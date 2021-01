Aus der Defensive gelockt: Röttgen schaltet in den Angriffsmodus und attackiert Spahn

Wer wird der neue Vorsitzende der CDU? Die Bewerber schalten langsam in den Angriffsmodus. Besonders Norbert Röttgen. Der fährt verbal die Krallen aus.

Hamm - Die Wahl des Vorsitzenden der CDU steht unmittelbar bevor. Rund eine Woche vor dem digitalen Parteitag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands schaltet Bewerber Norbert Röttgen* in den Attacke-Modus. Das Ziel des verbalen Angriffs des 55-Jährigen ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, wie WA.de* berichtet.

Doch was war der Auslöser für den plötzlichen Angriff von Norbert Röttgen*? Während eines Interviews mit Bild live brachte Röttgen besonders eine Frage in Rage. Sein Argument: Die Regierung hätte derzeit Wichtigeres zu tun, besonders in Zeiten des Coronavirus* und dessen Bekämpfung. Sein Gegenüber Jens Spahn hingegen verfolgt andere Pläne. Möglicherweise gar einen geheimen für die Kanzlerschaft*. *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.