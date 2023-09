Panzer und Granaten aus Nordkorea? Putin und Kim planen Waffendeal

Von: Bona Hyun

Teilen

Russland könnte bald Waffen aus Nordkorea erhalten. Machthaber Kim Jong-Un und Wladimir Putin wollen bald bei einem Treffen Näheres aushandeln.

Moskau – Russland und Nordkorea hatten bereits eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigung angekündigt. Nun setzen sie ihre Worte offenbar in die Tat um: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will nach US-Angaben bei einem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Russland über Waffenlieferungen an Moskau für dessen Krieg in der Ukraine verhandeln.

„Wie wir öffentlich gewarnt haben, schreiten die Verhandlungen über Waffenlieferungen zwischen Russland und Nordkorea voran“, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson. Kim strebe an, dass „diese Gespräche fortgesetzt werden und einen diplomatischen Austausch auf höchster Ebene in Russland beinhalten“.

Kim und Putin bauen Zusammenarbeit aus – wird Nordkorea Waffen an Russland liefern?

Kim, der nur selten ins Ausland reist, will Putin offenbar im September in Wladiwostok treffen, berichtet die New York Times. Demnach könnte Kim mit dem Zug in die Hafenstadt im Fernen Osten Russlands reisen, die nicht allzu weit von Nordkorea entfernt ist. Beide wollen laut der Zeitung vom 10. bis 13. September am östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok teilnehmen. In diesem Zeitraum könnten auch die militärischen Gespräche stattfinden. Kim und Putin hatten sich schon 2019 in Wladiwostok getroffen.

Ukraine-Krieg: Erhält Russland bald Waffen aus Nordkorea? Kim und Putin treffen sich Mitte September zu Gesprächen. © Sergei Ilnitsky/dpa

Der New York Times zufolge will Putin Granaten und Panzerabwehrraketen von Nordkorea. Kim gehe es um moderne Technologie für Satelliten und U-Boote mit Atomantrieb sowie um Lebensmittelhilfen für die Bevölkerung. Kim stritt bislang jegliche Waffendeals mit Russland ab. Doch es gibt immer mehr Hinweise, dass Kim Putin Nordkoreas militärische Unterstützung im Ukraine-Krieg schon zugesagt hatte.

Kim und Putin trieben Waffendeal für Ukraine-Krieg wohl schon heimlich an

So hatte das Weiße Haus vergangene Woche erklärt, die Verbündeten Nordkorea und Russland führten per Brief geheime Verhandlungen über mögliche Munitionslieferungen für den Ukraine-Krieg Krieg. Ein Schwerpunkt der Gespräche liege auf Artilleriemunition für Moskaus Streitkräfte, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Nach US-Einschätzung hat Nordkorea im vergangenen Jahr bereits Raketen und andere Geschosse an Russland für den Einsatz der Söldnertruppe Wagner geliefert.

Zudem soll Watson zufolge der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu kürzlich nach Nordkorea gereist sein, um zusätzliche Munition für den Ukraine-Krieg zu beschaffen. Offizieller Besuchsgrund war die Teilnahme an den Festakten anlässlich des „Tag des Sieges“. US-Angaben zufolge reiste nach Schoigus Besuch eine andere Gruppe russischer Vertreter zu weiteren Gesprächen nach Nordkorea

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Kim und Putin schmieden Bollwerk: USA warnen

Kirbys Kollegin Watson sagte am Montag (4. September), die USA riefen Nordkorea auf, die Verhandlungen mit Russland einzustellen und sich an seine öffentliche Zusage zu halten, „Russland keine Waffen zu liefern“. In der vergangenen Woche hatten die Vereinten Nationen, die USA, Großbritannien, Südkorea und Japan erklärt, jede Vereinbarung über eine engere Kooperation zwischen Russland und Nordkorea verletze Resolutionen des UN-Sicherheitsrats über das Verbot von Waffengeschäften mit Pjöngjang – Resolutionen, die Moskau selbst unterstützt habe.

Russland gehört zu den wenigen Ländern, die Kontakt zu Nordkorea halten. Nordkorea hatte von Beginn an die russische Offensive in der Ukraine unterstützt. Indes führt die Ukraine ihre Gegenoffensive gegen die russische Invasion weiter, die Putin am Montag als „gescheitert“ bezeichnete. Ungeachtet Putins Worte scheint Moskau sich zur Stärkung der eigenen Truppen intensiv um mehr militärische Ausrüstung zu bemühen. (bohy mit Agenturen)