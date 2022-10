Atomenergiebehörde sieht Anzeichen für bevorstehenden Atomtest in Nordkorea

Fernsehbilder eines vorherigen Atomtests von Nordkorea. Zuletzt hatte Machthaber Kim Jong Un im Jahr 2017 einen Atomtest durchführen lassen (Archivbild). © IMAGO / AFLO

Die Hinweise auf einen bevorstehenden Atomtest von Nordkorea verdichten sich. Die USA, Japan und Südkorea warnten vor einer „beispiellosen Reaktion“.

Pjöngjang - Schon im August hatten die Vereinten Nationen gewarnt, dass Nordkorea womöglich seinen ersten Atomtest seit dem Jahr 2017 vorbereite. Am Freitag meldete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), dass sich die Anzeichen eines solchen Tests nun mehren würden. Die USA, Japan und Südkorea warnten Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch, dass ein weiterer Atomtest eine „beispiellose“ Reaktion rechtfertigen würde. Nordkorea sucht indes die Nähe zu Russland und China.

Atomenergiebehörde: Hinweise auf bevorstehenden Atomtest Nordkoreas verdichten sich

Es seien Bauarbeiten an einer unterirdischen Testanlage im Norden des Landes beobachtet worden, hieß es im August vonseiten der Vereinten Nationen. „Die Arbeiten am Atomtestgelände Punggye-ri ebnen den Weg für weitere Atomtests zur Entwicklung von Atomwaffen“, so der zunächst vertrauliche UN-Expertenbericht, den die Deutsche Presse-Agentur in Teilen einsehen konnte. Offenbar seien auch die Kapazitäten zur Produktion von spaltbarem Material in der nordkoreanischen Atomanlage Yongbyon hochgefahren worden. Schon im August gab es demnach Anzeichen, doch nun verdichten sich die Hinweise für einen bevorstehenden Atomtest offenbar, wie die Internationale Atomenergiebehörde bekannt gab.

„Wir hoffen, dass es nicht passiert, aber die Anzeichen gehen leider in die genau andere Richtung“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Donnerstag in New York. Die IAEA beobachte entsprechende Vorbereitungen in der Autokratie. Jeder halte deswegen „den Atem an“, sagte Grossi weiter. Ein nuklearer Test wäre eine weitere Bestätigung dafür, dass das Programm „auf unglaublich besorgniserregende Weise mit Volldampf voranschreitet“ und Pjöngjang sein Arsenal weiter verfeinere. Am Dienstag hatte auch Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol mitgeteilt, das Nachbarland Nordkorea stehe kurz davor, einen weiteren Atomwaffentest auszuführen.

Nordkoreas Atomverhandlungen mit USA scheiterten 2019

Offiziere, Soldaten und Zivilisten am 14. Dezember 2012 in Pjöngjang, der Hauptstadt von Nordkorea (Archivbild). © IMAGO / Xinhua

In den vergangenen Monaten hatte Nordkorea immer wieder mit Raketentests provoziert und eigenen Angaben zufolge „taktische Atomübungen“ durchgeführt. Zuletzt feuerte das Land nach Angaben der südkoreanischen Armee vom Freitag eine „nicht näher spezifizierte ballistische Rakete“ ab. Im September hatte sich das Land offiziell per Gesetz zu einem Atomstaat ernannt und seinen Status als Atommacht als „irreversibel“ eingestuft. Mit dem Gesetz „rechtfertigt Pjöngjang den Einsatz seiner Atomwaffen für jeden Fall einer militärischen Auseinandersetzung“, sagte Cheong Seong-chang vom Zentrum für Nordkorea-Studien am Sejong-Institut der Nachrichtenagentur AFP.

Die Atomverhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang waren 2019 gescheitert. Seitdem lagen die Gespräche über einen Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms auf Eis. Die USA, Japan und Südkorea warnten am Mittwoch, dass ein weiterer Atomtest eine „beispiellose“ Reaktion rechtfertigen würde. „Es gibt kein Szenario, in dem das Regime von Kim Atomwaffen einsetzen und überleben könnte“, betonte das Pentagon am Donnerstag. Zuletzt hatte Nordkorea im Jahr 2017 einen Atomtest durchgeführt.

Kim Jong Un will mit den Raketentests und seinem Atomprogramm womöglich auch den Druck auf die Weltgemeinschaft zum Aufheben der Sanktionen gegen sein Land erhöhen. Der Machthaber will sich zudem an China und Russland annähern. „Pjöngjang wird wahrscheinlich engere Verbindungen mit China und Russland und gegen Washington aufnehmen und in naher Zukunft seinen siebten Atomtest starten“, prophezeite Yang Moo-jin, Professor an der Universität für Nordkoreastudien bereits im September der Nachrichtenagentur AFP. Nordkorea war eines von nur vier von 193 Ländern, das bei der Abstimmung der UN-Vollversammlung im Oktober an der Seite von Russland stand (dpa/AFP/bme).