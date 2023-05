Nigeria: Tinubu als Präsident vereidigt

Bola Tinubu © AMADA MASARU/IMAGO

Der neue nigerianische Präsident Bola Tinubu ist vereidigt worden.

Abuja in Nigeria - Der 71-jährige Tinubu leistete am Montag drei Monate nach seinem von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahlsieg in der Hauptstadt Abuja seinen Amtseid mit dem Versprechen, seine Pflichten und Aufgaben „ehrlich, nach bestem Wissen und Gewissen und in Übereinstimmung mit der Verfassung“ wahrzunehmen. Der aus dem Südwesten des bevölkerungsreichsten Landes Afrikas stammende Muslim folgt an der Staatsspitze dem 80-jährigen Ex-General Muhammadu Buhari, der nach zwei Amtszeiten abtritt.

Tinubu war bereits zweimal Gouverneur der Millionenmetropole Lagos und gilt seit Jahren als mächtiger Drahtzieher der regierenden APC-Partei in Nigeria. Seiner Amtseinführung wohnten mehrere Staatschefs afrikanischer Staaten sowie Delegationen unter anderem aus den USA, Großbritannien und China bei.

Als Vizepräsident wurde Kashim Shettima vereidigt. Tinubu und Shettima hatten im Februar die Wahl nach offiziellen Zahlen mit 37 Prozent der Stimmen deutlich gewonnen - vor dem aussichtsreichsten Oppositionskandidaten Atiku Abubakar von der People‘s Democratic Party (PDP) und dem Drittplatzierten Peter Obi von der Labour-Partei. Abubakar und Obi bestreiten jedoch bis heute die Gültigkeit der Wahl und beklagen massive Wahlmanipulation.



Nigeria sieht sich derzeit mit enormen Herausforderungen konfrontiert: Die Inflation in der größten Volkswirtschaft und dem wichtigsten Ölproduzenten Afrikas liegt im zweistelligen Bereich. Zudem herrscht im Nordosten des Landes brutale Gewalt, Dschihadisten kämpfen dort seit 14 Jahren für einen eigenen Staat. Durch den Konflikt sind nach UN-Angaben seit 2009 zehntausende Menschen getötet und rund zwei Millionen Menschen vertrieben worden. se/kbh