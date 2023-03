Nach Nockherberg-Kritik: Fastenprediger Schafroth will weitermachen – und weniger lachen

Teilen

Maxi Schaffroth reagiert auf Kritik an seiner Fastenrede. (Archivbild) © Tobias Hase/dpa

Die Nockherberg-Rede von Maxi Schafroth löste ein geteiltes Echo aus. Der Kabarettist reagiert nun locker.

München – Kabarettist Maxi Schafroth hat gelassen auf Kritik an seiner Fastenpredigt reagiert. Zum allergrößten Teil hätte er positive Rückmeldungen bekommen, sagte Schafroth dem Münchner Merkur. Als die ersten negativen dabei waren, sei er sogar fast ein wenig froh gewesen. „Ich hätte mich eher gewundert, wenn keine Kritik gekommen wäre.“

Schafroth reagiert auf Kritik: „Ich sage es mal mit Habeck“

Schafroth meint: „Wer kritisiert, sollte sich nicht darüber ärgern, dass er selbst kritisiert wird.“ Der Unterschied sei aber, dass er sich hinstelle und den Leuten dabei in die Augen sehe. Wo Schafroth seinen Kritikern beipflichtet: „Etwas weniger Lachen hätt’s auch getan.“

Gleichzeitig bittet er um Welpenschutz: „Es war erst meine zweite analoge Predigt, und ich bin auch noch unter 40, also in einem Alter, in dem man in Bayern noch nicht mal Ministerpräsident werden darf.“ Negative Rückmeldungen sieht Schafroth als konstruktive Kritik für die nächste Fastenpredigt: „Vieles davon steht auf meiner Liste fürs kommende Jahr“, sagt er. Man müsse den Schneid haben, sich selbst zu hinterfragen und Kritikern nicht per se böse Absicht zu unterstellen. „Ich sage es mal mit Habeck: Ich sehe die Fastenpredigt als einen Möglichkeitsraum, auch an mir selbst zu arbeiten.“