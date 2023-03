Nordkorea feuert ballistische Kurzrakete ab

Teilen

Laut südkoreanischen Streitkräften soll Nordkorea eine Rakete in Richtung Gelbes Meer gefeuert haben © IMAGO/North Korean government press se

Südkoreanische Streitkräfte haben mindestens eine militärische Rakete aus Nordkorea registriert. Das Geschoss soll in Richtung Gelbes Meer zwischen China und der koreanischen Halbinsel abgefeuert worden sein.

Seoul - Die Rakete sei am Donnerstagabend (Ortszeit) im Gebiet um die Hafenstadt Nampo an der Westküste abgeschossen worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Es handele sich um eine ballistische Kurzstreckenrakete. Wie weit sie flog, war zunächst nicht bekannt. Nordkorea ist die Erprobung von ballistischen Raketen durch UN-Beschlüsse untersagt. Solche Raketen können - je nach Bauart - auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden. Nordkorea erhöhte seit vergangenem Jahr den Umfang und das Tempo seiner Raketentests. (dpa)