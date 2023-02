Zyperns Präsident Christodoulidis trifft sich mit nordzyprischer Führung

Zyperns Präsident Christodoulidis hat Gespräche mit der Führung Nordzyperns geführt. © Michalis Karagiannis / IMAGO

Der neue Präsident der EU-Inselrepublik Zypern, Nikos Christodoulidis, hat sich am Donnerstag zum ersten Mal nach seinem Wahlsieg mit dem politischen Führer der türkischen Zyprer, Ersin Tatar, getroffen.

Nikosia – «Wir müssen aus der Sackgasse heraus», sagte der in Geroskipou geborene zyprische Präsident im Staatsfernsehen nach dem Treffen in Nikosia. «Das Treffen ist gut verlaufen», betonte Tatar.

Die Gespräche zur Überwindung der Teilung der Insel seit 1974 stagnieren seit Jahren. Zwar ist Zypern seit 2004 Mitglied der EU, EU-Recht gilt allerdings nur im Süden der Insel, nicht im türkisch-zyprischen Norden, wo mehrere Tausend türkische Soldaten stationiert sind. Die Türkische Republik Nordzypern (KKTC) wird nur von der Regierung in Ankara anerkannt. Die Pufferzone zwischen den beiden Teilen wird von Blauhelm-Soldaten der Vereinten Nationen überwacht.

Die UN mit Hauptsitz in New York City schlagen als Lösung der Teilung die Bildung einer Föderation zweier politisch gleichgestellter Bundesstaaten vor. Dazu sind die griechischen Zyprer bereit - unter der Voraussetzung, dass es eine starke Zentralregierung gibt und die türkischen Truppen abziehen. Ankara und die Führung der türkischen Zyprer wollen dagegen eine Zwei-Staaten-Lösung erreichen. Damit bleibt die Zypernfrage eines der schwierigsten internationalen Probleme, das angesichts anderer großer Krisenherde aber seit langem deutlich in den Hintergrund gerückt ist. (dpa)