Zu lange mit Putin gekuschelt - von Merkels Ostpolitik bleibt nur eine Ruine

Von: Georg Anastasiadis

Ein Kommentar von Georg Anastasiadis

Die Ampelregierung beerdigt die Ostseepipeline. Ihre Ruine bleibt das Symbol des Scheiterns von Merkels verfehlter Ostpolitik. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Schritt für Schritt beerdigt die Ampelregierung die Merkel-Putin-Pipeline: Nach der Aussetzung des Genehmigungsverfahrens durch Kanzler Kanzler Olaf Scholz sagt der grüne Wirtschaftsminister Habeck, es wäre „klüger“ gewesen, die Röhre gar nicht erst zu bauen. Späte Einsicht ist besser als gar keine.

Jetzt endet das zentrale Energieprojekt der Ära Merkel als Bauruine – und als doppeltes Symbol des Scheiterns: Als historischer Fehler entlarvt ist erstens die geostrategische Arroganz der Alt-Kanzlerin, die alle Warnungen der EU-Partner, Putin nicht zu viel Macht zu geben, in den Wind schlug und auf eine an Gutgläubigkeit nicht zu überbietende Ostpolitik setzte. Gescheitert ist zweitens eine Energiepolitik, die überstürzt aus der verlässlichen Energiequelle Atom ausstieg und sich lieber dem unberechenbaren Gaspatron im Kreml in die Arme warf. Den Preis zahlen nun die Gaskunden.

Ukraine-Konflikt und die Folgen: Clever wäre es, die letzten deutschen Atommeiler weiterlaufen zu lassen

Dem neuen SPD-Kanzler ist zugute zu halten, dass er die erste Möglichkeit, gesichtswahrend aus dem Pipeline-Projekt auszusteigen, genutzt hat. Doch er hat es als Finanzminister lange kritiklos mitgetragen, während in seiner SPD die Gazprom-Lobbyisten Gerhard Schröder und Manuela Schwesig den Ton angaben. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat es nun sogar schriftlich vom Gericht, dass sie mit ihrer Politik auf das Völkerrecht gepfiffen hat. Hauptsache, die Gasröhre kommt in ihr Bundesland. Blamiert steht freilich auch der Riesenstaatsmann Söder da, der noch vor wenigen Wochen die Inbetriebnahme der Ostseepipeline verlangte, weil die öffentliche Stimmung danach war.

Jetzt beginnt, erzwungen durch den Kriegsherrn in Moskau, die Zeit der Fehlerreparatur. Wenn Habeck schon von „Klugheit“ spricht: Clever wäre es, die drei vor der Abschaltung stehenden letzten deutschen Atommeiler noch so lange weiterlaufen zu lassen, bis unser Land über genügend Erneuerbare verfügt, um unbeeindruckt von Putins Drohungen die eigene Energiesicherheit zu gewährleisten. Billiger als der Import von verflüssigtem Frackinggas aus Übersee wäre das allemal. Und es wäre nicht nur clever, sondern auch das Mindeste, was die Politik den deutschen Stromkunden schuldet, die oft nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen.

