Nouripour: EU-Asylreform noch nicht ausgefeilt

Omid Nouripour will das Grundrecht auf Asyl verteidigen © Metodi Popow / IMAGO

Der Vorsitzende der Grünen Omid Nouripour äußert sich verhalten gegenüber der Ergebnisse des Innenministertreffens zur EU-Asylreform. Die Reform beinhalte nicht alle Forderungen, die Deutschland vorgesehen hatte.

Berlin - «Das ist eine Ausgestaltungssache, über die wir noch sehr, sehr hart miteinander sprechen müssen innerhalb der Europäischen Union», sagte er am Freitag im Deutschlandfunk. «Wir haben stets gedrängt, dass Familien komplett ausgenommen werden, dass schutzbedürftige Gruppen nicht in diese Grenzverfahren reinkommen. Das ist nicht erreicht worden», führte er aus.

Beim EU-Innenministertreffen in Luxemburg hatte am Donnerstag eine ausreichend große Mehrheit an Mitgliedstaaten für umfassende Reformpläne gestimmt. Die noch ausstehenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament sollen im Idealfall noch vor Ende des Jahres abgeschlossen werden. Dann könnten die Gesetze noch vor der Europawahl im Juni 2024 beschlossen werden.

Die Einigung sieht insbesondere einen deutlich härteren Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive vor. So sollen ankommende Menschen aus als sicher geltenden Ländern künftig nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Die Bundesregierung hatte sich in den Verhandlungen nachdrücklich dafür eingesetzt, dass Familien mit Kindern von den sogenannten Grenzverfahren ausgenommen werden. Um den Durchbruch zu ermöglichen, musste sie allerdings letztlich akzeptieren, dass dies doch möglich sein könnte. Dies hat bei den mitregierenden Grünen bereits kontroverse Diskussionen ausgelöst.

Nouripour sieht allerdings auch einen Fortschritt durch die Einigung: «Es gibt eine materielle Verbesserung, die ist es wert, dass man es versucht.» Es gehe nun nicht darum, dass man das ehemalige Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos legalisiere oder noch weitere Morias schaffe, betonte er.

Dass man auf dem Weg zu einer solchen Einigung «in einem extrem komplizierten europäischen Umfeld» zuweilen Kompromisse machen müsse, sei klar. Und dass sie nicht endlos und um jeden Preis sein dürften auch. Der Co-Parteivorsitzende erklärte deshalb, dass die Grünen das Grundrecht auf Asyl weiterhin «mit Zähnen und Klauen verteidigen müssen». (dpa)