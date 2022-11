Norwegen: Finanzielle Unterstützung für Ukraine beim Gas-Kauf

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre © IMAGO/Ole Berg-Rusten

Umgerechnet knapp 191 Millionen Euro – Norwegen unterstützt die Ukraine beim Kauf von Gas für den baldigen Winter.

Oslo - Norwegen unterstützt die Ukraine mit umgerechnet knapp 191 Millionen Euro beim Kauf von Gas für den bevorstehenden Winter. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichnete der norwegische Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum am Montag in Oslo. Die Unterstützung in Höhe von zwei Milliarden norwegischen Kronen soll über die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung bereitgestellt werden. «Die Ukraine hat Norwegen ausdrücklich um Unterstützung bei der Beschaffung von Erdgas in diesem Winter gebeten», sagte Vedum laut einer Mitteilung.

«Während der Winter in der Ukraine ernsthaft naht, setzt Russland Energie als Waffe ein und zielt auf kritische Infrastrukturen, um den Widerstand der Ukraine zu brechen», erklärte die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt. «Russlands Handlungen sind ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht und bringen die Menschen in der Ukraine in große Bedrängnis.»

Im Juli hatte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre angekündigt, die Ukraine in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt mit zehn Milliarden norwegischen Kronen (knapp 953 Millionen Euro) zu unterstützen.

Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal bestätigte die Gewährung für Erdgaskäufe im Nachrichtenkanal Telegram. Schmyhal zufolge habe die Ukraine derzeit 14 Milliarden Kubikmeter Erdgas in ihren Speichern, die für die Heizperiode ausreichend seien. «Gleichzeitig werden wir angesichts der russischen Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur zusätzliche Ressourcen akkumulieren», betonte der 47-Jährige.

Seit dem russischen Gaslieferstopp in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist Norwegen der wichtigste Gaslieferant Deutschlands. Die Gasausfuhren des Landes nach Europa sind nach Angaben der norwegischen Regierung um acht bis zehn Prozent gestiegen. Durch die hohen Preise verdient der norwegische Staat in diesem Jahr voraussichtlich deutlich mehr am Öl- und Gasexport. (dpa)