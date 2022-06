Dringender medizinischer Notfall bei Putin? „Übelkeit, Schwäche, Schwindel“ und klare Ärzte-Order

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Zeichen für eine Erkrankung? Russlands Präsident Wladimir Putin hält sich während einer Ansprache an seinem Tisch fest. © Yury Kochetkov/dpa

Über Wladimir Putins Gesundheitszustand wird viel diskutiert. Zuletzt soll er einen dringenden medizinischen Notfall erlitten haben.

München / Moskau - Wie krank ist Kreml-Chef Wladimir Putin? Es gab wohl einen dringenden medizinischen Notfall in Moskau, der nun an die Öffentlichkeit gelangte.

Wie die britische Sun unter Berufung auf den Telegram-Kanal „General SVR“ berichtet, soll Putin „dringende medizinische Hilfe“ in Anspruch genommen haben. Der Kanal wird angeblich von einem Kreml-Insider betrieben. Dort heißt es, Putin soll an „starker Übelkeit, Schwäche und Schwindelgefühl“ gelitten haben, als er nach einer 90-minütigen virtuellen Sitzung von seinem Arbeitsplatz aufstand.

Demnach soll Putin von seinen Ärtzen die Order bekommen haben, keine längeren öffentlichen Auftritte mehr zu machen. Deshalb sei ein jährliches TV-Format mit Putin auch für 2022 abgesagt worden.

Ukraine-Krieg: Hat Wladimir Putin Krebs? Er hat sich stark verändert

In jüngster Zeit rankten sich häufiger Gerüchte um die Gesundheit des russischen Machthabers, der mit seiner Invasion am 24. Februar den Ukraine-Krieg begonnen hat. Seine Erscheinung hat sich stark verändert, er wirkt bei Auftritten starr, sein Gesicht aufgedunsen, womöglich von Medikamenten gegen eine Krebserkrankung. Bei einem Auftritt im April hielt er sich während eines Gesprächs mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu ständig am Tisch vor ihm fest. Zuletzt wurden auf Reisen sogar Putins Fäkalien als Staatsgeheimnis eingestuft, wie kreiszeitung.de berichtet. Wohl, um keine Hinweise zu hinterlassen.

Spekulationen um Gesundheit: So hat sich Putin in drei Jahrzehnten verändert Fotostrecke ansehen

Einen viel diskutierten Auftritt während des eskalierten Ukraine-Konflikts gab es jedoch kürzlich: Putin verglich sich öffentlich mit dem Zaren Peter dem Großen. Indes reiste Ursula von der Leyen nach Kiew, um mit der Ukraine über den EU-Beitritt zu verhandeln. (cg)