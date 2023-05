Nordrhein-Westfalen: Ott zu neuem SPD-Fraktionschef gewählt

Jochen Ott © Sven Simon/IMAGO

Jochen Ott wurde im nordrhein-westfälischen Landtag zum neuen SPD-Fraktionschef gewählt.

Düsseldorf in Deutschland - Der 49-Jährige erhielt bei der Abstimmung mit 29 Stimmen die absolute Mehrheit, wie die SPD-Fraktion in Düsseldorf am Dienstag mitteilte. Die Wahl war nötig geworden, weil der bisherige Fraktionschef Thomas Kutschaty seinen Rückzug angekündigt hatte.

Der Kölner Bildungspolitiker Ott, der bislang einer von fünf stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden war, ist seit 2010 Landtagsabgeordneter. Als Oppositionsführer wolle er „das Profil der SPD schärfen“ und „für ein soziales Gegengewicht zur Landesregierung“ sorgen, erklärte er am Dienstag.

Der bisherige Fraktionschef Kutschaty war im März von seinem Amt als SPD-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen zurückgetreten. In der Folge kündigte er auch seinen Rückzug als SPD-Fraktionschef an. Zuvor war er parteiintern mit seinem Vorschlag für die Neubesetzung des SPD-Generalsekretärspostens gescheitert - und damit in die Kritik geraten. Über die künftige Parteiführung soll auf einem Landesparteitag am 26. August entschieden werden. tbh/cfm