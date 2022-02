Nordkorea: Kim Jong-un feiert Geburtstag seines toten Vaters - skurrile Geschenke an sein Volk

Von: Sven Hauberg

Teilen

„Der große General ist die ewige Sonne des Juche“, ist auf diesem Plakat in Pjöngjang zu lesen, das anlässlich des 80. Geburtstags von Kim Jong-il angebracht wurde. Juche ist der Name der nordkoreanischen Staatsideologie. © Jon Chol Jin/picture alliance/dpa/AP

Vor 80 Jahren wurde Kim Jong-il geboren. Für die Bevölkerung in Pjöngjang ein Grund zur Freude. Denn das Regime beschenkte sie einem Insider zufolge reichlich.

Pjöngjang - Als Kim Jong-il im Dezember 2011 verstarb, trug nicht nur das nordkoreanische Volk Trauer. Auch die Natur war untröstlich über das Dahinscheiden des „lieben Führers“: Das Eis des zugefrorenen Himmelssees am Gipfel des Vulkans Paektusan etwa brach auf, „so laut, dass es Himmel und Erde erschütterte“, berichtete seinerzeit die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

Kim Jong-il wäre an diesem Mittwoch (16. Februar) 80 Jahre alt geworden. Doch anstatt zu trauern, war es für viele in Nordkorea ein Tag der Freude. Denn anlässlich der Feierlichkeiten zu Kims Geburtstag ließ dessen Sohn, der aktuelle Machthaber Kim Jong-un, große Geschütze auffahren: ein Feuerwerk, pompöse Feierlichkeiten - und Geschenke für die Bürger der Hauptstadt Pjöngjang.

In der Stadt Samjiyon wurde der Geburtstag von Kim Jong-il mit einem Feuerwerk gefeiert. © picture alliance/dpa/KCNA via KNS/AP

Nordkorea: Als Kim erscheint, brechen alle „in stürmischen Jubel aus“

Mit einem sogenannten „nationalen Treffen“ in der Stadt Samjiyon an der Grenze zu China sei der Ende 2011 gestorbene Staatslenker gewürdigt worden, berichteten Staatsmedien am Mittwoch. Die Massenkundgebung vor einer überlebensgroßen Statue Kim Jong-ils fand demnach bereits am Dienstag statt, einen Tag vor seinem Geburtstag. Neben seinem Sohn und Nachfolger Kim Jong-un hätten andere Funktionäre der Arbeiterpartei und der Regierung sowie Militärs daran teilgenommen.

Als Kim Jong-un zu dem Treffen erschien, „brachen alle Teilnehmer in stürmischen Jubel aus“, schreibt die Nachrichtenagentur KCNA: „‘Hurra!‘ auf ihn, der mit seiner unermüdlichen revolutionären Führung die Macht des sozialistischen Korea, das höchste patriotische Erbe des Vorsitzenden, und seine Stellung auf die höchste Stufe gestellt und das Anliegen des Vorsitzenden, ein mächtiges Land aufzubauen, in glänzende Wirklichkeit umgesetzt hat.“

Nordkorea: Wahl eines symbolträchtigen Ortes

Die Wahl der Stadt Samjiyon als Ort der Feierlichkeiten ist von besonderer Bedeutung: Sie liegt am Fuße des Paektusan, jenes Berges, der vor gut zehn Jahren um den Tod von Kim Jong-il getrauert haben soll. Der Paektusan spielt außerdem in der Mythologie der beiden Koreas eine wichtige Rolle. Nordkorea bezeichnet ihn zudem als „heiligen Berg der Revolution“, an dem Kim Jong-il 1942 geboren worden sein soll. Sowohl Geburtsort als auch Geburtsjahr werden allerdings von westlichen Experten angezweifelt.

Zur Feier von Kim Jong-ils Geburtstag hat sich das Regime nun offenbar auch spendabel gezeigt: Das Portal Daily NK zitiert eine Quelle aus Pjöngjang, der zufolge die Bewohner der Hauptstadt zwei Paar Unterwäsche, vier Stück Seife, zwei Tuben Zahnpasta, zwei Zahnbürsten, zehn Rollen Toilettenpapier und eine Decke geschenkt bekommen. Das sei mehr, als es vor zehn Jahren anlässlich des 70. Geburtstags von Kim Jong-il gegeben habe und das beste Geschenkpaket seit 1992, so die Quelle. Damals habe jede Familie eine Uhr mit einem Bild des Paektusan bekommen, außerdem eine Decke sowie Material zur Herstellung traditioneller Kleidung.

Nordkorea: Fresspaket zum Geburtstag von Kim Jong-il

Vor allem die Unterwäsche sei nun auf Begeisterung gestoßen, so der Bewohner von Pjöngjang. Diese sei von einer Qualität, wie sie Nordkorea nicht produzieren könne, weswegen die Menschen davon ausgingen, die Wäsche sei importiert. Zusätzlich hätten die Bewohner der Hauptstadt Lebensmittel erhalten, darunter für Kilogramm gefrorenen Fisch, 300 Gramm Schweinefleisch und zehn Eier sowie Obst und Gemüse.

Nordkorea hat seit Beginn der Corona-Pandemie seine Grenzen zum Nachbarland China fast vollständig geschlossen. Infolgedessen brach der Handel zwischen den beiden Staaten ein, auch die Versorgungssituation in Nordkorea gilt seitdem als angespannt. Hinzu kamen Missernten und Naturkatastrophen. Um seine Machtbasis dennoch nicht zu gefährden, setzt Diktator Kim Jong-un nicht nur auf Geschenke für die Elite in der Hauptstadt - sondern seit Wochen auch auf Raketentests. Diese sollen einerseits nach Außen hin als Abschreckung dienen und gleichzeitig nach Innen ein Zeichen der Stärke setzen. (sh)