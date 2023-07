Russlands Bollwerk mit Nordkorea? Schoigu besucht Kim: „Stärkung der Militärbeziehungen“

Von: Bona Hyun

Bollwerk mit Nordkorea? Verteidigungsminister Schoigu reist zu einem Besuch nach Pjöngjang. © Uncredited/dpa

Der Versuch einer militärischen Annäherung? Russland und China entsenden Delegierte nach Nordkorea. Verteidigungsminister Schoigu ist bereits dort.

Pjöngjang – Russland bleiben im Ukraine-Krieg nur noch wenige Verbündete. Verlassen kann sich Wladimir Putin auf meist politisch ohnehin isolierte Partner wie Nordkorea. Kim Jong-Un betont stets seine Verbundenheit mit Putin und seine Bereitschaft, Russland im Ukraine-Krieg zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund der freundschaftlichen Beziehung erscheint der Besuch von Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu heikel. Nach offiziellen Angaben ist er nun zu einem dreitägigen Besuch im Nachbarland Nordkorea eingetroffen. Auch China entsendet hochrangige Delegationen nach Nordkorea.

Bollwerk mit Kim? Shoigu in Nordkorea eingetroffen – offiziell zur Siegesfeier

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Dienstagabend (25. Juli) ein Video, das zeigt, wie Schoigu an einem Flughafen in der Hauptstadt Pjöngjang von einer nordkoreanischen Delegation begrüßt wird. Zu hören ist außerdem, wie die russische Nationalhymne gespielt wird.

Offizieller Anlass von Schoigus Reise ist der 70. Jahrestag des Endes im Koreakrieg. Zugleich hieß es aus Moskau: „Der Besuch wird zur Stärkung der russisch-nordkoreanischen Militärbeziehungen beitragen.“ Die Aussage dürfte für Aufruhr sorgen. In den vergangenen Monaten verdichteten sich die Anzeichen, dass Nordkorea Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen unterstützt haben könnte. Putin soll verzweifelt gewesen sein, und Munition aus Nordkorea gekauft haben. Auch die lange aufseiten Moskaus kämpfende Söldnertruppe Wagner soll von Pjöngjang mit Waffen ausgerüstet worden sein. Bis heute dementiert Nordkorea jegliche Vorwürfe.

Kim feiert Tag es Sieges in Nordkorea: Auch China entsendet Delegierte nach Korea

Kim soll neben Putins Verteidigungsminister auch noch einen weiteren Gast empfangen. Am Montag hatte Nordkorea erklärt, dass auch eine chinesische Delegation unter der Leitung des Politbüro-Mitglieds Li Hongzhong an der Veranstaltung am Donnerstag teilnehmen werde. Peking bestätigte dies.

Erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 soll China damit hochrangige Delegierte nach Nordkorea entsendet haben. Während der Pandemie hatte Nordkorea seine Grenzen abgeriegelt und sich dadurch weiter international isoliert. „Der Besuch wird bedeutsam sein für den Austausch über Pekings Unterstützung für Nordkorea und Pjöngjangs Bereitschaft, die Grenzbeschränkungen nach der Pandemie-Ära zu lockern“, zitierte CNN Leif-Eric Easley, Professor für Internationale Studien an der Ewha Womans University in Seoul.

Nordkorea weitestgehend isoliert – loser Kontakt zu Russland und China

Über diskrete Kontakte zwischen China und Nordkorea ist wenig bekannt. Im UN-Sicherheitsrat hatte China sich zumindest gemeinsam mit Russland gegen eine Verschärfung der UN-Sanktionen in Nordkorea eingesetzt. Am Montag behauptete China laut Reuters, dass es die UN-Sanktionen gegen Nordkorea „streng” umsetze. Die USA, die EU, Japan und andere Staaten hatten China zuvor aufgefordert, Nordkorea an der Umgehung von UN-Sanktionen zu hindern.

Nordkorea unterliegt seit 2006 wegen des Starts ballistischer Raketen und seines Atomprogramms UN-Sanktionen. Immer wieder testet Nordkorea seine ballistischen Raketen. Das Land wird seit den 1950er Jahren von der Kim-Dynastie diktatorisch geführt. Der 27. Juli, der das Ende des Korea-Kriegs markiert, wird in Pjöngjang als Tag des Sieges begangen. Der Krieg endete mit einem Waffenstillstand, der Korea entlang des 38. Breitengrads in zwei Staaten teilt. In dem Krieg zwischen 1950 und 1953 sollen zwischen zwei und vier Millionen Koreaner getötet worden sein. (bohy mit Agenturen)