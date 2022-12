Zypern: Über 20.000 Asylanträge in 2022

In Zypern beantragen immer mehr Flüchtlinge Asyl. Die meisten Menschen kommen aus der Türkei © Christos Theodorides / IMAGO

Auf der EU-Insel Zypern kommen immer mehr Migranten an.

Nikosia - Seit Jahresbeginn haben 20 258 Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt, sagte der Chef des zyprischen Instituts für Migration, Andreas Morfitis, der Zeitung «Phileleftheros» in Nikosia am Mittwoch. Im Vorjahr waren 13 235 und 2020 etwa 7000 Anträge gestellt worden. 94 Prozent der Migranten hätten aus der Türkei übergesetzt, hieß es weiter.

Die Inselrepublik verzeichnet laut EU-Statistik gemessen an der Bevölkerungsgröße mit Abstand die meisten Asylanträge pro Jahr. Zypern fordert immer wieder Hilfe seitens der EU. Deutschland hatte am Dienstag über den europäischen Solidaritätsmechanismus erstmals 48 Asylsuchende aus Zypern aufgenommen. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, sollen diese Menschen in der Bundesrepublik ein reguläres Asylverfahren durchlaufen.

Die meisten Schutzsuchenden werden nach Angaben zyprischer Behörden von Schleuserbanden aus der Türkei in den Norden der Mittelmeerinsel gebracht, der seit 1974 von türkischen Truppen besetzt ist. Anschließend werden sie durch nicht gut bewachte Stellen der Trennungslinie in den Süden geschleust. Aufgrund der faktischen Teilung Zyperns übt die international anerkannte Republik Zypern die tatsächliche Kontrolle nur im Südteil der Insel aus. (dpa)