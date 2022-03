Nordirland: Neue Festnahmen im Fall einer erschossenen Journalistin

Trauerfeier für die getötete Journalistin McKee (2019) © Liam Mcburney/dpa/AP

Im Rahmen der Ermittlungen um tödliche Schüsse auf eine Journalistin in Nordirland vor drei Jahren hat die Polizei erneut fünf Männer festgenommen.

Londonderry - Im Rahmen der Ermittlungen um tödliche Schüsse auf eine Journalistin in Nordirland vor drei Jahren hat die Polizei erneut fünf Männer festgenommen. Die 20 bis 54 Jahre alten Verdächtigen seien am Dienstag in der nordirischen Stadt Londonderry, die von Katholiken nur Derry genannt wird, festgenommen worden, teilte die örtliche Polizei mit. Zuvor waren bereits drei Männer festgenommen worden. Welche Rolle die neuen Verdächtigen genau gespielt haben, blieb zunächst unklar.

Die 29-jährige Lyra McKee war 2019 während Ausschreitungen in Londonderry erschossen worden. Die militante katholisch-nationalistische Gruppe Neue IRA hat sich zu der Tat bekannt, aber betont, es habe sich um ein «tragisches Versehen» gehandelt.

Der jahrzehntelange Bürgerkrieg in Nordirland war 1998 mit dem Karfreitagsabkommen zu Ende gegangen. Dennoch gibt es weiterhin Spannungen zwischen zumeist katholischen Befürwortern einer Wiedervereinigung sowie protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien. (dpa)