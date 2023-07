Jetzt doch im Abrams-Panzer im Ukraine-Krieg: USA liefern wohl in wenigen Wochen

Von: Nadja Austel

US-Abrams-Panzer könnten in wenigen Wochen in der Ukraine sein. (Archivfoto) © StockTrek Images/Imago/Archivbild

Die Abrams-Panzer aus den USA könnten laut Regierungsquellen schon in wenigen Wochen in der Ukraine sein. Allerdings senden die Staaten ältere, modifizierte Modelle.

Washington DC – Die USA hatten bisher den Lieferzeitpunkt ihrer Kampfpanzer an die Ukraine lediglich mit dem Herbst dieses Jahres benannt. Nun erklärten mehrere Regierungsbeamte, sowie ein Vertreter der Industrie, gegenüber der Onlinezeitung Politico, dass die Abrams-Panzer bereits in wenigen Wochen vor Ort sein könnten. Sie könnten demnach noch im August in der Ukraine eintreffen.

Dieser Zeitplan könne zwar zu optimistisch sein, so der Bericht weiter. Doch eine mögliche Lieferung im August oder September 2023 stellt den genauesten Zeitrahmen dar, der bisher von offizieller Seite genannt wurde. Den sechs Personen, auf deren Informationen sich Politico bezieht, wurde Anonymität zugesichert, da sie über sensible, inoffizielle Informationen der US-Regierung sprachen.

Ukraine bekommt ältere und modifizierte Abrams-Panzer von den USA

Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass die USA nicht ihre modernere A2-Version der Abrams-Panzer für den Ukraine-Krieg zur Verfügung stellt, da diese eine Lieferzeit von einem Jahr benötigten. Stattdessen würden ältere Modelle vom Typ M1A1 geliefert, die zuvor noch modifiziert werden. Dabei werde „empfindliche Technologie“ entfernt, in einigen Fällen auch eine geheime Panzerung mit angereichertem Uran.

Nach Angaben des Industrievertreters ist der erste Teil der Modifikationen bereits abgeschlossen. Es sei aber unklar, ob alle notwendigen Überholungen bis Ende August abgeschlossen werden könnten, berichtet Politico weiter. „Wir arbeiten definitiv daran, sie so schnell wie möglich in die Ukraine zu bringen“, hatte Pentagon-Sprecher Oberst Martin O‘Donnell demnach erklärt. Er lehnte es jedoch ab, Einzelheiten über den Zeitplan bekannt zu geben.

Abrams-Panzer und F16-Kampfjets für Ukraine: Ausbildung wird teils noch im August beendet

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte erklärt, sie wolle so schnell wie möglich weitere Waffen an die Ukraine liefern, sowohl zur Unterstützung der Gegenoffensive als auch zur langfristigen Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes. Neben den Abrams-Panzern wollen die USA mit der Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Kampfflugzeugen beginnen, bevor die Kampfflugzeuge geliefert werden, möglicherweise bis Ende des Jahres.

Die erste Lieferung soll insgesamt sechs bis acht Panzer umfassen, erklärten sowohl der Industrievertreter und der Berater des Kongresses. Insgesamt planen die USA die Lieferung von 31 Panzern, was der Stärke eines ukrainischen Bataillons entspricht. Bevor die ukrainischen Streitkräfte mit der Bedienung der Panzer beginnen können, müssen sie einen etwa zehnwöchigen Kurs auf Übungspanzern auf dem Armeestützpunkt Grafenwöhr in Deutschland absolvieren. Nach Angaben eines Beamten des US-Verteidigungsministeriums sollen die Ukrainer diese Ausbildung im August abschließen. (na)