Militär-Übung von USA und Südkorea: Kim Jong Uns mächtige Schwester warnt vor „unerwünschtem Vorspiel“

Druck auf Seoul?

Südkorea und die USA führen regelmäßig gemeinsame Militärübungen durch. Kim Yo Jong, Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim, will diese nun verhindern.

Pjöngjang/Seoul - Lange Zeit herrschte Funkstille zwischen Süd- und Nordkorea. Erst am vergangenen Dienstag (27. Juli) wurden die Kommunikationskanäle zwischen den Ländern wieder geöffnet. Diese nutzte nun Kim Yo Jong, die einflussreiche Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, um Südkorea vor einem geplanten Militärmanöver mit den USA zu warnen.

Solche Übungen betrachte sie als „unerwünschtes Vorspiel“, das dem Willen der Anführer Süd- und Nordkoreas unterlaufen würde, gegenseitiges Vertrauen wiederherzustellen, erklärte Kim Yo Jong am Sonntag (1. August). Auch würde es „in den innerkoreanischen Beziehungen den Weg nach vorne einnebeln“, zitiert die dpa nordkoreanische Staatsmedien.

Kim Yo Jong warnt Südkorea und die USA: Seoul soll unter Druck gesetzt werden

Südkorea sieht in Kim Yo Jongs Erklärung einen Versuch, Seoul unter Druck zu setzen, damit das Militärmanöver abgesagt wird. Wann und in welchem Umfang das diesjährige Sommermanöver, die normalerweise im August beginnen, laufen könnte, ist nach Angaben Südkoreas noch unklar. Seoul hat in der Vergangenheit die Übungen bereits deutlich zurückgefahren. Denn südkoreanische Politiker befürchten, dass diese den Bemühungen um neue Verhandlungen mit Pjöngjang über sein Atomwaffenprogramm zuwiderlaufen könnten.

Seoul und Washington sind enge Verbündete. Die USA haben in Südkorea rund 28.500 Soldaten als Abschreckung vor dem mit Atomwaffen ausgerüsteten Nordkorea stationiert. Regelmäßig führen die Streitkräfte beider Staaten gemeinsame Manöver durch. Die kommunistische Führung in Pjöngjang sieht in diesen Übungen eine Vorbereitung zu einem Angriff, ein Vorwurf, den Washington und Seoul bestreiten.

Kim Yo Jong widerspricht Spekulationen: innerkoreanische Gipfeltreffen nicht geplant

Kim Yo Jong äußerte sich auch über die Öffnung der Kommunikationsleitungen. Dies solle nicht anders verstanden werden als „eine physische Wiederverbindung“, erklärte sie. Dadurch ausgelöste Spekulationen über ein neues innerkoreanisches Gipfeltreffen seien voreilig. (mhof/dpa/afp)

