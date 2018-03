Norwegen plant Vollverschleierungs-Verbot an Schulen und Kindergärten

Norwegen plant, die Verschleierung des Gesichtes in Bildungseinrichtungen zu verbieten. Einen entsprechenden Vorschlag haben die Regierungsparteien am Freitag ins Parlament eingebracht.

Oslo - Wer in Norwegen in Kindergärten, Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen arbeitet, soll sein Gesicht nicht mehr verschleiern dürfen. Einen entsprechenden Vorschlag haben die Regierungsparteien am Freitag ins Parlament eingebracht. Sie werden in ihrem Vorhaben von der Opposition unterstützt. „Norwegen ist eine offene Gesellschaft und wir sind es gewohnt, dass wir einander ins Gesicht schauen“, sagte Finanzministerin Siv Jensen. Das geplante Verbot umfasst das Tragen von Burka, Nikab und Masken. Auch Schüler müssen ihr Gesicht zeigen, allerdings nur in Unterrichtssituationen. In einigen Kommunen gibt es bereits jetzt ein Verschleierungsverbot.

dpa