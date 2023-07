Nordkorea schweigt weiter zum Schicksal von US-Soldat Travis King – und provoziert mit Raketentests

Von: Sven Hauberg

Lebt er noch? Über das Schicksal des US-Soldaten, der vor einer Woche die Grenze nach Nordkorea überquert hat, herrscht weiterhin Unklarheit. Kim Jong-un lässt unterdessen weiter Raketen testen.

München/Pjöngjang – An dem Tag, als der US-Soldat Travis King unerlaubt die Grenze nach Nordkorea überquerte, berichteten die Staatsmedien des Landes über technische Innovationen im Kohlebergbau und über Erfolge bei der Fischzucht. Über den spektakulären Grenzübertritt hingegen verloren die Nachrichtenagentur KCNA, die Parteizeitung Rodong Sinmun und all die anderen gleichgeschalteten Medien kein Wort. Es ist ein staatlich verordnetes Schweigen, das bis heute anhält.

Der Fall ist spektakulär: Vor einer Woche, am 17. Juli, war King von Angehörigen des US-Militärs zum Flughafen Incheon nahe Seoul gebracht worden. Der Soldat, der in Südkorea stationiert war, war zuvor fast zwei Monate wegen Körperverletzung in Gewahrsam und sollte in die USA zurückkehren. Nachdem er die Grenzkontrollen passiert hatte, verließ King den Flughafen allerdings wieder, unter dem Vorwand, er habe seinen Reisepass verloren.

Am nächsten Morgen schloss King sich einer Reisegruppe an und brach zu einer zehnstündigen Tour in die Demilitarisierte Zone (DMZ) auf, das schwer gesicherte Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea. Dort verließ er seine Gruppe und überquerte die Demarkationslinie, die die beiden verfeindeten Staaten voneinander trennt. Augenzeugen zufolge soll der 23-Jährige laut gelacht haben, bevor er gegen halb vier am Nachmittag in Nordkorea verschwand. Möglicherweise hatte er Angst, dass ihn in den USA weitere Disziplinarstrafen erwarten könnten.

Soldaten an der Demarkationslinie, im Hintergrund Nordkorea: Die Lage an der Grenze ist angespannt. © Jung Yeon-Je/AFP

US-Soldat in Nordkorea verschollen: „Ich mache mir Sorgen um ihn, ehrlich“

Wo King ist, wie es ihm geht, ja, ob er überhaupt noch lebt – all das ist derzeit unklar. „Ich mache mir Sorgen um ihn, ehrlich“, sagte in der vergangenen Woche Christine Wormuth, die für das US-Verteidigungsministerium unter anderem für das Personal der amerikanischen Armee zuständig ist. Wormuth erinnerte an den Fall des US-Bürgers Otto Warmbier, der 2016 in Nordkorea zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden war und kurz nach seiner Rückkehr in die USA 2017 verstarb. Warmbier war in nordkoreanischer Haft ins Koma gefallen.

Die Kommunikation mit dem Regime von Diktator Kim Jong-un erweist sich derzeit als schwierig, denn die USA unterhalten keine eigene Botschaft in Nordkorea. In der Vergangenheit hatte meist die schwedische Vertretung US-Anliegen in Pjöngjang vorgebracht; die Botschaft wurde allerdings einige Monate nach Beginn der Corona-Pandemie geschlossen, ebenso wie übrigens auch die deutsche Vertretung in Pjöngjang. Dennoch kommunizieren Vertreter der USA und Nordkoreas regelmäßig über eine Art Hotline, bislang allerdings, ohne dass die Amerikaner etwas zum Schicksal von King erfahren hätten.

Inzwischen hat auch das zuständige Kommando der Vereinten Nationen Gespräche mit dem Regime in Pjöngjang aufgenommen. Generalleutnant Andrew Harrison, der als stellvertretender Befehlshaber der multinationalen Truppe fungiert, erklärte am Montag: „Unser Hauptanliegen ist das Wohlergehen des Soldaten King.“ Details wollte Harrison nicht nennen, er sprach allerdings von einer „sehr schwierigen und komplexen Situation“. Niemand wisse, wie die Geschichte ausgehe.

Nordkorea testet ballistische Waffen – USA senden Atom-U-Boote nach Südkorea

Der Nachrichtenagentur Reuters sagte der Korea-Experte Andrei Lankov: „Ich gehe davon aus, dass der Soldat mindestens bis zum Ende der Covid-Beschränkungen in Nordkorea bleiben könnte, was weitere zwei, drei oder vier Jahre dauern kann.“ Pjöngjang hatte Anfang 2020 seine Grenzen zu China und Russland geschlossen.

Mitte der Woche wird erstmals seit Beginn der Pandemie wieder eine offizielle ausländische Delegation in Nordkorea erwartet. Aus China reist dann ein Politbüro-Mitglied zu den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Endes des Korea-Kriegs nach Pjöngjang. China ist einer der wenigen Verbündeten des Kim-Regimes. Ob weitere Öffnungsschritte folgen, ist indes ungewiss.

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel ist unterdessen extrem angespannt. Nordkorea feuert seit Tagen immer wieder ballistische Raketen ins Meer ab, zuletzt in der Nacht von Montag auf Dienstag (Ortszeit), wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär des Landes meldete. UN-Beschlüsse verbieten Nordkorea eigentlich solche Waffentests.

Die USA und Südkorea reagierten auf die zunehmenden Drohgebärden des Kim-Regimes zuletzt mit einer engeren Zusammenarbeit. Zur Abschreckung des Nordens machte in den vergangenen Tagen erstmals seit 1981 wieder ein nuklear bewaffnetes amerikanisches U-Boot im südkoreanischen Busan Station; am Montag legte zudem ein weiteres Atom-U-Boot im Hafen der Insel Jeju an. Für das Schicksal des Soldaten Travis King verheißt diese jüngste Eskalation wohl nichts Gutes.