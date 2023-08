Gefährlicher „Freund“: Kim fällt Putin in den Rücken

Von: Andreas Apetz

Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un soll an den Raketenplänen eines russischen Unternhemens interessiert sein. (Archivfoto) © KCNA via KNS/afp

Bei Cyberangriffen im vergangenen Jahr könnte Nordkorea russische Raketenpläne gestohlen haben. Derweil führt Pjöngjang weiter Waffentests durch.

London/Washington, D.C. – Eine Elitegruppe nordkoreanischer Hacker soll während des vergangenen Jahres mindestens fünf Monate lang heimlich in die Computernetzwerke eines großen russischen Rüstungskonzerns eingedrungen sein. Dies geht aus technischen Beweisen hervor, die von der Nachrichtenagentur Reuters überprüft und von Sicherheitsfachleuten analysiert wurden.

Nordkorea soll russisches Rüstungsunternehmen gehackt haben

Laut Reuters steht die nordkoreanische Regierung mit mehreren Cyberspionage-Teams in Verbindung, die heimlich eine digitale Hintertür in das System des Raketenentwicklungsbüros des Konzerns NPO Mashinostroyeniya geöffnet haben. Das Unternehmen gehört zu den führenden Rüstungs- und Raumfahrtkonzernen Russlands. Seinen Sitz hat es in Reutov, einer Kleinstadt am Stadtrand von Moskau.

Bislang ist unklar, ob oder welche Daten und Informationen beim Eindringen in die unternehmensinternen Computernetzwerke möglicherweise gestohlen oder eingesehen wurden. Ebenso unbekannt ist, ob die frühjährlichen Ankündigungen Kim Jong-uns, das nordkoreanische Raketenprogramm aufzustocken, mit den digitalen Einbrüchen zusammenhängen. Nach Ansicht von Fachleuten zeigt der Vorfall, dass das isolierte Land sogar seine Verbündeten, wie Russland, ins Visier nimmt, um sich wichtige Technologien anzueignen.

Hacker agierten fünf Monate lange unbemerkt

Den technischen Daten zufolge wurde das Unternehmensnetzwerk seit Ende 2021 gehackt. Erst im Mai 2022 konnte die IT laut internen Mitteilungen des Unternehmens, die von Reuters eingesehen wurden, die Aktivitäten entdecken. Weder der Rüstungskonzern NPO Mashinostroyeniya noch die russische Botschaft in Washington und die nordkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York bezogen bislang zu dem Vorfall Stellung.

Nach dem Eindringen in die IT-Umgebung des Unternehmens war es möglich, den E-Mail-Verkehr mitverfolgen, zwischen verschiedenen Netzwerken wechseln und Daten zu extrahieren. Tom Hegel, Sicherheitsforscher des US-Cybersicherheitsunternehmens SentinelOne, entdeckte die Sicherheitslücke. „Diese Erkenntnisse bieten einen seltenen Einblick in die geheimen Cyberoperationen, die üblicherweise vor der Öffentlichkeit geheimgehalten werden oder von den Opfern gar nicht bemerkt werden“, so Hegel.

Nordkorea nutzte ähnliche Schadsoftware bereits häufiger

Hegel und sein Team wurden auf den Vorfall aufmerksam, als ein IT-Mitarbeiter des russischen Rüstungskonzerns versehentlich interne Daten auf einem Portal für Cybersicherheit preisgab. Zwei weitere unabhängige Fachleute überprüften die offengelegten Informationen und bestätigten deren Authentizität. Die Daten gaben Einblicke in eines der wichtigsten Unternehmen des russischen Staats.

Das Team von SentinelOne ist sich sicher, dass Nordkorea hinter dem Hack steckt, da für den Cyberangriff bereits bekannte Schadsoftware und Infrastrukturen wiederverwendet wurden, die Nordkorea bereits für andere Angriffe genutzt hatte. Ähnliche Software könnte auch im Jahr 2021 verwendet worden sein, als ein Insider-Bericht der UN offenbarte, dass Nordkorea mit einem solchen Clou Hunderte Millionen US-Dollar erbeutete, um den Ausbau des Atomwaffenprogramms von Kim Jong-un zu finanzieren.

Waffenpläne alleine reichen Nordkorea nicht zum Bau eine Rakete

Das Waffenunternehmen hatte nach Ansicht von Insidern Pionierarbeit bei der Entwicklung von Raketenwaffen der neusten Generation geleistet. Für Nordkorea könnten die gesammelten Erkenntnisse von NPO Mashinostroyeniya von großer Bedeutung sein. Pjöngjang arbeitet bereits seit Monaten am Bau einer Interkontinentalrakete, die das amerikanische Festland treffen kann. Dazu nimmt das Land immer wieder Waffentests vor. Erst Mitte Juli hatte Machthaber Kim Jong-un persönlich den Test der neuen nordkoreanischen Interkontinentalrakete Hwasong-18 beaufsichtigt.

Der russische Konzern war auch an der Konzeption der mächtigen Hyperschallrakete Zirkon beteiligt. Präsident Wladimir Putin präsentierte das Waffensystem im Januar 2023 und bezeichnete es als Werkzeug, um „die nationalen Interessen unseres Landes abzusichern“. Die Tatsache, dass Nordkorea nun möglicherweise Informationen über die Rakete erlangt hat, dürfe man nicht überbewerten, so Markus Schiller, Raketenexperte aus Europa. „Das ist Filmstoff“, sagte er. „Pläne zu bekommen hilft nicht viel beim Bau dieser Dinger, da steckt viel mehr dahinter als ein paar Zeichnungen“. Natürlich sei der Konzern aufgrund seiner Rolle als führender russischer Raketenkonstrukteur immer noch ein wertvolles Ziel, fügte Schiller hinzu. (aa)