl 2022: Rot-Grün als mögliche Koalition beliebt

Damit wäre rechnerisch ein Rot-Grünes Bündnis möglich, aber auch eine Koalition aus CDU und Grünen hätte eine Mehrheit. Ebenso könnte die bestehende Große Koalition aus SPD und CDU fortgesetzt werden. Bevorzugtes Bündnis der Umfrageteilnehmer ist Rot-Grün, das 45 Prozent sehr gut oder gut finden - eine Große Koalition bewerten 33 Prozent positiv.

Populärster Politiker in Niedersachsen bleibt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der sich für den theoretischen Fall einer Direktwahl mit 52 Prozent zu 22 Prozent gegen CDU-Herausforderer Bernd Althusmann durchsetzen würde.

Umfrage zur Niedersachsen-Wahl 2022: Ukraine-Krieg und Inflation

Der eskalierte Ukraine-Konflikt und die damit verbundene Inflation spiegeln sich auch im „Niedersachsen-Trend“ wider. So beurteilten die Befragten die wirtschaftliche Lage in dem Bundesland negativer als zuvor: Noch 48 Prozent sind mit ihr zufrieden (minus 14 Prozentpunkte), 47 Prozent hielten sie für „weniger gut“ oder „schlecht“ (plus 13 Prozentpunkte). 51 Prozent glauben, dass sie in einem Jahr verschlechtert haben wird.

Bei der Frage nach den wichtigsten Problemen in Niedersachsen lagen diese Themen vorne:

Energiepolitik/Energiewende

Inflation

steigende Preise

Infratest dimap befragte vom 29. Juni bis zum 4. Juli insgesamt 1154 Wahlberechtigte in Niedersachsen per Telefon oder online. (frs mit AFP)