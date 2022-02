Umstrittene Pipeline: Ampel äußert sich zur Zukunft von Nord Stream 2

Von: Sven Hauberg

Die Nord Stream 2-Gaspipeline wird vorerst nicht in Betrieb genommen. © Tobias Schwarz/AFP

Mittlerweile ist klar: Nord Stream 2 wird vorerst nicht in Betrieb genommen. Was wird nun aus dem milliardenschweren Pipeline-Projekt?

Berlin - Lange Zeit hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz nur vage zur Zukunft der Ostseepipeline Nord Stream 2 im Falle einer weiteren russischen Aggression in der Ukraine geäußert. Am Dienstag (22. Februar) dann der Paukenschlag*: Nach der Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die ostukrainischen Separatistengebiete als unabhängig anzuerkennen*, legte die Bundesregierung das Projekt auf Eis.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne*) sagte, die Genehmigung der Pipeline sei vorerst gestoppt worden. „Die geopolitische Lage macht eine Neubewertung von Nord Stream 2 zwingend erforderlich.“ Auch Scholz sprach von einer grundlegend anderen Lage, die den Schritt notwendig mache.

Nord Stream 2: Ampel stoppt Vorhaben vorerst

Bis zu einer möglichen endgültigen Entscheidung über die Zukunft der deutsch-russischen Ostseepipeline könnte es nach Auskunft der Bundesregierung aber noch mindestens Monate dauern. Voraussetzung dafür wäre ein Bericht über die Auswirkungen des Projekts auf die Versorgungssicherheit. Auf die Frage, ob dessen Erstellung Wochen, Monate oder Jahre in Anspruch nehme werde, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch: „Ich rechne nicht mit Wochen.“

Die Ampel-Koalition* aus SPD, Grünen und FDP hatte am Dienstag einen Bericht der Vorgängerregierung zu den Auswirkungen des Erdgas-Projekts auf die Energieversorgungssicherheit zurückgezogen und das Vorhaben damit zunächst gestoppt. Mehr als die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Gases kommt aktuell aus Russland*, ein knappes Drittel aus Norwegen*.

Nord Stream 2: Beteiligter Energiekonzern plant keine rechtlichen Schritte

Das vorläufige Aus zieht nach Einschätzung der Bundesregierung keine Regressansprüche des Betreiberkonsortiums nach sich. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums verwies am Mittwoch in Berlin darauf, dass das Zertifizierungsverfahren für die Gasleitung ohnehin noch nicht abgeschlossen gewesen sei. In diesem Zusammenhang sei die Regierung lediglich „einen Verfahrensschritt gegangen“.

Der an der Gaspipeline beteiligte Energiekonzern Uniper sagte unterdessen, man plane keine juristischen Schritte gegen den vorerst ausgesetzten Genehmigungsprozess. „Wir beschäftigen uns derzeit nicht mit irgendwelchen Fragen, ob das juristische Konsequenzen auslösen könnte“, sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach am Mittwoch vor Journalisten anlässlich der Veröffentlichung von Geschäftszahlen. Wenn jemand klage, dann solle das die Betreibergesellschaft sein, sagte der Chef des mehrheitlich zum finnischen Fortum-Konzern gehörenden Unternehmens. Uniper ist mit rund 950 Millionen Euro an der Finanzierung der rund zehn Milliarden Euro teuren Ostsee-Gasleitung* beteiligt.

Nord Stream 2: Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern will Projekt nicht länger unterstützen

Die von der Nord Stream 2 AG mitfinanzierte Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern will die Gas-Pipeline nicht länger unterstützen*. Nach dem Stopp der Zertifizierung der Pipeline durch die Bundesregierung habe der Vorstand beschlossen, dass keine weiteren Anstrengungen durch die Stiftung unternommen würden, bei den noch anstehenden Arbeiten zu helfen, sagte der Vorsitzende und ehemalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD*), am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa.

Der Vorstand der Stiftung sei sich einig, „dass wir dieser Entwicklung nun Rechnung tragen müssen und dass wir als Stiftung nun nicht mehr gebunden sind an den Auftrag, den uns der Landtag damals erteilt hat und ausdrücklich in der Satzung festgeschrieben hat, dass wir trotz der Sanktionen der USA zur Fertigstellung der Pipeline beitragen wollen“, so Sellering. Die Nord Stream 2 AG habe der Klimastiftung insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, über deren Verwendung allein der Vorstand entscheide. Die Stiftung werde ihre Kernaufgabe - den Klimaschutz als existenziell wichtiges Thema in der Gesellschaft zu verankern - weiter wahrnehmen.

Nord Stream 2: Europa-Politiker Manfred Weber begrüßt aus für Gaspipeline

Die Deutsche Umwelthilfe forderte hingegen die Auflösung der Klimastiftung. Es handele sich um eine Fake-Stiftung, teilte die Umweltorganisation am Mittwoch in Berlin mit. „Bei der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV ging es nie um Klimaschutz, sondern darum, die Fertigstellung der fossilen Gaspipeline Nord Stream 2 zu unterstützen“, erklärte Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner.

Der deutsche Europa-Politiker Manfred Weber hat den vorübergehenden Stopp des Genehmigungsverfahrens für Nord Stream 2 am Mittwoch begrüßt. „Ich bin absolut glücklich, dass die Bundesregierung gestern verstanden hat, dass Nord Stream 2 nicht weitergeführt werden kann. Das war so dringend nötig“, sagte der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament bei einem Besuch in Litauen. „Das war ein großer Schritt für die Glaubwürdigkeit der westlichen Welt.“ Auch Deutschland als führendes Land in Europa habe damit Glaubwürdigkeit zurückgewonnen, sagte Weber.

Nord Stream 2: AfD und Linke kritisieren das vorläufige Aus

Kritik an der Entscheidung der Bundesregierung kam von der AfD* und von der Linken*. Bundeskanzler Olaf Scholz* habe Nord Stream 2 zum Schaden der Bürger aufgekündigt, schrieb Co-Fraktionschefin Alice Weidel am Mittwoch auf ihrer Facebookseite. Der „deutsche Sonderweg“ werde damit zum existenziellen Problem für die Bürger, für die Energie schon jetzt ein Luxusgut sei.

Auch der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, äußerte sich kritisch: „Hier wird ein politisches Interesse der Grünen und ein wirtschaftliches Interesse der USA*, die uns hier Fracking-Gas verkaufen wollen, mit internationaler Politik gemischt“ sagte Gysi dem Spiegel. „Für mich ist es schon deshalb ein Missbrauch, weil die USA auf der anderen Seite die Lieferungen von Erdöl aus Russland in die USA – Russland ist der zweitgrößte Öl-Exporteur in die USA – um keinen Liter kürzen.“

Die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag: „Ohne Frage sind wir in einer sehr ernsten Situation, auch inmitten eines fossilen Energiekrieges.“ Die Energiewende müsse angeschoben werden, um möglichst wegzukommen von allen fossilen Energien. „Die Gaspreise sind ja schon aufgrund der schwierigen Lage gestiegen und es ist jetzt auch eher mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen“, sagte Kemfert. „Wir zahlen derzeit den Preis für die verschleppte Energiewende.“(sh/dpa/AFP)