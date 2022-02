Nord Stream 2: Schwesigs Russland-Stiftung bereitet Sorgen - NGO erhebt Vorwürfe

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern © Jens Büttner/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Verstoß gegen Geldwäschegesetz und gefährliche Präzedenzwirkung: Transparency International lässt kein gutes Haar an einer Stiftung, die im Zusammenhang mit Nord Stream 2 gegründet wurde.

Berlin - Die Organisation Transparency International hat schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern erhoben. Die im Zusammenhang mit Nord Stream 2 gegründete Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern verstoße gegen das Geldwäschegesetz, teilte Transparency International am Mittwoch (16. Februar) mit. „Aufgrund ihrer erheblichen Einflussmöglichkeiten auf die Stiftung“ müssten „die hinter der Nord Stream 2 AG stehenden Entscheidungsträger von Gazprom und möglicherweise des russischen Staats“ in das Transparenzregister eingetragen werden, so die Antikorruptionsorganisation. Dies sei aber nicht geschehen.

Im Transparenzregister, so die Organisation, müsse „jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, benannt werden“. Im Falle von Nord Stream 2 sei dies der Vorstandsvorsitzende von Gazprom, Alexej Miller. Es sei außerdem „konsequent“, auch die Russische Föderation in das Register einzutragen, da diese die Mehrheit an Gazprom besitze. Die Nord Stream 2 AG wiederum ist eine Tochtergesellschaft des Energiekonzerns. Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency Deutschland, sprach laut Nachrichtenagentur dpa bei einem Online-Pressegespräch von einem „Formenmissbrauch“.

Wirbel vom Schwesigs Russland-Stiftung - Transparency International warnt vor Präzedenzwirkung

Weiter warnte Transparency International vor einer Präzedenzwirkung. Es bestehe die Gefahr, „dass auch weitere Stiftungen mit entsprechender externer Einflussnahme entstehen“, sagte Stephan K. Ohme, Finanzexperte von Transparency Deutschland. Die Stiftungssatzung mache deutlich, dass das Unternehmen Nord Stream 2 massiven Einfluss ausüben könne. Er sprach von einem ungewöhnlichen Fall.

Die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern war Anfang 2021 auf Betreiben der Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gegründet worden. Sie soll den Klima- und Umweltschutz voranbringen und wird größtenteils von Nord Stream 2 finanziert. Als Nebenzweck wurde verankert, die Fertigstellung der Pipeline zu unterstützen. Dazu ist ein vom gemeinwohlorientierten Teil weitgehend unabhängiger Geschäftsbetrieb vorgesehen mit zusätzlichen Einflussmöglichkeiten durch die Nord Stream 2 AG. Ohme sagte, normalerweise gehöre eine Stiftung sich selbst, habe ein Stiftungsvermögen und einen Stiftungszweck. „Da gibt es keine Dritten, die Einfluss nehmen.“

Nord Stream 2: Umstrittenes Stiftungskonstrukt

Das Stiftungskonstrukt sollte dabei helfen, das Pipeline-Projekt vor US-Sanktionen zu schützen. Dieser Nebenzweck der Stiftung ist nach früheren Aussagen des Stiftungsvorsitzenden und ehemaligen SPD-Ministerpräsidenten Mecklenburg-Vorpommerns, Erwin Sellering, weitgehend erfüllt. Die Ostseepipeline zwischen Russland und Deutschland ist fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb. Eine Zertifizierung für den Gasimport durch die Bundesnetzagentur steht noch aus.

Nord Stream 2 war wegen des massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine in die Kritik geraten. Im Falle eines russischen Einmarschs in seinem Nachbarland dürfte die Pipeline nicht in Betrieb genommen werden, forderte etwas US-Präsident Joe Biden. Ministerpräsidentin Schwesig hingegen hatte sich stets für eine Fortführung des Dialogs mit Russland starkgemacht, auch mit Blick auf die Fertigstellung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2. (sh/dpa)