Viele News zu Waffentests in Nordkorea

Nordkorea baut „nukleares Angriffs-U-Boot“ – doch taugt es was?

Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un beim Stapellauf des ersten taktischen Atom-U-Boots des Landes in der Sinpho-Werft. © UPI Photo/Imago

Viel Pomp, wenig Gloria? Nordkorea feiert sein neues Atom-U-Boot. Doch Experten bezweifeln, dass es gut funktioniert. Die Reihe von Fehlschlägen ist lang.

Seoul – Nordkorea hat in einer Zeremonie voller Pomp und Selbstbeweihräucherung in der Sinpho-Werft ein neues „taktisches Atomangriffs-U-Boot“ vom Stapel gelassen. Staatschef Kim Jong Un, der einen beigen Anzug und eine geliehene Schiffermütze trug, sagte: Das neue U-Boot sei sowohl zu „Präventiv- als auch zu Vergeltungsschlägen“ fähig, wie die amtliche Korean Central News Agency berichtete.

Nordkorea: Kim Jong-Un lässt Atom-U-Boot vom Stapel

Nordkorea verfolgt Berichten zufolge den Plan, bestehende mittelgroße U-Boote in offensive U-Boote umzubauen. Diese sollen mit taktischen Atomwaffen bestückt werden, „um eine wichtige Rolle in der modernen Kriegsführung zu spielen“, zitierten staatliche Medien den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un. Er bezeichnete diesen Ansatz als „kostengünstige Ultramodernisierungsstrategie“.

Nuklearwaffen an Bord? Experten zweifeln an Einsatzfähigkeit vom U-Boot

Die Behauptung konnte nicht unmittelbar überprüft werden. Nordkorea ist bekannt dafür, sich mit Errungenschaften zu brüsten, die es nicht ganz erreicht hat. Mit seinen Programmen für ballistische Raketen und Nuklearwaffen hat Nordkorea jedoch Analysten überrascht, indem es technische Herausforderungen überwand und schließlich glaubwürdige und einsatzfähige Waffensysteme demonstrierte.

In Südkorea beobachtet man das Treiben sehr genau. Das südkoreanische Militär erklärte, dass es mit seinem US-amerikanischen Partner zusammenarbeitet, um die U-Boot-Aktivitäten Nordkoreas zu verfolgen. „Das neue nordkoreanische U-Boot scheint für den Transport von Raketen aufgerüstet worden zu sein, aber es scheint nicht in der Lage zu sein, ordnungsgemäß zu funktionieren“, so das Militär in einer Erklärung vom Freitag.

Laut NK News, eine spezialisierte Website mit Sitz in Seoul, soll Kim das jetzt enthüllte U-Boot bereits im Juli 2019 öffentlich inspiziert haben, während es sich im Bau befand. Es soll sich dabei um einen Umbau eines alten U-Boots der Romeo-Klasse gehandelt haben.

Bei Nordkoreas U-Boot soll es sich um einen Umbau von einem alten Modell handeln

Das neue nordkoreanische U-Boot „scheint zwei verschiedene Größen von Startluken zu haben, was darauf hindeutet, dass das U-Boot in der Lage sein könnte, zwei verschiedene Typen oder Größen von SLBMs zu starten“, sagte David Schmerler, ein Waffenexperte am James Martin Center for Nonproliferation Studies in Monterey, Kalifornien. „Wenn die Seeversuche erfolgreich abgeschlossen werden, wäre dies das erste U-Boot mit ballistischen Raketen, das keine Testplattform ist“, sagte er und fügte hinzu, dass ein tatsächlicher Test von dieser neuen Plattform aus eine Weile dauern könnte.

Stapellauf des ersten taktischen Atom-U-Boots Nordkoreas in der Sinpho-Werft. © UPI Photo/Imago

Das U-Boot wurde auf den Namen „Hero Kim Kun Ok“ getauft, nach einem nordkoreanischen Marinechef, der nach Angaben der nordkoreanischen Propaganda 1950 während des Koreakriegs die USS Baltimore versenkte. In Wirklichkeit wurde die USS Baltimore 1947 außer Dienst gestellt.

Der Stapellauf erfolgte zur Feier eines Tages, der in Nordkorea als Tag der Gründung der Republik bekannt ist und am 9. September begangen wird.



Viele News zu Waffentests in Nordkorea

Nordkorea hat im letzten Jahr seine Waffentests intensiviert und leistungsstarke ballistische Interkontinentalraketen abgefeuert, die möglicherweise das Festland der USA erreichen können. Im vergangenen Monat versuchte die nordkoreanische Raumfahrtbehörde erneut, einen Spionagesatelliten zu starten, der angeblich zur weltraumgestützten Aufklärung geeignet ist, was jedoch misslang.



Im Juli entsandten die Vereinigten Staaten die USS Kentucky nach Südkorea, womit erstmals seit den 1980er Jahren wieder ein atomar bewaffnetes U-Boot in den Süden entsandt wurde. Das nordkoreanische Verteidigungsministerium reagierte verärgert auf die Entsendung und warf Washington vor, die Spannungen zu schüren.



Nordkorea hat bereits Teststarts von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern von U-Booten aus durchgeführt. U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBMs) könnten Pjöngjangs Atomwaffen eine größere Reichweite über die koreanische Halbinsel hinaus verschaffen. Dieser Raketentyp ist auch schwerer im Voraus zu entdecken und eignet sich daher für einen Überraschungsangriff.



Nach Schätzungen der Nuclear Threat Initiative, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Washington, verfügt Nordkorea über etwa 64 bis 86 U-Boote. Experten gehen davon aus, dass einige der U-Boote aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr einsatzfähig sind.

Zur Autorin Min Joo Kim ist Reporterin für The Washington Post in Seoul. Sie berichtet über Nachrichten aus Süd- und Nordkorea.

